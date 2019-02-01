Почему прятать деньги в офшорах станет сложнее

Мария Бровинская / Liga.net



Офшорный бизнес вынуждают выйти из тени. С начала года в ряде стран вступили в силу законы, которые обязывают бизнес вести реальную хозяйственную деятельность в месте регистрации офшорной компании. Такие требования к островным офшорам выдвинули в Евросоюзе чтобы минимизировать схемы минимизации налогов и возможность отмывания денег.

В самом конце 2017 года ЕС утвердил список налоговых гаваней, которых касается ужесточение правил. Новые законы уже приняли Бермуды, Виргинские острова, Каймановы Острова, остров Гернси, остров Джерси, остров Мэн, Маврикий, Багамские и Сейшельские острова.

Эксперты PwC ожидают, что вслед за ними аналогичные законы примут ОАЭ и другие низконалоговые юрисдикции. Это должно положить конец перекачиванию прибыли в офшоры через транзитные юрисдикции при помощи соглашений об избежании двойного налогообложения.

Чем это грозит украинскому бизнесу?

Шестизначные штрафы

Критерии ведения бизнеса в налоговых гаванях могут расширяться и уточняться, но за несоблюдение правил уже установлена ответственность. Например, на Виргинских островах лицу, которое не может предоставить информацию без уважительной причины или умышленно предоставило ложную информацию в ответ на запрос, по обвинительному приговору, грозит штраф $40 000-75 000 либо лишение свободы до пяти лет.

В случае нарушений правила сабстанса (наличие либо отсутствие реальной экономической деятельности компании на территории конкретного государства) в первый раз юрлицо "с высокой степенью риска" получает штраф в размере $50 000, для всех других юрлиц - $20 000.

Если юрлицо не выполняет требования в установленный срок после первого нарушения, штрафы растут: для высокорисковых компаний до $400 000, для всех остальных - $200 000.

Офшоры по-украински

Украинский бизнес использует офшоры не чаще, чем предприниматели большинства других стран, свидетельствуют данные Международного консорциума журналистов расследователей (ICIJ), которые обработали эксперты VoxUkraine.

На представителей Украины приходится лишь 0,23% или 1689 из 719 000 узлов офшорной паутины. Для сравнения, с Россий связаны 3,3% узлов, с Великобританией - 4,3%, со Швейцарией 6,6%, с Китаем 9,2%, с Гонконгом 14,3%.

Украинская офшорная сеть состоит из множества представителей, офшорных компаний, посредников и контактных адресов. Но если присмотреться, в ней нескольких крупных и множество мелких кластеров. Размер узла зависит от количества связей.

Стоит ли игра свеч?

Каймановы острова, BVI, Джерси, Багамы и Бермуды издавна пользовались популярностью для создания холдинговых и торговых структур, привлекая своей простотой и отсутствием налогового бремени, говорит Анна Невмержицкая, старший менеджер PwC Украина. Новые правила игры в налоговых гаванях она называет ожидаемым явлением.

Как будет трансформация проходить на практике, пока неясно, - опыта переоформления бизнеса в налоговых гаванях ни у кого еще нет, утверждают опрошенные LIGA.net эксперты. "Еще никто ничего не переоформлял, все ждут последующих официальных разъяснений, ни с какими сложностями пока еще не сталкивались", - говорит партнер международной налогово-правовой практики SK Group Attorneys at Law Ольга Соловьева.

Крупному бизнесу необходимо детально проанализировать деятельность своих компаний в указанных юрисдикциях и определить, насколько эти новые требования применимы. Переживать раньше времени не стоит, отмечает Невмержицкая.

Многие критерии нового законодательства основываются на оценочных суждениях как бизнесменов, так и контролирующих органов соответствующей юрисдикции. "При этом положения новых законов (например, о сроках применения новых правил и подходе к проверкам) пока полностью не раскрыты, и скорее всего некая ясность появится только после дополнительных разъяснений контролирующих органов или по итогам первых проверок", - говорит эксперт.

Среди очевидных проблем, с которыми придется столкнуться бизнесу, - недостаточно развитая инфраструктура во многих офшорах. "Количество компаний, официально зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях, явно превышает возможности их инфраструктуры реально разместить все компании на своей территории и обеспечить необходимыми трудовыми ресурсами", - говорит Невмержицкая. Особенно остро проблема ощущается в островных государствах. Это означает, что создание достаточного присутствия в офшорной юрисдикции может оказаться слишком дорогим и порой неоправданным удовольствием, допускает менеджер PwC.

Часть офшорных компаний попытаются перевести в юрисдикцию, которая еще не ужесточила законодательство, считает Соловьева. Тем более, что недавно Кабинет министров внес Тринидад и Тобаго, Намибию, Гуам, Палау и Американское Самоа в перечень офшорных зон. Но никто не может дать гарантий, что история не повториться, отмечает она.

"Если даже вы переселяетесь на Маршаловы острова, например, которые в черном списке и там нет никаких правил, то через какое-то время налоговые органы Украины (или другой страны) запросят данные о вас и их получат", - подтверждает собеседник LIGA.net в одной из компаний Большой четверки. В таком случае проблемы могут возникнуть у компании в Украине или у группы компаний по месту основной регистрации.

Офшор можно ликвидировать, исключив из реестра. Кроме того, по словам Соловьевой, некоторые компании рассматривают вариант переезда офшорной компании с BVI, например, на Мальту. В таком случае компания становится европейской и владелец получает возможность получения резидентсва за инвестиции. Такая же история возможна и с Кипром, однако там офшорам уже затянули пояса, внедрив новые требования.

А как же деньги? Эксперты говорят, что вывести средства из офшорной структуры несложно - есть несколько проверенных вариантов. Делиться ими с LIGA.net опрошенные эксперты не захотели. Нововведения нужны не тем странам, где они внедрены, а государствам, бизнес которых прячет доходы в офшорах, резюирет собеседник из компании Большой четверки.