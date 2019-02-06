НБУ решил снизить требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки с 50% до 30% с марта

Национальный банк решил снизить требование по обязательной продаже поступлений в Украину в иностранной валюте в пользу юридических лиц с уровня 50% до 30% с марта.

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини."Для бизнеса мы увеличиваем срок расчетов по экспортно-импортным операциям с 6 месяцев до года. Полностью отменяются санкции в случае нарушения сроков расчетов", - сказал он.При этом Чурий отметил, что в будущем НБУ намерен полностью отказаться от этого требования.По его словам, НБУ также снимет необходимость резервирования средств под покупку валюты, так называемое правило "Т+1".Компании при покупке валюты под импортный контракт смогут покупать валюту день в день без предварительного резервирования средств.Замглавы НБУ также добавил, что НБУ разрешил репатриацию дивидендов за 2018 год.Регулятор также намерен снять ежемесячный лимит на репатриацию дивидендов, который на данный момент составляет 7 млн евро.Как сообщали Українські Новини, с 7 февраля вступает в силу закон о валюте и валютных операциях.