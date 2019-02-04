Рост продаж и маржи восстановили развитие розничного рынка нефтепродуктов

Сергей Куюн, Директор ООО «Консалтинговая группа А-95» / ZN.ua

Практически каждая крупная сеть столкнулась с неожиданными вызовами и проблемами, что не помешало индустрии продолжить развитие. Мощным стимулом стало увеличение розничной маржи, которая обещает превратиться в новые проекты и события в 2019-м.

Успешность заправочной станции зависит от двух факторов: объема продаж и уровня торговой наценки. В 2018 г. выросли оба показателя.

По оценкам "Консалтинговой группы А-95", объем розничного рынка увеличился в 2018-м на 2,9%, до 6,75 млн т. По сравнению с "дном" 2015 г. рост составил 4,5%. Драйверы роста - сжиженный газ и дизельное топливо, продажи которых повысились на 8 и 5,3% соответственно. Продолжил падение бензин - на 5,6% (см. рис. 1).

Особая тема - маржа. По бензину А-95 в среднем по году она составила 3,36 грн/л, тогда как годом ранее - 2,22 грн/л (рост на 50%). По дизтопливу результат 2018 г. оказался лучше на 24%, - валовая маржа выросла с 2,60 до 3,24 грн/л. Отметим, что в этом показателе, помимо прибыли, также "зашиты" транспорт, хранение, эксплуатационные расходы АЗС и прочие затраты.

Основной вклад в столь отрадную динамику внес последний квартал года, когда мировые цены на нефть снизились на 30% (с 85 до 53 долл./барр.), а цены на украинских АЗС - на 15%. В декабре наценки в премиальных сетях достигали 6-7 грн/л. Но летом наценка падала до 1,5-2,0 грн/л, когда рынок не поспевал за ростом внешних цен.

Неплохие заработки вдохнули жизнь в рынок, который за последние пять лет осунулся и посерел. Тяжелые 2014-2015 и депрессивные 2016-2017 гг. по сути заморозили развитие рынка. В 2018-м появились первые признаки восстановления: стали возводиться новые и модернизироваться старые комплексы. Но ситуация по-прежнему осложнялась расцветом сети нелегальных АЗС, занявших серьезную долю в реализации дизтоплива и ставших крупнейшим игроком на рынке сжиженного газа. В рамках бюджетного процесса был реализован ряд инициатив, направленных на борьбу с нелегальными АЗС и "левым" топливом. Если идеи сработают, рынок получит еще один мощный стимул.

Как крупнейшие игроки прошли 2018 г., кратко в экспресс-обзоре в порядке старшинства по количеству станций.

Группа "Приват"

Она объединяет несколько брендов, таких как ANP, "Авиас", "Сентоза", "Юкон" и ряд других, общей численностью около 1000 единиц. К этой группе относят и "Укрнафту" (537 АЗС), которая стоит в ценах "Привата", получает топливо от "Привата", а корпоративными продажами у нее занимается фирма "Привата".

В минувшем году крупнейший игрок ожиданий не оправдал. В 2015-2017 гг. произошел инвестиционный прорыв, который, казалось, положил начало давно назревшей модернизации сети. В Киеве было реконструировано пять комплексов ANP, которые заставили посмотреть на "Приват" по-новому: магазин, туалет, кофе, фаст-фуд и допуслуги. Но этой пятеркой все и ограничилось.

Активнее было у "Укрнафты". В 2018 г. она презентовала первый в своей истории концепт АЗС, запустив четыре комплекса в новом стиле. Черно-белый индустриальный дизайн оказался спорным, но дело скорее не в нем, а в попытке усилить тезис о якобы независимости нового менеджмента от группы "Приват", с которой "Укрнафта" неразрывно ассоциируется. "Вас приветствует новая "Укрнафта", - гласит надпись на новых заправках. Правда, на них же написано, что они партнеры с "Авиасом", в числе учредителей которого открыто значится Игорь Коломойский.

"Мы планируем провести ребрендинг 50 АЗС и около 380 млн грн потратить на это, - заявил минувшим летом М.Роллинс. - Если все будет хорошо, то мы выйдем на реконструкцию 80-100 станций в год и около 70% сети, а пройдет ребрендинг за 2-2,5 года". План амбициозный, но пока за год едва удалось реконструировать четыре станции. Общий рост маржи позволил Роллинсу заявить о повышенной прибыльности розничного бизнеса "Укрнафты".

WOG

Для второго по величине национального оператора год выдался, наверное, самым сложным и противоречивым в его истории.

