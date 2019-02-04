Завершился прием документов на регистрацию кандидатов в Президенты, они поданы 89 лицами

Центральная избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в Президенты на выборы 31 марта, получив их от 89 претендентов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ЦИКа.

Выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации разрешались с 31 декабря 2018 года до 3 февраля 2019 включительно.

За это время в комиссию поступили документы от 89 лиц.

50 из них уже рассмотрены и 28 кандидатов зарегистрированы, а 22 отказано в регистрации из-за невнесения 2,5 млн гривен необходимого залога и/или несоответствия поданных документов требованиям законодательства.

На рассмотрении комиссии остаются документы от 39 претендентов, решение по ним должно быть принято в течение 5 дней со дня их получения.

Регистрация кандидатов завершится 8 февраля.

При этом зарегистрированные кандидаты смогут до 7 марта включительно снять свои кандидатуры с выборов.

Таким образом, окончательный перечень кандидатов, которые будут включены в избирательный бюллетень 31 марта, станет известным 8 марта.

Как сообщали Українські Новини, на внеочередных выборах Президента 2014 года ЦИК зарегистрировал 23 кандидата, однако 2 из них в установленный законом строк отказались от баллотирования, и в избирательный бюллетень была включена 21 кандидатура.