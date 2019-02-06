9 новых строительных правил изменят квартиры в Украине

Украинским застройщикам вновь перепишут строительные правила (государственные строительные нормы, ГСН). Их проект уже готов, и 8 февраля его рассмотрят в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. UBR.ua разобрался, какие новшества приготовили чиновники компаниям и новоселам.

Что меняется

Чиновники уделили много внимания пожарной безопасности в многоэтажках, а также кафе, детским садам и школам. Новаций очень много:

* Позволят размещать помещения общественного назначения (спортзалы, кружки и пр.) выше 3-го этажа. Они должны быть отделены стенами повышенной пожаростойкости и оборудованы отдельной системой пожаротушения (для предотвращения распространения огня на жилые зоны дома).

* Разрешат открывать кафе и рестораны с 250 и более посадочными местами. Но с отдельными входами.

* Садики и ясли позволят открывать на первых двух этажах жилого дома.

* Кухни ниши (встроенный кухонный уголок без обеденной зоны) обяжут оборудовать вентиляцией. Там можно будет устанавливать только электроплиту, газовую поставить не дадут.

* Разрешат заводить лифт из подземного паркинга в дом на первый этаж.

* Если раньше чиновники планировали запретить в новых домах мусоропроводы, то сейчас оставили возможность их строить, но с учетом оборудования в них системы пожаротушения.

* Разрешат устанавливать маленькие лифты, если в доме их планируется два и более штук (с грузоподъемностью 400 кг, вместо прежних 640 кг);

* Скорость устанавливаемого лифта будет зависеть от этажности дома: до 9 этажей можно ставить среднескоростные (1,6 м/с), в более высоких домах - скоростные (2,5 м/с).

* В домах 16 этажей и выше в каждую квартиру начнут устанавливать обязательный пожарный кран-комплект с катушкой-рукавом длинной не менее 15 м.

Проблемы со шлангами

Последняя норма вызвала у строителей больше всего вопросов. Хоть питаться пожарный шланг будет от общедомовой сети, оборудовать его в каждой квартире не так легко. Да и саму идею иметь в дома гидрант поймут не все новоселы. Так что специалисты надеются на изменение этой нормы до принятия документа в окончательной редакции. К остальным требованиям у застройщиков меньше вопросов.

«В новой редакции ГСН сделан особый акцент на противопожарной безопасности, в том числе, и встроенных детских садов. По моему мнению, чрезмерное внимание на этом моменте вполне логично, ведь до сегодняшнего дня застройщики сами для себя ищут оптимальную модель защиты своих покупателей. Но, оговорюсь, сдача объекта в эксплуатацию еще не означает, что все нормы будут соблюдены. Очень важно, как будут эксплуатироваться ЖК, как в них будут соблюдаться все пожарные нормы», - подчеркнул в разговоре с UBR.ua управляющий партнер AVM Development Group Владислав Кононов.

Мини-кухни для мини-квартир

Положительным моментом строители назвали норму, разрешающую строить квартиры с кухнями-нишами. Можно будет обойтись без полноценной комнаты-кухни, и строить с кухней-уголком. Новое правило официально легализуют мини-квартиры (смарт-квартиры).

«Еще для повышения комфортности проживания рекомендуется оборудовать лифтами жилые дома от 5 этаже и выше (по старым нормам было от 3-х). Но вряд ли эта норма станет популярной, так как от уменьшения количества продаваемых площадей за счет монтажа лифтовых шахт стоимость объекта и, соответственно, квартир, вырастет на 10-15%», - отметил UBR.ua директор по развитию компании Novbud Вячеслав Павлов.

Как изменят цены

Многие, кстати, не дожидались принятия новых норм, и уже возводят жилье по обсуждаемым правилам. Потому обещают пока не менять цены.

«Предложенные поправки в ГСН никоим образом не скажутся на текущем уровне цен. Ведь новая редакция строительных норм - это возможность узаконить уже действующие принципы создания многофункциональных жилых комплексов. То есть, по новым нормам уже строят дома, а отдельные бюрократические ремарки могут быть полезны для будущих проектов или новых девелоперов», - сказал UBR.ua начальник отдела продаж мини-города Svitlo Park Александр Панфилов.

Выполнят ли застройщики ценовые обещания - покажет время. Также до конца неясно, что будет с стройками, которые поэтапно внедряют новые нормы.

«В том же Киеве достаточно много ЖК, которые строятся с запроектированными встроенными садиками. Хоть закон обратной силы не имеет, но возникает вопрос: насколько строящиеся проекты будут соответствовать предложенным достаточно жестким нормам противопожарной безопасности, и не обяжут ли застройщиков привести свой проект к видоизмененным строительным нормам», - заметила в разговоре с UBR.ua сооснователь и управляющий партнер Украинского клуба недвижимости Ольга Соловей. Ответы на все эти вопросы строители рассчитывают получить до конца этой недели.