О долгах сети говорили давно, а в 2018 г. о них стало известно больше. Получила подтверждение информация об участии в финансировании WOG Дмитрия Фирташа. Его Group DF заявила, что на 1 ноября 2018 г. долг с учетом процентов составляет более 460 млн долл.

Сеть ответила, что будет выполнять все обязательства перед кредиторами. В 2018-м WOG реструктуризировал кредиты в ПУМБе и Укрэксимбанке, а также начал аналогичную процедуру с "Ощадом".

Делает "подкоп" под WOG и "Приват", помогая вдове Игоря Еремеева стать наследницей его доли (погибший в 2015 г. совладелец WOG завещал все детям). По данным СМИ, в случае успеха "приватовцы" выкупят у Татьяны Еремеевой ее долю в бизнесе WOG.

Осенью сеть покинул многолетний топ-менеджер сети Сергей Корецкий, начинавший свой путь в компании охранником в конце 90-х.

Причины сложностей в целом понятны: падение платежеспособности клиентов, девальвация гривни в условиях валютных кредитов и утрата 44 современных комплексов в Крыму и Донбассе.

Как бы там ни было, WOG был и остается одним из лидеров рынка. В 2018 г. сеть запустила три новых комплекса в Сумах, Славянске и Краматорске. Бренд удерживает почетное звание передовика по продажам кофе и чая: в 2018-м сеть отпустила 30 млн порций (+13% к 2017 г.). Нетопливный бизнес давно вышел за пределы заправок: в конце года WOG CAFE начало работу в аэропорту "Борисполь", вскоре запланировано открытие в аэропорту Львова, а в поездах "Интерсити" WOG обслуживает пассажиров с 2016 г. Это, в свою очередь, дало стимул для развития направления питания, которое уже включает салаты, сэндвичи, вегетарианские блюда и завтраки быстрого приготовления. WOG давно вынашивает идею создания своего производства снеков и блюд для АЗС и кафе.

Среди перспектив на 2019 г. в сети выделяют дальнейшее наращивание точек отпуска сжиженного газа как единственного "растущего" вида топлива. Есть информация, что прирастет WOG и за счет аренды АЗС "БРСМ-Нафта", которые вышли из состава этой сети летом 2018-го.

ОККО

Кризис больно ударил по "Галнафтогазу", владеющему сетью ОККО. На оккупированных территориях осталось 37 новых объектов, построенных за средства зарубежных партнеров. "Мы потеряли на оккупированных территориях 8% наших инвестиций, это 80 млн долл.

55 млн долл. приходится на "ЛНР" и "ДНР" и 25 млн долл. в Крыму", - сообщил основатель сети В.Антонов. Списывать долги благообразные западные кредиторы отказались (формально же войны в стране нет). Так что кредиты с процентами за "оккупированные" объекты придется отдавать.

Все это стало известно после того, как СБУ провела в офисах "Галнафтогаза" обыски в рамках дела по статье "финансирование терроризма" и обвинила компанию в незаконной работе в Донбассе и Крыму. После вмешательства ЕБРР, IFC, бизнес-омбудсмена дело быстро закрыли. Весьма символично, что почти одновременно с этим Антонов и "Галнафтогаз" оказались в санкционном списке России. Это может сильно осложнить продажу крымских комплексов ОККО, которые формально остаются собственностью компании.

Самым же трагичным событием года для "Галнафтогаза" стало разрушение толпой радикалов строящегося комплекса на ул. Ревуцкого...

Все это не помешало сети Антонова первой начать выкарабкиваться из кризиса. В 2018 г. ОККО полноценно преодолела отметку в 400 объектов, открыв 10 новых АЗК и реконструировав 29, что при стандартах этой сети можно сравнить со строительством. В компании говорят, что сохранят темп и в 2019-м. Одна из основных программ - до 2020 г. оборудовать более 300 комплексов зарядками для электромобилей. Второй вектор, который присущ всем игрокам, - оснащение максимального числа комплексов газовыми модулями.

ОККО первой среди украинских сетей начала развивать общепит, оставаясь в авангарде этого процесса. Продажи кофе за последние два года выросли на 50%. Начав в 2011 г. с итальянских ресторанов Pasta Mia, сеть открыла в 2015-м первый ресторан восточной кухни Meiwei. С этим проектом ОККО вышла за пределы АЗС, и сегодня из пяти ресторанов четыре работают автономно. Сеть ведет переговоры о дальнейшем расширении.

