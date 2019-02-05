Французский проект. Сколько иностранных катеров получат украинские пограничники

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая стлица

Развитие отечественных силовых структур, которое усиленными темпами началось после начала вооруженной агрессии России весной 2014 г., реально показало совершенно различные подходы разных ведомств.

Так, как ни странно, но большую гибкость и более современные подходы в области закупки вооружений и техники проявило Министерство внутренних дел.

Именно вооруженные формирования, которые подчиняются этому ведомству, такие как Госпогранслужба и Национальная гвардия раньше чем армия стали получать современные образцы оружия. Тут стоит вспомнить и БТР-4, быстро перекупленные именно для НГУ и просто огромную партию в 55 вертолетов французского производства, которые уже идут на вооружение авиации НГУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и погранслужбы.

И еще подразделения НГУ имеют на вооружении самое современное стрелковое вооружение израильского происхождения, которое собирается на заводе "Форт" в Виннице. Где, кстати, совсем недавно было объявлено о запуске линии по производству боеприпасов - пока пистолетного калибра, но в обозримом будущем и автоматного.

И вот начиная с конца 2018 г. под особый контроль министра Авакова попали и пограничники. И учитывая сложившуюся ситуацию на Азовском и Черном море совсем неудивительно, что в первую очередь было решено усиливать морскую составляющую. Интересно, что морская охрана Госпогранслужбы, в отличии от Военно-морского флота, смогла сохранить в ходе аннексии Крыма основной корабельно-катерный состав.

Еще 2 марта 2014 г. большая часть кораблей была переведена из Крыма в Одессу и включены в Одесский отряд, чуть позже 11 кораблей Керченского отряда морской охраны перебазировались в Мариуполь.

В ходе конфликта на Донбассе морские пограничники проявили себя с самой лучшей стороны, активно пресекая попытки боевиков с российской территории организовать нелегальные поставки оружия и боеприпасов морем и блокируя попытки высадки морских десантов.

Пророссийские боевики "оценили" их эффективность по своему - 31 августа 2014 г. противотанковой управляемой ракетой с берега в районе села Безыменное был поражен катер BG 119 проекта 1400М "Гриф". Само судно затонуло, а из 9 членов экипажа 2 пропали без вести и 7 получили ранения. А 7 июля 2015 г. в бухте порта "Мариуполь" подорвался на мине и затонул малый катер морской охраны типа UMS-1000. Из находившихся на борту семи человек погибли 2 человека, 5 пограничников получили ранения. В дальнейшем, поврежденный катер был поднят, отремонтирован и возвращен в строй 26 мая 2017 г.

Однако в целом возможности Морской охраны по-прежнему оставались на довольно низком уровне - если кораблей и судов хватало на выполнение задач мирного времени, то для военного времени такого флота явно недостаточно. Особо сильно сказывается отсутствие по-настоящему вооруженных судов - как правило, все вооружение "пограничников" это крупнокалиберные пулеметы, достаточные для остановки судов нарушителей (но явно не рассчитанные для морского боя).

Поэтому в ходе обновления флота судов буквально на днях был объявлен тендер на ремонт артиллерийских установок ПТ-76Б для бронекатеров типа "Шмель".

После распада СССР нашей стране досталось сразу восемь таких довольно хорошо вооруженных катеров с дислокацией в Измаильском районе. Однако в мирное время корабли фактически находились "у стенки" и только сейчас их решили поставить в строй. Интересно, что основным оружием катеров является 76-мм танковая пушка Д-56ТС в башне от легкого танка ПТ-76Б (со спаренным 7,62-мм пулеметом). Кроме того, каждый катер располагает пусковой установкой реактивных неуправляемых снарядов БМ-14-17 и 25-мм двухствольной автоматической корабельной артиллерийской установкой.

Несмотря на то, что на вооружении ВСУ нет артиллерии калибра 76 мм, однако на складах находится просто огромное количество боеприпасов, так что в случае удачного ремонта (который должен завершиться в июне) Морская охрана получит три полноценных катера, которые значительно усилят ее огневые возможности.

И вот буквально недавно глава Госпогранслужбы в интервью украинскому "Пятому каналу" подтвердил данные Министра внутренних дел о том, что сейчас ведутся переговоры о покупке во Франции 22 современных патрульных кораблей. Еще ранее в декабре прошлого года заявлялось, что МВД купит 20 таких кораблей длиной 32-35 метров. При этом утверждалось, что корабли французского проекта будут собираться на одной из отечественных верфей с высокой степенью локализации.

Пока никаких данных о том, какая фирма будет вести этот проект нет - да, по всей видимости, и сама идея покупки сейчас находится на этапе обсуждения в Кабинете министров. Все-таки в интересах МВД сейчас уже реализуется одна довольно дорогостоящая программа - покупки вертолетов и вторую наш не очень большой бюджет может просто физически не потянуть. Хотя, конечно, все зависит от того, какие условия предложит Париж (а нет сомнения, что такие крупные покупки обсуждаются всегда на межгосударственном уровне).

Однако в случае, если будет принято положительное решение, то, по всей видимости, по своим характеристикам новые патрульные корабли будут очень похожи на американские типа "Island" (два таких корабля уже переданы ВМСУ и прибудут в Украину летом 2019 г., еще два по некоторым данным будут переданы ближе к концу года). Напомним, что "Island" имеют длину в 33,5 м, водоизмещение в 150 тонн.

Правда, совершенно непонятен состав вооружения этих американских "подарков" - по всей видимости, оно все будет отечественного производства и будет отвечать самым современным требованиям. Вряд ли патрульные корабли Морской охраны будут вооружены хуже, а учитывая более гибкие подходы министерства, то возможно по некоторым параметрам и лучше.

В случае если этот контракт будет реализован, очевидно, что Госпогранслужба получит возможность создать как в Черном, так и Азовском моряках достаточно мощные группировки пограничных кораблей и катеров, которые смогут оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам по крайней мере на начальном этапе полномасштабного вооруженного конфликта.

И еще - в этом случае Франция станет одним из крупнейших поставщиков оружия и боевой техники для Украины (по крайней мере, из числа наших европейских союзников).