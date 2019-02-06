Реформа военкоматов: Как Верховная Рада тормозит отход от «совка»

Руслан Рудомський / Depo.ua

Украинские вооруженные силы продолжают реформироваться, преодолевая при этом невероятное сопротивление бюрократов и политиканов.

5 февраля Верховная Рада Украины отклонила законопроект №9285 о переименовании военных комиссариатов на территориальные центры комплектования и социальной поддержки - лишь 177 голосов "за" во втором чтении и в целом.

Что характерно, 18 декабря 2018 года Рада приняла этот законопроект за основу. Тогда "за" проголосовали 238 депутатов. Очевидно, чем ближе становится день президентских выборов, тем меньше отдельные политические силы заинтересованы в конструктивной работе парламента.

Как бы там не было, а вчерашний демарш депутатов в определенной мере поставил на паузу важный вопрос, решение которого ожидается уже много лет, - реформу военкоматов.

И хоть проваленный законопроект предполагал лишь смену названия "районные/городские военные комиссариаты" на "районные/городские (объединенные районные/городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки", без него эта реформа выглядит неполноценной. Образно говоря, это все равно, что в одном городе снести памятник Кирову, но оставить название Кировоград.

Собственно, сама реформа "по сути" стартовала 1 августа 2017 года, когда в экспериментальном порядке на материально-технической базе Черниговского областного военного комиссариата и Козелецкого районного военного комиссариата создали территориальные центры комплектования и социальной поддержки. 1 ноября 2017 года были обнародованы первые положительные результаты эксперимента, и реформа получила дальнейший "зеленый свет".

26 апреля 2018 года министр обороны Украины Степан Полторак утвердил план создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Этот план предусматривает поэтапное реформирование военкоматов в терцентры. До конца 2018 года этот процесс запустили в четырех областях Украины, а именно 111 таких учреждений создаются в Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Одесской областях. После этого до конца 2019 года планируется завершить реформу в остальных областях.

В чем же суть реформы? Она заложена в самом названии: на месте совковых военкоматов появятся территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Основной целью территориальных центров является создание прозрачной системы предоставления сервисных административных услуг относительно социальной и правовой защиты военнообязанным, резервистам, ветеранам войны и военной службы, пенсионерам из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины и членам их семей, которая будет осуществляться по системе "единого окна".

Они будут иметь открытые и закрытые зоны, а также ресепшен. Службу в центрах будут нести военные, но они будут знать, чем помочь человеку, который обращается за консультацией. Ожидается, что до 70% вопросов можно будет решить уже на этом этапе.

Терцентр, в отличие от военкомата, будет работать не по приемным дням, а ежедневно и без обеденного перерыва. Все двери в кабинетах должны быть прозрачными, чтобы посетители видели, кто чем занимается.

Важным элементом должна стать инклюзия - все центры должны быть доступными для людей с ограниченными возможностями, что предусматривает установку пандусов, а также безбарьерный доступ в кабинеты и инклюзивный туалет.

В составе областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки предусмотрено создание следующих центров:

- рекрутинга и комплектования;

- учетно-мобилизационной работы;

- морально-психологического обеспечения и по связям с общественностью;

- территориальной обороны.

Существенной новизной в работе каждого территориального центра комплектования и социальной поддержки будет рекрутинговая работа. Для этого уже создаются соответствующие отделы, а также институт вербовщиков. Эти специалисты будут искать людей, которым можно предложить поступить на службу по контракту по тем специальностям, которые нужны армии. На начальных этапах в этом вопросе ожидаются консультации коллег из Польши и США.

При этом территориальные центры комплектования и социальной поддержки так же, как и военные комиссариаты, будут местными органами военного управления, которые будут обеспечивать выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и воинской службы, мобилизационной подготовке и мобилизации в особый период людских и транспортных ресурсов на соответствующей территории.

Однако ожидается, что центры будут выполнять эти задачи в разы быстрее, чем нынешние военкоматы, ведь большинство документации будет вестись в электронном виде и будут созданы специальные базы различных категорий военнообязанных. Именно это видится важнейшим элементом данной реформы, ведь вопрос перехода на единый электронный реестр военнообязанных был актуальным еще "позавчера".

Введение единого реестра военнообязанных в виде единой электронной базы данных призван решить много проблем как во время мобилизаций, так и во время призывов на срочную службу, предотвратив или, по крайней мере, максимально усложнив саботаж и уклонение.

То есть на суть реформы проваленное вчера нардепами голосование повлиять не должно, ведь ее выполнение лежит в компетенции Министерства обороны. Однако для целостного завершения реформы необходим этот закон как такой, что не только меняет "вывеску", но и регулирует данную реформу в законодательном поле.

А вообще у нас получается парадоксальная ситуация: реформа "по сути" продвигается, а "по форме" тормозится. Обычно в Украине все происходит наоборот.