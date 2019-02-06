Иностранцы продолжают заливать межбанк валютой

Елена Лысенко / UBR.ua

5 февраля курс доллара на межбанке обвалили на 22,5 копейки, и остановили к вечеру в диапазоне 27,15-27,18 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. За два дня этой недели «американец» потерял 34 копейки.

Главная причина - крупные валютные продажи, которые устраивают иностранные покупатели гривневых гособлигаций Минфина. Размещение ОВГЗ происходили сегодня и к нему готовились надлежащим образом: нерезиденты сначала заводят доллар в Украину, а затем конвертируют его в гривну.

В начале месяца этот доллар приобретают другие иностранцы - выводящие дивиденды на родину. Однако делают это не так активно, как их коллеги.

«Факторами влияния на курсовую динамику сегодняшнего дня стали преобладание предложения валюты со стороны инвесторов в очередное размещение Минфином ОВГЗ над спросом со стороны импортеров и нерезидентов под вывод дивидендов. А также активный выкуп НБУ излишков предложения в диапазоне 27,22-27,27 грн за доллар, смягчивший, но не остановивший ревальвационный тренд», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По подсчетам казначеев, Нацбанк сегодня приобрел на межбанке более $50 млн.

Безналичные распродажи спровоцировали снижение курсов валют в кассах банков.

«Наличный рынок открылся котировками 27,30-27,38 грн./$, к середине дня они снизились до 27,13-27,20 грн./$», - уточнил Куринной.

Это не последняя курсовая просадка. Завтра финансисты допускают еще одну. Снова-таки с оглядкой на иностранцев, покупающих гривневые ОВГЗ: бумаги Минфина можно оплачивать на следующий день после приобретения.

«Думаю, 6 февраля межбанк будет открываться в рамках 27,10-27,20 грн./$. И если нерезиденты продолжат крупные продажи, то котировки вполне могут двигаться к 27,0 грн./$. Все будет зависеть от их объемов», - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Завтрашний прогноз Олега Куринного отличается на 5 копеек - 27,15-27,25 грн./$.