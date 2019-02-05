Первый рабочий день недели сохранил тренд на укрепление гривни на фоне снижения ликвидности банковской системы

Елена Лысенко / UBR.ua

Сегодня слабо раскупали американскую валюту. Более-менее активно брали только в первой половине дня - иностранцы под вывод своих дивидендов из Украины. После чего спрос резко упал.

«Первый рабочий день недели сохранил тренд укрепления гривни на фоне снижения ликвидности банковской системы и умеренной активности рынка, характерной для старта финансового месяца», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Нацбанку представилась новая возможность для пополнения своих золотовалютных резервов, и он ею воспользовался. По словам казначеев, он начал скупать доллар по 27,4550 грн./$, и плавно понижал его. Совокупно за день приобрел от $15 млн. до $20 млн.

На фоне падения безналичного курса доллара проваливался и наличный.

«Наличный рынок открылся котировками 27,47-27,53 грн./$, к середине дня они снизились до 27,38-27,43 грн./$», - уточнил Куринной.

При этом финансисты гадают, как долго продлится курсовое снижение. Что непросто накануне завтрашнего аукциона Минфина по размещению облигаций внутреннего госзайма. Ведь с середины января гривневыми ОВГЗ начали интересоваться иностранные покупатели, которые активно конвертируют доллары под покупки наших долгов.

«Думаю, завтра межбанк будет открываться достаточно широко - в рамках 27,35-27,45 грн./$. А дальше многое будет зависеть от аукциона по ОВГЗ: если нерезиденты снова будут брать гривневые бумаги, то доллар может зафиксироваться на текущих уровнях или чуть снизится, а если нет - наоборот, подрастет. Ведь валюту под репатриацию дивидендов будут брать нерезиденты и спрос возрастет», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Рядом оказался и прогноз Олега Куринного - 27,39-27,45 грн./$.