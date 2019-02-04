Провокация под выборы. Когда Кирилл приедет в гости к Онуфрию

Предстоятель РПЦ Кирилл (Гундяев) заявил: "У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие". Являются ли его слова просто тщетными мечтами или же Кремль готовит провокацию под украинские выборы?

В последний раз Кирилл был в Украине 26-27 июля 2013 г., его визит был приурочен к 1025-й годовщине крещения Руси. Тогда же в Киеве в последний раз видели Владимира Путина. Предстоятелю РПЦ, прибывшему в бронированном вагоне, устроили пышную встречу на столичном железнодорожном вокзале: пел церковный хор, чествовать гостя пришли священнослужители во главе с тогдашним главой УПЦ МП Владимиром (Сабоданом) и многочисленная делегация украинских чиновников. После московский патриарх и его свита отправились в Киево-Печерскую лавру. На следующий день он, в окружении украинской "бело-голубой" элиты, Путина и глав Молдовы и Сербии, отслужил праздничный молебен на Владимирской горке.

Стоит напомнить, что при Януковиче Кирилл часто посещал Украину. 26 июля 2010 г. даже служил в Софии Киевской, где провели заседание Синода РПЦ. На следующий год на молебен в честь крещения Киевской Руси его транспортировали в роскошном "Мерседесе". Каждый приезд Гундяева сопровождался акциями протеста, однако они не были многочисленными. Но после 2013-го он не посещал не только Киев, но и Крым.

Стоит также напомнить, что Кирилл прямо не высказывал поддержку аннексии украинского полуострова. Кроме того, епархии УПЦ МП, находящиеся в Крыму, до сих пор официально подчиняются Онуфрию, а не напрямую Москве, что вызывает дискуссию в российской прессе. Однако эта условная отстраненность отнюдь не уменьшает негативную роль главного российского священника в антиукраинской политике Москвы. И, судя по последнему заявлению Кирилла, в Кремле ему могут доверить миссию VIP-провокатора на наших выборах, отправив в Украину.

Такой поворот событий нереален лишь на первый взгляд. Ведь надо учитывать гибридность политики Москвы, крайне заинтересованной в мобилизации пророссийского электората, получившего за последние годы множество болезненных ударов - поражение "русской весны", купирование ее приверженцев в ОРДЛО, блокирование российских телеканалов, создание Православной церкви Украины, получение ею Томоса и последовавший за этим отток приходов бывшей УПЦ МП к ПЦУ, и, наконец, раскол в "Оппозиционном блоке", что окончательно закрыло дверь второго тура президентских выборов перед лояльным Кремлю политиком. Но это не значит, что Россия полностью утратила влияние на украинского избирателя, ей просто не дают разгуляться.

Между тем церковная тема - одна из тех, где присутствие Москвы особенно ощутимо. УПЦ МП остается тем крючком, при помощи которого РФ еще крепко держит Украину в сфере своего геополитического влияния. Исходя из этого, приезд Кирилла в Киев выглядит не таким уж невероятным сценарием - личная защита им "своего верующего народа" способна вывести ватного избирателя из состояния политической депрессии. Причем как в случае разрешения визита, так и при недопуске главы РПЦ на нашу территорию.

Понятно - вероятность того, что Кирилла не пустят в Украину, почти стопроцентная. Однако это будет чисто политическое решение, ведь он не подпадает под ограничения для граждан РФ, въезжающих к нам - для боевика староват, под санкциями не находится, имеет высокий духовный сан, дающий ему определенный статус. И, естественно, недопуск главы РПЦ в Украину российская пропаганда и ее информационные филиалы в нашей стране попытаются обыграть масштабно. Что должно стать стимулом для лояльного избирателя "отомстить хунте" за то, что обидели самого Кирилла.

Маловероятен, но возможен вариант, когда его все же пустят, но дальше Лавры он не поедет. С пропагандистской точки зрения он также выгоден, ведь для приветствия гостя собрать несколько тысяч прихожан Онуфрий как-то сумеет. А если это еще и спровоцирует уличные столкновения, так российские медиа вообще сорвут джек-пот.