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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Три сценария. Стоит ли Медведчуку бояться дела за госизмену

17:54 05.02.2019 |

Политика

 Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Уголовное дело, открытое ГПУ против Виктора Медведчука, может стать одной из главных фишек Петра Порошенко на заключительном этапе президентской кампании, а может ударить и по самому главе государства. Все будет зависеть от того, какое развитие получит решение ГПУ.

О том, что в отношении Медведчука открыто уголовное производство сразу по двум тяжким статьям Уголовного кодекса - "государственная измена" и "посягательство на территориальную целостность", украинцам сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Примечательно, что такое решение было принято в качестве реакции на обращение депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука. "Фронтовик", напомним, обратил внимание прокуратуры на заявление кума Путина, сделанное на съезде партии "Оппозиционная платформа - За життя" с предложением образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством, и о закреплении такого статуса в Конституции. Это, по мнению Тетерука, которое, судя по словам Сарган, разделяют и в ГПУ, противоречит Конституции Украины, где закреплен унитарный статус государства и является предоставлением "иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки".

Такое решение ведомства Луценко огромное число украинских граждан встретило с вполне прогнозируемой радостью, но и не меньшим скепсисом. Ведь "беззубость" украинских правоохранителей в отношении лиц, обвиняемых в государственной измене стала уже "притчей во языцех". Все предыдущие дела о госизмене в отношении более-менее высокопоставленных товарищей превратились в пшик, за исключением разве что Александра Ефремова, но и тот, хоть и томится в СИЗО, но до судебного вердикта по этому делу еще очень далеко.

И хотя скепсис в отношении перспектив осуждения Медведчука более чем оправдан, кум Путина - слишком крупная и уникальная фигура в украинской политике, чтобы проводить прямые параллели между ним и другими обвиняемыми в сепаратизме вроде того же Ефремова, Михаила Добкина и уж тем более Нели Штепы. Дело в том, что уголовное преследование Медведчука может серьезно отразиться на президентских выборах и судьбах двух главных кандидатов на высший пост в стране.

В целом можно выделить три сценария дальнейшего развития дела Медведчука, с далеко не равными шансами на реализацию.

Сценарий №1. Все ради пиара

Самым вероятным сценарием дальнейшего развития событий является такой, при котором все ограничится исключительно пиаром на теме преследования Медведчука без каких-либо юридических последствий для последнего. Вполне вероятно, что, получив обращение Тетерука и понимая, что закон обязывает внести эти данные в Единый реестр досудебных расследований, в ГПУ резонно решили, что это отличная тема для политического предвыборного пиара и вынесли тему в публичное пространство. Теперь некоторое время можно будет попиариться на теме "власть наконец-то взялась за откровенного и самого опасного агента Путина в Украине" после чего дело будет тихо спущено на тормозах. Медведчуку так и не будет вручено подозрение и он, разумеется, будет и дальше находиться на свободе и участвовать в избирательной кампании в качестве ВИП-агитатора Юрия Бойко.

Однако польза от реализации такого сценария крайне сомнительная. Весь позитив первого впечатления тут неизбежно будет перекрыт негативом после того, как всем станет окончательно ясно, что дело ни к чему не приведет. Все конкуренты Порошенко воспользуются этим, чтоб обвинить президента если не в сговоре с Медведчуком и "договорняке", то как минимум в "импотентности". При этом дело в таком формате будет параллельно играть и на пользу Медведчуку с Бойко, которые затянут старую песню о преследовании инакомыслия.

Кроме того, Медведчук опытный и квалифицированный юрист, а потому может попытаться выдвинуть встречные обвинения ГПУ. И нужно признать, что с формально-юридической точки зрения аргументы прокуроров и Тетерука далеко не безупречны. Однозначно сказать, что высказывание публичных идей о наделении некоего региона автономией - это преступление уж точно нельзя. Да и Минские соглашения, где нечто подобное прописано, пусть и другими словами, пока никто не отменял.

