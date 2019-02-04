Разводящие на выборах. Аваков строго предупредил Билецкого «не снимать галстук»

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Очередное заявление Арсена Авакова о роли МВД на президентских выборах можно рассматривать и как публичный ответ своим "боевым побратимам" из "Нацкорпуса" Андрея Билецкого.

В кулуарах состоявшегося 2 февраля съезда партии "Народный фронт" один из столпов этой политсилы, министр внутренних дел Арсен Аваков поделился с журналистами мыслями о роли МВД в предстоящих президентских выборах. По словам министра, МВД сделает все, чтобы обеспечить "справедливые и честные выборы" и все кандидаты получили равные права, для чего у МВД уже наработан некий инструментарий. При этом Аваков отдельно подчеркнул, что фиксирует некие "попытки развернуть систему масштабного подкупа голосов" и готов вмешаться, как только "это перейдет в фазу совершения преступления".

И в завершении прошелся Арсений Борисович и по "своим боевым побратимам" и прочим активистам: "Никто не сможет подменять ни полицейские силы, ни силы МВС в их ключевых функциях. Ни парамилитарные образования, ни национальные дружины, ни дружины Киева, ни дружины там каких-то моих боевых побратимов, активистов и так дальше. Полиция будет применять жесткую силу к любым людям, которые будут пытаться позиционировать себя как дополнительные разводящие на участках. Такого не будет".

Собственно, ничего экстраординарного министр внутренних дел не сказал. Именно такой и должна быть позиция правоохранительных органов и главы МВД в любой стране и во время любых выборов. Однако если рассмотреть слова Авакова в контексте сказанного на недавнем съезде партии "Национальный корпус", возглавляемой нардепом Андреем Билецким, то ситуация видится уже в несколько более объемной и сложной.

Итак, съезд "Нацкорпуса" - партии, которая выросла из полка Нацгвардии "Азов" (Нацгвардия, напомним, входит в систему МВД) и которая помимо политического крыла имеет и парамилитарные "Нацдружины" - состоялся в конце января. Тогда, помимо решения не выдвигать своего кандидата на президентских выборах, на съезде было заявлено, что "Нацкорпус" берет на себя на выборах функцию "независимых украинских наблюдателей". "Мы уже подготовили 5 тыс. наблюдателей, имеется в виду "Национальных дружин". Мы будем следить за тем, чтобы эти выборы не привели к развалу страны", - пояснил соратник Билецкого, экс-командир разведроты полка "Азов" Сергея Коротких.

И теперь становится понятно, кого именно имел ввиду Аваков, говоря о "каких-то своих боевых побратимах", которым не дадут стать "дополнительными разводящими на участках". Означает ли это, что Аваков вступил в конфронтацию со своими в какой-то степени партнерами? Возможно, но лишь отчасти. Скорее всего Арсен Борисович дал понять Билецкому и компании, что за его спиной не стоит и пытаться стать "независимыми наблюдателями" на выборах. Однако симбиоз Нацполиции и Нацдружин, скорее всего, возможен, но только по правилам, установленным Аваковым и под его непосредственным контролем.

Согласны ли на это в "Нацкорпусе"? Похоже, что да. Собственно, съезд этой партии и был выражением готовности играть на выборах по правилам Авакова. У Билецкого прекрасно понимают, что единственная сила, способная остановить на улицах 5 тысяч его нацдружинников - это государственные силовые структуры и в первую очередь МВД. Кроме того, формирования Билецкого, как идейные националисты, в принципе не склонны заигрываться в противостояние с государством под предлогом борьбы с "внутренней оккупацией", а скорее стремятся с государством максимально сотрудничать.

Поэтому съезд "Нацкорпуса" и прошел в максимально "демилитаризованном ключе". На съезде не было ни молодых людей в камуфляже или какой-то другой униформе, оружия, факельных шествий и прочей милитаристской атрибутики. Напротив, партийный актив, да и рядовые члены, выглядели максимально по-граждански - в костюмах и галстуках. Да и, когда речь зашла о роли нацдружинников на выборах, то всячески подчеркивалась их роль как цивилизованных наблюдателей.

Таким образом можно сказать, что своим заявлением о недопустимости "дополнительных разводящих" на избирательных участках Аваков очертил Билецкому и нацдружинам пределы допустимого. Главным "разводящим" на выборах будет именно он - Аваков, а "Нацкорпус" может принять участие, но исключительно в роли наблюдателей без попыток применять силу или даже позиционировать себя, как некую силу способную навести порядок. А вот помощь МВД в своевременном выявлении нарушений бойцы Билецкого "в галстуках" вполне могут оказать и получить от этого свои политические дивиденды, но только если будут знать свою роль и место.