НБУ решил снизить требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки с 50% до 30% с марта

Национальный банк решил снизить требование по обязательной продаже
поступлений в Украину в иностранной валюте в пользу юридических лиц с
уровня 50% до 30% с марта.
Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.
"Для бизнеса мы увеличиваем срок расчетов по экспортно-импортным
операциям с 6 месяцев до года. Полностью отменяются санкции в случае
нарушения сроков расчетов", - сказал он. При этом Чурий отметил, что в будущем НБУ намерен полностью отказаться от этого требования. По его словам, НБУ также снимет необходимость резервирования средств под покупку валюты, так называемое правило "Т+1".
Компании при покупке валюты под импортный контракт смогут покупать
валюту день в день без предварительного резервирования средств. Замглавы НБУ также добавил, что НБУ разрешил репатриацию дивидендов за 2018 год. Регулятор также намерен снять ежемесячный лимит на репатриацию дивидендов, который на данный момент составляет 7 млн евро. Как сообщали Українські Новини, с 7 февраля вступает в силу закон о валюте и валютных операциях.