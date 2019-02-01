Защитник веры. Откуда Путин начнет религиозную войну в Украине

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Путину и Кириллу нужны такие "захваты храмов" в Украине, которые сопровождались бы массовыми кровавыми столкновениями с большим количеством жертв.

Путин придумал новый casus belli, чтобы попытаться захватить Киев. Этот повод - церковный. 31 января хозяин Кремля заявил, что в Украине "происходит грубое вмешательство в церковную жизнь", и выступил с прямой угрозой: "Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания".

Можно было бы не придавать этим словам большого значения. Они были сказаны в Кремлевском дворце на мероприятиях по поводу 10-летия поместного собора РПЦ и патриаршей интронизации предстоятеля РПЦ Кирилла. Путин не мог там не упомянуть тот болезненный удар, который нанесло ему и Кириллу создание Православной церкви Украины, признанной вселенским православием. Вот Путин и произнес фразу, призванную создать впечатление, что он еще может как-то остановить уже начавшийся закат РПЦ в Украине.

Однако есть обстоятельство, принуждающее воспринять слова Путина всерьез. Это - информация разведки о концентрации российских войск возле границы с Украиной. Командующий Объединенными силами на востоке Украины генерал-лейтенант Сергей Наев на днях подтвердил: имеются ключевые признаки того, что Россия готовит полномасштабную агрессию против Украины с применением авиации.

Для такой атаки обязательно нужен casus belli. Традиционный кремлевский тезис о "защите русскоязычных" тут непригоден - никаких притеснений по языковому признаку в Украине нет, соответственно нет и локальных волнений на языковой почве. А вот на церковной почве создать casus belli возможно.

Торжества в Кремлевском дворце были омрачены двумя новостями, пришедшими из Киева. Во-первых, Православная церковь Украины официально появилась в реестре украинского Минюста. Это открывает путь к быстрой и, следует полагать, беспроблемной перерегистрации украинских церковных общин, перешедших из РПЦ в ПЦУ. Во-вторых, вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины насчет подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица". Это должно упростить и ускорить переход церковных общин из РПЦ в ПЦУ.

Путин и Кирилл уже в один голос твердят о якобы происходящих в Украине "захватах храмов". Но пока что о своих "страданиях от произвола" рассказывают лишь отдельные попы московской церкви, пытающиеся сорвать решения местных церковных общин о переходе (естественно, вместе с храмами) в ПЦУ. Это тоже не годится в качестве casus belli: изгнанные прихожанами московские попы скорее являются доказательством желания украинцев избавиться от РПЦ. Путину и Кириллу нужны такие "захваты храмов", которые сопровождались бы массовыми кровавыми столкновениями с большим количеством жертв.

Кстати, сам Кирилл уже поделился с журналистами надеждой, что скоро в Украине все изменится. "Я надеюсь на то, что Господь сподобит меня еще на то, чтобы посетить Украину. Политическая и ситуация, и конъюнктура - это такие скоропреходящие явления. Сегодня - одни политические силы, потом - другие... У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие", - сказал Кирилл.

Киево-Печерская лавра - вот тот объект, на котором сфокусированы чаяния Путина и Кирилла. Можно предположить, что уже есть подготовленные "группы захвата", которые в нужный момент будут профинансированы и проинструктированы. Также как есть и попы, которые сочтут богоугодным делом привести для защиты лавры несколько тысяч фанатиков РПЦ и подставить их под атаку, чтобы получилась картинка, нужная Кремлю.

Разумеется, СБУ знает свое дело и постарается предотвратить подобное развитие событий. Но проблема в том, что в роли "групп захвата" могут выступить не только какие-нибудь киевские радикальные группировки. Ведь украинская структура РПЦ - это организация, которая вполне может располагать оружием, взрывчаткой и прочими средствами для терактов, завезенными по церковным каналам через оккупированный Россией Донбасс.

Понятно, почему Путину и Кириллу нужны беспорядки именно в Киеве. Если уж затевать полномасштабную войну, то - именно ради Киева. Конечно, это будет сделать легче, если украинцы будут бояться. Вот Путин и пугает.