AMIC

Наследники сети "Лукойл" из далекой Австрии в 2018-м немного оттолкнулись от дна, куда этот бизнес упал в 2014-2015 гг. Сменив три команды менеджеров, "AМИК Украина", похоже, стабилизировалась. Но тяжелое прошлое продолжает посылать неприятные сигналы. В 2018 г. суд окончательно признал "Лукойл-Украина" нарушителем конкурентного законодательства по эпизоду 2013-2015 гг., заставив заплатить АМКУ 25 млн грн. Затем тот же АМКУ наложил штраф за злоупотребления авиационного подразделения компании в Одессе и Харькове на сумму 18,7 млн грн. А недавно авиакомпания МАУ на основании этого решения потребовала от топливозаправщика 21,6 млн грн. И это притом, что убыток "АМИК Украина" в 2017 г. составил 807 млн грн.

В 2018-м АМИК продолжила "оборонительную" тактику, воздерживаясь от крупных проектов и латая дыры в существующей сети. По данным компании, за год было обновлено 15 АЗК из числа наиболее продающих. Как и у большинства коллег по рынку, здесь прослеживается акцент на установку LPG-модулей: за год их открыли семь штук, как и годом ранее. В 2019-м "АМИК Украина" планирует освежить очередные 19 АЗК сети.

"БРСМ-Нафта"

В 2018 г. сеть БРСМ раскололась. В августе разрешился многолетний конфликт между двумя акционерами сети - Андреем Бибой и экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким. Бегство последнего, взрывы на АЗС и пожар на Васильковской нефтебазе вызвали трещину, которая в 2016 г. привела к разделу нажитых совместным трудом 126 АЗС. После этого Ставицкий отдал свои станции в аренду Бибе, но противоречия, видимо, остались. После набегов силовиков, титушек и обмена судебными исками бывшие партнеры решили окончательно разойтись. Заправки Ставицкого начали перекрашиваться в бренд МОТТО, поговаривают также о том, что наиболее "проливные" объекты могут быть сданы в аренду WOG.

Строивший всю жизнь заправки, Биба перенес развод явно лучше. Кроме своих 63 АЗС, к моменту расставания он приобрел и арендовал примерно столько же, а во втором полугодии начал энергично искать активы для восстановления утраченных позиций. Сохранив право на бренд БРСМ, уже к концу 2018 г. его бизнес разросся до 150 объектов: за год пять станций было построено, на 15 преимущественно арендованных АЗС проведена реконструкция.

Планами на 2019 г. в БРСМ не делятся, обещая лишь продолжить развитие.

Shell

Бизнес международного бренда в Украине явно не задался. Им владеют непосредственно Shell и "Независимая нефтяная компания", которую в России называют не иначе как сателлитом "Роснефти". По понятным причинам россияне инвестировать не хотят, не горит желанием и западный партнер. Говорят, каждый был бы не против выйти, но акционерное соглашение по сути ограничивает круг покупателей... существующим партнером. В этой тупиковой ситуации стороны оказались в 2014 г. и не придумали ничего лучшего, чем бросить ее выплывать самостоятельно. Недостаток вложений в маркетинг и рекламу загнал суточные продажи на отраслевые минимумы. Многие специалисты были сокращены или сами покинули компанию, получив предложения от конкурентов. В частности, маркетинг "Укрнафты" во многом укомплектован украинскими "шеловцами".

Стагнация наглядно подтверждается и динамикой развития, которого у сети Shell практически нет.

"На протяжении 2018 г. деятельность сети Shell была сконцентрирована на реконструкции, обновлении и ремонте сети АЗС. За год компания реконструировала три АЗС, существенно обновила пять и отремонтировала половину своих станций", - говорят в компании "Альянс Холдинг", владеющей заправками.

Летом бренд провел громкую промо-акцию в столице, привезя болид и пилота "Формулы-1" и разместив ролики на "Интере". Поговаривают, на этот праздник сбрасывались всем миром, в частности коллеги по бренду из стран Восточной Европы.

Но общее улучшение конъюнктуры, похоже, почувствовали и здесь: в 2019 г. могут построить одну-две новые станции. Осторожность в прогнозах объясняют "чрезвычайной усложненностью разрешительных процедур относительно новых и реконструкции имеющихся АЗС". В компании надеются на позитивные изменения в регуляторном поле в 2019 г., которые "будут содействовать реализации инвестиционной программы Shell в Украине". Что дает основания для таких надежд, в компании не сообщают.

