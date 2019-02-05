Кто «народнее»: Зачем Тимошенко жалуется на Порошенко в НАПК

Ігор Петренко / Depo.ua

Юлия Тимошенко обратилась в НАПК, чтобы оно проверило, не обогащался ли президент. Таким образом она перевела стрелки с себя на своего главного конкурента на выборах.

По мнению Тимошенко, НАПК должно составить протокол о коррупции, потому что Порошенко увеличил свои доходы в 82 раза и зарабатывает проценты на том, что "дает в долг своей стране". Здесь стоит упомянуть, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило декларации кандидатов в президенты, которые уже прошли регистрацию, и нашло у всех ошибки и неточности. В том числе и у Тимошенко. Также сообщалось, что кандидаты сейчас эти ошибки, а, фактически, попытку что-то скрыть от общественности, исправляют.

Декларация Порошенко, которую обнародовали на прошлой неделе, ожидаемо вызвала волну популизма на классовой ненависти. В документе кроме крупных денежных сумм перечислены и довольно значительные активы, где он оставался конечным бенефициаром, а также коллекции картин, скульптур, швейцарские часы и ювелирные изделия, состояние жены и разные ценные вещи, которые находятся в ее собственности. На фоне Порошенко остальные кандидаты, среди них без квартиры в течение десятилетий в политике Тимошенко, кажутся нищетой.

Хотя все хорошо знают, что действующий президент и до избрания на должность был миллионером, знают, что его предприятия работают и приносят прибыль, однако любимая тема кандидатов "народ нищает, они богатеют" будет играть против Порошенко. Вот Тимошенко и поспешила вооружиться ею раньше всех.

Однако в заявлении Юлии Владимировны есть и другая сторона - классовая ненависть значительной части граждан к богачу Порошенко дает возможность отвлечь внимание от собственных проблем. А их, кроме слета с первого рейтингового места в трех подряд соцопросах, у Тимошенко накопилось достаточно. К примеру, ее саму подозревают в незаконном обогащении.

Как сообщила в Facebook представитель "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк, речь идет об оплате услуг американских лоббистов из Livingston Group. "Тимошенко, - напоминает антикоррупционер, - упрямо отрицает, что пользуется услугами лоббистов, несмотря на то, что недавно летала в Вашингтон на встречи, организованные этими лоббистами. В этих действиях Тимошенко есть признаки состава преступления, незаконного обогащения и лжи в декларации". Но интересно, что НАБУ отказало антикоррупционерам в открытии уголовного производства относительно изложенных фактов. В центре Виталия Шабунина также пожаловались, что Соломенский суд ответил отказом на их жалобу по поводу бездействия официальных антикоррупционеров.

То есть, видим старый, однако действенный технологический трюк - перевод стрелок: "я не бедный, он богатый, я честный, а он врет". И, если верить Шабунину и компании, НАБУ может способствовать осуществлению этого трюка. Вопрос - зачем? Вариант первый: антикоррупционные органы не хотят, чтобы их обвиняли в политическом давлении на кандидатов в президенты. Такое объяснение логично, однако чувствуется какая-то избирательность.

Вариант второй: между Тимошенко и Сытником может существовать какая-то тайная сделка в случае ее президентства. Впрочем, судя по тому, что она обещает, в ее системе власти место НАБУ выглядит довольно призрачным. И вряд ли подобные договоренности имеют место.

Вариант третий: общественные активисты, которые подняли тему американских лоббистов Тимошенко, сами льют воду на мельницу кого-то из кандидатов - соперника лидера "Батькивщины".

Этого также нельзя сбрасывать со счетов, ведь от того, кто станет президентом, зависит и дальнейшая судьба десятков общественных организаций, которые расцвели на теме коррупции. В случае кардинального поворота во власти их могут просто отстранить от всех процессов. Поэтому сейчас они заметно зашевелились, предлагают кандидатам поддержать их антикоррупционные проекты. Однако проблема в том, что эти парни и девушки, вполне возможно, очень хорошо изучили Тимошенко и не в восторге от перспективы ее президентства. Точнее, собственных перспектив при таком ходе событий...