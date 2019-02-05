«Нового президента не дождетесь». Интервью Порошенко - за минуту

В понедельник, 4 февраля, поздним вечером в эфире телеканала ICTV гостем передачи Свобода слова стал президент Петр Порошенко. Традиционно ток-шоу с участием Порошенко напоминало монолог президента с перерывом на рекламу. Острых вопросов и неудобных оппонентов в студии не было. LIGA.net посмотрела полуторачасовую передачу и выделила 10 тезисов, характеризующих все выступление Порошенко.





Нового президента не будет. "Высшей оценкой моего труда как президента и, в первую очередь как верховного главнокомандующего было утверждение Путина, что "мы будем счастливы любому кандидату, только не Порошенко". Не дождетесь".

Прикажет не пускать наблюдателей от РФ на выборы. "Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, пограничной службе Украины не пустить (наблюдателей от России) и гарантирую вам, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен".

О плане Сайдика. "Миротворцы ООН не будут эскорт-сервисами наблюдателей ОБСЕ. Миротворцы должны творить мир и иметь мандат ответственности на всей оккупированной территории. Наличие миротворцев означает разоружение незаконных вооруженных формирований, вывод иностранных войск и техники. Я думаю, что господину Сайдику достаточно прочитать это и поддержать. Я ему это советую".

Путин не знает, что делать с украинскими пленными. "Мы точно победим, и они точно будут дома. Потому что для Путина становится все меньше и меньше смысла (их удерживать). Для него это стало, как чемодан без ручки. Он не знает, что с этим делать и как сохранить лицо. Мы поможем вернуть парней домой".

В Украину точно придет мир на наших условиях. "Мир на украинских условиях с учетом украинских национальных интересов, включая интересы национальной безопасности, точно будет, поскольку с нами правда, с нами весь мир и с нами господь Бог".

Популизм не пройдет. "Верю в мудрый украинский народ. Никакие популистские призывы, которые часто повторяют пропаганду РФ, в Украине не пройдут, потому что украинцы научились снимать лапшу пропаганды РФ из своих ушей. И больше никогда не купятся на нее. Очень дорогая цена заплачена и мы хорошо изучили уроки 2014-го".

Кто не проголосует за ЕС и НАТО, тот русский. "Голосование в четверг за ЕС и НАТО, за изменения в Конституцию - это украинская система распознавания: "свой - чужой, украинец или русский". Я уверен, что Верховная Рада - украинская".

НАТО нуждается в Украине. "У нас на сегодняшний день абсолютное большинство генералов и старших офицеров, которые не просто имеют боевой опыт, а учиться у которых приезжают эксперты и военные со всего мира. И это является доказательством того, что не просто НАТО нужно Украине, а Украина нужна НАТО".

Что нужно для роста экономики: 5 пунктов. "Первое - это агросектор... Повышение технологической оснащенности наших аграрных производств является залогом устойчивого развития Украины... Вторая позиция - это IT-сектор. Уже сегодня 150 тысяч украинцев работают в IT-секторе, создавая 4% нашего ВВП. А будет 200 тысяч... Третье - это индустриализация и рост прямых иностранных инвестиций... Четвертое - мощные инфраструктурные проекты. И пятое - это туризм... Я уверен, что доля туризма в ВВП может быть 10%".

Нацбюро финрасследований будет аналитической службой. "Создание Национального бюро финансовых расследований - это защита бизнеса от давления силовиков...Национальное бюро финрасследований - это аналитическая служба. Платишь налоги - десятилетиями к тебе никто не придет. Воруешь - сразу будет видно".