Glusco

Компания Glusco Energy Нисана Моисеева, купившая в 2016 г. розничный бизнес "Роснефти", была одним из наиболее активных игроков в 2018-м, но финал оказался неожиданным для всех.

В середине 2017 г. Glusco Energy заявила, что инвестирует 36 млн долл. в модернизацию и ребрендинг 127 АЗС в Украине, план был рассчитан до конца 2018-го. Первый фирменный комплекс появился в конце ноября 2017-го, а на сегодняшний день сеть насчитывает 14 новых объектов премиум-класса. Остальные станции как минимум получили новые стелы.

В ценовой политике Glusco заняла среднюю позицию, а по сжиженному газу - минимальную, что положительно сказалось на продажах. Glusco искала себя в фаст-фуде, вплотную приблизившись к идеям высокой кухни, но окончательный формат так и не нашла. Чтобы заявить о себе, бренд стал спонсором украинского чемпионата по ралли, национальной сборной по футболу и футбольного клуба "Верес". Казалось, все идет по плану.

Но события января 2019 г. показали, что владелец бизнеса недоволен результатом. 22 января было объявлено, что сеть отдана под управление консорциума в составе Wexler Group и Unimex. Первая - крупнейший оптовый трейдер, вторая - давний участник оптово-розничного рынка, совладелец которой Борис Ганджа стал гендиректором сети Glusco. По имеющимся данным, новый менеджмент собирается сделать крен в сторону эконом-сегмента, углубиться в корпоративные продажи и рассмотреть бизнес-модель буквально каждой АЗС в зависимости от конкурентной среды.

"Если мы получим желаемый результат, будем выносить вопрос о покупке этой сети", - заявил Борис Ганджа. Так что чем закончится для Glusco 2019 г., большой вопрос.

Во время написания материала пришла еще одна неожиданная новость: две киевские станции сети будут отданы международному бренду AVIA.

SOCAR

Украинское отделение азербайджанской госкомпании давно не баловало клиентов новыми объектами, не было их и в 2018 г. В сети говорят, что сосредоточились на "повышении эффективности внутренних процессов, апгрейде стандартов сервиса, внедрении современных технологических новинок, которые повышают комфорт и скорость обслуживания". По сути это означает, что процесс поставлен на паузу, а ведь на старте, в 2008-м, "Сокар" заявляла о сетке из 100 АЗС чуть ли не через пару лет. Спустя десять лет она насчитывает 61 станцию. При этом далеко не все объекты "Сокар" такие, какими их привыкли видеть киевляне и гости столицы.

Подумать есть о чем. "Сокар" инвестировала в украинский проект около 350 млн долл., или около 5,7 млн на станцию. Это притом, что отраслевой "норматив" - как правило, не более 2 млн долл. И это означает, что окупаемость таких объектов может никогда не наступить.

Возможно, пауза вскоре прервется. "При наличии благоприятной экономической и политической ситуации в стране мы планируем открыть до пяти новых станций в 2019 г., установить модули по продаже LPG на всех действующих АЗК, где возможна их эксплуатация", - заявили в компании. Одним из приоритетов там также выделили оснащение станций зарядками для электромобилей.

KLO

Эта сеть хоть и локализирована в столичном регионе и насчитывает "всего" 62 комплекса, но по объемам суточных продаж входит в пятерку лидеров рынка. Центральным событием в прошлом году для KLO стало подписание соглашения с госкомпанией "Укргаздобыча" о совместном развитии продаж нефтепродуктов под брендом Shebel. Выпуск этого топлива стандарта Евро-5 был налажен на Шебелинском ГПЗ в 2015-2017 гг.

Программа предусматривает обширную рекламную кампанию, брендирование АЗС и бензовозов, постепенное расширение номенклатуры топлива. В KLO говорят, что потребитель принял новинку на ура. В это несложно поверить, учитывая, что Shebel предложен по минимальной на рынке цене при качестве на уровне импортных аналогов. Теперь KLO ждет пополнения линейки фирменных топлив за счет сжиженного газа "Укргаздобычи".

В 2019-м Shebel продолжит движение по регионам, партнерские программы уже подписаны с сетями в Полтаве, Харькове и Днепре. Но компания тоже готовится к переменам: "топливное" крыло "Укргаздобычи" переходит в состав дивизиона "Нефть" в рамках реформы корпоративного управления НАК "Нафтогаз Украины". Как видит развитие новой структуры глава дивизиона Николай Гавриленко, выходец из "розничного" бизнеса, еще неизвестно.