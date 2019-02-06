Букмекеры против социологов. Почему в тотализаторе ставят на Порошенко

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Результаты социологических исследований уже давно являются в Украине не просто срезом общественного мнения, но и инструментом манипуляции общественным сознанием, пропаганды и агитации. На нынешних президентских выборах это приобрело особенный размах.

Украинцев уже давно не удивляет, что в разных результатах социсследований цифры за одного кандидата могут "гулять" далеко за пределами заявленных статистических погрешностей. Просто и избиратели, и политики выбирают результаты тех замеров, которые более соответствуют их ожиданиям и симпатиям.

Не так давно произошла очередная маленькая социологическая сенсация. В конце января сразу два опроса показали, что лидером симпатий украинцев неожиданно стал комик Владимир Зеленский, заявивший о своем выдвижении в президенты всего месяц назад.

Так, совместный опрос, проведенный Центром "Социальный мониторинг", "Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, компанией "Инфо Сапиенс " и Социологической группой "Рейтинг" показал, что голоса тех избирателей, кто определился со своим выбором и готов принимать участие в голосовании, распределяются следующим образом:

Владимир Зеленский - 21,9%

Юлия Тимошенко - 19,2%

Петр Порошенко - 14,8%

Юрий Бойко - 10,4%

Анатолий Гриценко - 8,4%

Олег Ляшко - 6,5%

Андрей Садовый - 2,4%

Другой опрос, проведенный приблизительно в то же время Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс"; Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Центром Разумкова показал в чем-то схожие, а в чем-то и несколько отличные результаты:

Владимир Зеленский - 23,00%

Петр Порошенко - 16,4%

Юлия Тимошенко - 15,7%

Юрий Бойко - 9,3%%

Анатолий Гриценко - 8,1%

Олег Ляшко - 6,7%

Андрей Садовый - 3,4%

Как видим, разница в результатах для Тимошенко во втором случае меньше почти на четверть, что достаточно много и меняет общую картину.

Приведем для примера еще одно исследование, проведенное приблизительно в то же время - в январе 2019 года Социологическим центром им. Драгоманова. Тут результаты отличаются еще больше. Речь снова-таки о тех, кто определился со своим выбором и намерен участвовать в голосовании:

Юлия Тимошенко - 17,4%

Петр Порошенко - 17,1%

Олег Ляшко - 10,1%

Владимир Зеленский - 9,4%

Юрий Бойко - 5,4%

Анатолий Гриценко - 5,3%

Андрей Садовый - 5,1%

Как видим, в этом опросе Зеленский даже не в тройке лидеров, а его результат более чем в два раза скромнее. Приведенные выше цифры далеко не исчерпывающие. Опросов гораздо больше, они появляются достаточно часто и кроме внесения сумятицы в головы избирателей и недоверия к социологическим службам больше ничего не вызывают.

Однако соцопросы не единственный источник информации о рейтингах кандидатов. Букмекерские конторы, принимающие ставки преимущественно на спорт, делают это и в отношении политических событий. Разумеется, сравнивать коэффициенты букмекеров с опросами общественного мнения не совсем корректно. Первые оценивают вероятность события и априори субъективны, вторые - должны быть максимально объективны и фиксируют симпатии избирателей в конкретный период времени и не более того. Но не нужно забывать, что букмекеры, рискующие своими деньгами, несколько меньше подвержены к тому, чтобы подстроить свои коэффициенты под некоего конкретного заказчика.

Как бы там ни было несколько некорректное сравнение социологов с букмекерами может быть достаточно любопытно.

Коэффициент букмекеров, напомним, это некая цифра на которую будет умножена ставка сделанная на событие, если это событие произойдет. Полученная сумма будет выплачена поставившему в качестве выигрыша. То есть если сегодня поставить на победу Порошенко в конторе bwin одну гривню, то в случае его избрания выигрыш составит 2 гривни 10 копеек. То есть чем ниже коэффициент, тем выше вероятность некоторого события и меньшей суммой рискуют букмекеры.

Итак, возьмем три достаточно известные и популярные в Украине конторы, которые принимают ставки на результаты президентских выборов.

Коэффициенты букмекерской компании bwin по состоянию на 6 февраля

(в скобках указаны коэффициенты на победу кандидата по состоянию на 31 января, что приблизительно соответствует времени соцопросов)

Петр Порошенко - 2,1 (2,5)

Юлия Тимошенко - 2,6 (2,5)

Владимир Зеленский - 4,25 (4,5)

Анатолий Гриценко - 21,00 (13,00)

Андрей Садовый - 41,00 (34,00)

Юрий Бойко - 51,00

Олег Ляшко - 51,00.

"Фаворит спорт"

Петр Порошенко 1,72 (1,9)

Юлия Тимошенко 3,00 (2,35)

Владимир Зеленский 4,00 (4,70)

Анатолий Гриценко 15,00 (15,00)

Юрий Бойко 20,00 (20,00)

Олег Ляшко 75,00 (50,00)

Андрей Садовый 200,00 (200,00)

"Пари Матч"

Петр Порошенко 1,85 (2,30)

Юлия Тимошенко 3,00 (2,30)

Владимир Зеленский 4,50 (4,50)

Анатолий Гриценко 9,00 (9,00)

Юрий Бойко 15,00 (15,00)

Андрей Садовый 35,00 (25,00)

Олег Ляшко 35,00 (30,00)

Как видим, у букмекеров все несколько более определенно, чем у социологов. По их прогнозам, есть два явных фаворита, чьи шансы более-менее равно, но с небольшим преимуществом в пользу действующего главы государства. При чем это преимущество буквально за последнюю неделю подросло у всех контор. Зеленский заметно отстает от обоих, хотя его шансы незначительно растут. Еще сильнее отстает Гриценко, но на него уже такие огромные коэффициенты - 9, 15 и 21 (то есть выигрыш минимум будет в 9 раз больше ставки), что всерьез его шансы букмекерами вообще не воспринимаются.

Какой же главный вывод мы можем сделать из всей этой ситуации? Могут ли социологи манипулировать с цифрами и приводить данные не совсем честных опросов? Могут. Возможно ли это доказать? Невозможно. Могут ли теоретически настроения избирателей меняться так часто и быстро, что это будет давать разнобой в результатах социологии? Теоретически могут. Могут ли букмекеры, высчитывая свои коэффициенты, руководствоваться некими мотивами, кроме объективных шансов кандидата на победу? Теоретически такое тоже может быть, но учитывая, что у всех контор общая оценка фаворитов и их шансов совпадает, такое не слишком вероятно.

Единственный же однозначный вывод, который можно сделать из этой ситуации - букмекеры, делая прогнозы на выборы, однозначно не считают результаты социсследований решающими для себя. А вот это уже приговор всей украинской социологии. Если априори субъективный коэффициент букмекеров идет явно в разрез с якобы объективными данными социологов, это означает лишь то, что букмекеры социологам не верят и свои деньги на их прогнозы ставить не готовы, а следовательно нет оснований верить социологам и у избирателей.