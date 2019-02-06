Почему «Народный фронт» решил просто не мешать Порошенко и Тимошенко

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

На выходных состоялся съезд "Народного фронта", на котором партия приняла решение не выдвигать кандидата на выборы президента, но и кого-либо поддерживать она тоже не стала.

Вице-премьер и член политсовета "Народного фронта" Вячеслав Кириленко высказал мысль, что партии нужно было открыто поддержать действующего президента вместо того, чтобы делать заявку на парламентские выборы. Его пост в "Твиттере" разошелся довольно быстро - множество перепостов появилось буквально через несколько часов после съезда партии и объявления ее главы Арсения Яценюка о взятии курса на активную подготовку к парламентской гонке. "Не разделяю решения "Народного фронта", что главная задача сейчас - подготовка к парламентским выборам. Главная задача сейчас, чтобы украинские силы выиграли президентские выборы и обеспечили необратимость украинского курса", - написал Кириленко.

Выглядит так, что в "Народном фронте" есть трещина. И чтобы она не переросла в раскол, съезд принял именно такое половинчатое решение, какое принял. С одной стороны, "Народный фронт" вроде как не стал мешать Петру Порошенко выдвижением на "патриотическом поле" Арсения Яценюка, за что гарант Конституции должен быть очень признателен своим партнерам по коалиции. Однако этот презент для президента все же не имеет высокой цены - да, действительно, Яценюк был бы идеологическим конкурентом для Петра Алексеевича, но рейтинг лидера НФ, который вообще еще несколько месяцев назад совсем не светился после отставки из премьеров, вряд ли мог бы напугать Банковую. Проблема с выдвижением Яценюка была бы в другом - его официальные президентские амбиции фактически, а там возможно и формально, ставили крест на коалиции в парламенте и правительстве и означали бы начало войны между Порошенко и Яценюком, а также между БПП и НФ. И сказать точно, кто бы в этой войне пострадал больше - нельзя. Но то, что НФ не вышел бы из нее без серьезных потерь - это точно. Так зачем "фронтовикам" эти потери, когда можно подождать два месяца и посмотреть, чья будет брать?

И тут возникает второй вопрос. Значит, "Народному фронту", который никого не поддержал в президентской гонке, все-равно, кто победит? Выходит, что так. Давно уже не секрет, что часть НФ, выросшего из "Батькивщины", поддерживает отношения с Юлией Тимошенко. В то же время другая часть, ассоциирующаяся с Александром Турчиновым, ближе к Порошенко. В свете этого становится понятным, что "Народный фронт" вынужден был принять именно такое соломоново решение - никого не поддерживать, чтобы не расколоться.

Впрочем, с учетом того, что все политики прежде всего прагматики, позиция "ни вашим, ни нашим" должна удовлетворять оба крыла "Народного фронта". Мол, посмотрим, кто выбрал более надежный ориентир. Возможно, это покажет уже первый тур. Но скорее всего, уже второй. И уже только результаты президентских выборов могли бы расколоть "Народный фронт", но вряд ли это произойдет. В реалиях украинской политики, если победит Тимошенко, то большинство из "Народного фронта", даже те, кто сейчас "тянут за Порошенко", начнут искать выход на победителя. И наоборот - в случае победы Порошенко. Кстати, это касается не только "Народного фронта", но и БПП.

Правда, "Народный фронт" в гораздо лучшем положении, дистанцировавшись от Порошенко на время президентских выборов. Независимо от их результатов партия получает отличный шанс быть нужной многим. Так, например, для Тимошенко в случае победы будет очень важно создать свою временную коалицию в парламенте до выборов в ВР и получить свое временное правительство. Для Порошенко в случае поражения очень будет важно сохранить нынешнее правительство и с ним войти в парламентские выборы. В этом контексте крупная фракция "Народного фронта" будет самым важным элементом в противостоянии, и может хорошо поторговаться.

Все политические игроки понимают, какую важную роль готовится сыграть НФ после президентских выборов и не собираются ссориться с этой партией без особой нужды. У Порошенко, например, не стали публично обижаться за отсутствие на съезде слов о поддержке. Да и Тимошенко воздерживается от серьезной критики "фронтовиков". Ну а что касается Кириленко, то, с точки зрения Realpolitik, зря он написал свой пост.