Куда более перспективными для власти выглядят два других сценария. Вопрос лишь в том, найдется ли для их реализации политическая воля.

Сценарий №2. Посадка до выборов

В данном случае события должны развиваться стремительно. ГПУ очень быстро вручает Медведчуку подозрение, дело отправляется в суд, который, учитывая тяжесть инкриминируемых статей и опасность подозреваемого для общества избирает тому меру пресечения в виде нахождения под стражей без возможностей внесения залога. На два месяца, которые истекают в аккурат сразу после первого тура голосования на выборах президента. При этом все юридические попытки Медведчука и множества его адвокатов освободиться (а у кума Путина явно есть "свои" суды и "свои" юристы) должны перебиваться политическим решением, без оглядки на всю возможную казуистику, а крики о "преследовании инакомыслия" и апелляции к европейским институтам права просто игнорироваться.

Таким образом оставшиеся два месяца гонки Порошенко получает возможность добавить к своим реальным делам вроде безвиза и Томоса, еще и "посадку Медведчука", что патриотическим электоратом будет явно оценено и явно конвертируется в дополнительные голоса на выборах. В случае необходимости после первого тура процедуру можно повторить еще на два месяца, ну а после победы на выборах можно будет подумать и о том, что делать с Медведчуком дальше. В случае же поражения, этот вопрос отпадет сам по себе за ненадобностью, поскольку все это ляжет на плечи нового генпрокурора, назначаемого новым президентом.

Разумеется, на посадку Медведчука крайне болезненно отреагирует его кум Путин, но вероятность того, что тот решится на прямую военную агрессию не очень велика, а во всем остальном хуже, чем сейчас отношения с Россией уже не станут. Очередные санкционные списки, пусть они и будут называться "списками Медведчука" вряд ли на что-то серьезно повлияют.

Что же касается роли Медведчука как переговорщика с Кремлем, то эффект от нее уже давно стремится к нулю. Если в 2014-15 годах кум Путина был определенно полезен для получения передышки в войне, то сегодня намертво застопорился даже обмен пленными.

Остается еще вариант усиления "гибридной военной агрессии" в виде обострения на Донбассе, но оно, если случится, может сыграть и в пользу Порошенко, консолидируя его электорат. А если попытка наступления "гибридных сил" окажется не слишком удачной, то маленькая победоносная оборонительная война накануне выборов еще никому не навредила.

Кроме того, посадка Медведчука может помочь Порошенко загнать в угол своего главного конкурента Юлию Тимошенко. Последняя как известно, ранее всячески старалась избегать давать личные оценки деятельности Медведчука. Если же кум Путина окажется в СИЗО, то против Тимошенко можно будет использовать не только все сказанное по этому поводу, но и ее молчание. Мол, если отмалчивается, значит точно "московська зозуля".

Сценарий №3. Принуждение к бегству

Теоретически вполне возможно, что на Банковой решили принять по Медведчуку половинчатое решение, чтоб и электоральную выгоду от преследования путинского кума получить и самого Путина раздражать по минимуму. В таком случае Медведчуку по не публичным каналам попробуют намекнуть, что пора надолго ехать в гости к куму, чтобы не пришлось реализовывать сценарий №2. При этом у Медведчука будет понимание, что после выборов можно будет и вернуться. Либо потому что президент и генпрокурор поменяются, либо потому, что интерес к его персоне после выборов несколько поутихнет.

При этом далеко не факт, что такой сценарий сработает. Медведчук может либо сам не захотеть уезжать и юридически бороться за свободу в Украине, либо Москва его просто к себе не пустит, поскольку еще один украинский пенсионер в компании Януковича и Азарова там точно ни к чему.

Если же намеки окажутся достаточно убедительными бегство Медведчука Порошенко тоже может засчитать себе в плюс. Эффект от него будет, конечно, не таким сильным, как от посадки, но на фоне не слишком выдающихся успехов в борьбе с откровенно пророссийскими силами даже это может дать действующему президенту решительный перевес над конкурентами.
 

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