Бан наблюдателей Путина: Кому нужны россияне на Выборах-2019

Ігор Петренко / Depo.ua

ВР хочет закрыть пробелы в законодательстве, чтобы не допустить россиян из-за поребрика на наши выборы. Однако не факт, что такой закон пройдет, учитывая заинтересованность многих кандидатов в фальшивых отчетах наблюдателей.

Президент Украины Петр Порошенко 4 февраля в прямом эфире одного из телеканалов заявил, что даст распоряжение Госпогранслужбе Украины не пускать в нашу страну наблюдателей от России на президентские выборы 2019 года. Как Верховный главнокомандующий он гарантировал, что приказ будет выполнен.

Действительно ли настолько опасны представители РФ как наблюдатели на выборах, и если да, то чем именно? В целом, как сообщили в Нацполиции, на выборы президента ожидается приезд более 850 официальных иностранных наблюдателей. И среди подавляющего большинства специалистов, которые будут выполнять свою миссию честно и непредвзято, могут оказаться лица, которые будут собирать, будут подтасовываться или даже будут фальсифицировать факты для создания необходимой агрессору картинки "нелегитимности" результатов голосования.

Об этой проблеме украинские чиновники знают и соответственно реагируют. Неделю назад министр иностранных дел Павел Климкин на совместной с чешским коллегой пресс-конференции недвусмысленно заявил: наблюдателям из России, которая организовала незаконные выборы в оккупированном Крыму и на Донбассе, на выборах президента Украины делать нечего. "МИД не будет регистрировать официальных наблюдателей от Российской Федерации на следующих выборах. Такова наша политическая позиция. Это является свидетельством того, что Россия является государством-агрессором", - расставил акценты Климкин.

При этом он указал на важный нюанс: допустить российских официальных наблюдателей в Украину невозможно даже юридически. Поскольку официальный Киев направил в Бюро по демократии и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) официальное обращение, в котором указано: российских наблюдателей на наших выборах быть не может. В истории ОБСЕ подобные прецеденты есть, сказал глава украинского внешнеполитического ведомства. В свою очередь, 23 января Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к иностранным государствам и международным организациям, которые будут наблюдать за избирательным процессом, относительно тщательного отбора кандидатов в официальные наблюдатели.

И государство-агрессор отказываться от своих планов не собирается. Поэтому власть Украины отнюдь не перестраховывается в этой ситуации, а действует на опережение. Ведь угроза серьезная: Россия готовит беспрецедентное вмешательство в выборы в Украине и готова серьезно потратиться на эти цели. По информации Службы внешней разведки, на деятельность российских спецслужб по вмешательству в украинские выборы будут потрачены около 350 млн долларов США.

Однако существуют в плане недопуска гибридных наблюдателей и пробелы. Первый из них: как быть в ситуации, когда наблюдатель покажет документы о том, что он - не от РФ, а представляет ОБСЕ или иную организацию? О такой опасности предупреждают, в частности, в Комитете избирателей Украины. На брифинге, состоявшемся на днях, представительница КИУ Наталья Линник сообщила об уже зарегистрированных 129 общественных организациях, от которых будут присутствовать наблюдатели на выборах президента Украины. В их числе есть "определенные миссии так называемых фейковых наблюдателей", предупредила Линник. Их, конечно, будут пытаться фильтровать МИД и Центризбирком. Но лазейки имеются, что следует из обращения представительницы КИУ к журналистам с просьбой учитывать достоверность источников информации.

Действительно, сейчас законодательство не предусматривает ограничений относительно направления с использованием такого канала, как международные организации, официальных наблюдателей на выборы государством, признанным Радой агрессором. Закрыть указанную брешь попытается ВР. 4 февраля зарегистрирован и передан на рассмотрение профильного комитета проект закона №9524 о внесении изменений в некоторые законы Украины о наблюдении за избирательным процессом в Украине. Его авторы - спикер парламента Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко, Ирина Луценко и ряд других депутатов от фракций "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и внефракционные - в пояснительной записке указывают, что законопроект разработан "с целью минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведении выборов в Украине".

Проект закона устанавливает запрещение регистрации официальным наблюдателем на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах для лиц: являющихся гражданами государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом; предложение кандидатур (для работы наблюдателем) которых внесено государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом.

Бесспорно, российская агентура в Европе будет кричать о нарушении демократических принципов. Конечно, Россия будет пытаться конвертировать недопуск своих шпионов в непризнание результата выборов в Украине. Особенно если на них победит действующий президент. Также вероятно, что некоторые оппозиционные фракции, которые утверждают, что они проевропейские, провалят голосование за упомянутый выше законопроект. Почему?

Потому что им выгодны любые и чьи-угодно наблюдатели, цель которых - дискредитация самих выборов в Украине. Если победит действующий глава государства - негатив, который отразят в отчетах эти наблюдатели, "пришьют" к своим заявлениям, а может и судебным искам. Если же победит кто-то из них - обвинят государство, что так и не выполнено до конца обещание не пускать российских наблюдателей. Однако об их отчетах тут же забудут...