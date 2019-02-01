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Платежный баланс Украины четвертый год подряд сведен в «плюс»
09:44 01.02.2019 |
Дефицит текущего счета платежного баланса в 2018 году, по предварительным данным Национального банка, составил 4,7 млрд долларов, платежный баланс сведен с профицитом в 2,9 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
Положительное сальдо платежного баланса фиксируется четвертый год подряд.
В частности, в прошлом году в первую очередь благодаря значительному притоку капитала по финансовому счету: получению официального финансирования от международных партнеров и привлечениям на внешних рынках.
В 2018 году дефицит текущего счета увеличился из-за расширения дефицита торговли товарами.
Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура на протяжении большей части года и высокий урожай зерновых и масличных культур 2018 года поддерживали рост экспорта.
Однако осложнения перевозок в Азовском море и проведение ремонтов на отдельных предприятиях сдерживали его рост.
В свою очередь устойчивый внутренний спрос и высокие цены на энергоносители обусловили высокие темпы роста импорта товаров по сравнению с экспортом.
Экспорт товаров за год вырос на 9,2% до 43,3 млрд долларов.
Более всего в 2018 году увеличились поставки украинской продукции в страны ЕС - на 15,5%.
Как следствие, доля стран ЕС в общем экспорте товаров выросла до 37,6% (по сравнению с 35,6% в 2017 году).
В то же время доля стран Азии сократилась с 32,4% до 31,5%, а доля России - с 8,5% до 7,0%.
Импорт товаров за год вырос существеннее экспорта - на 14,0% до 56,3 млрд долларов.
Больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран Азии (на 27,3%), в результате их доля увеличилась с 20,1% в 2017 году до 22,4% в 2018 году.
В то же время, несмотря на наращивание импорта из стран ЕС (на 12,4%), их доля уменьшилась с 37,2% до 36,6%.
Доля России также снизилась с 14,5% до 14,2%.
Благодаря профициту сводного платежного баланса и получению кредита МВФ международные резервы Украины увеличились на 10,7% до 20,8 млрд долларов или 3,4 месяца импорта будущего периода по состоянию на конец 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с 2019 года меняет подход к коммуникационному сопровождению статистики платежного баланса.
В частности, прекращается публикация пресс-релизов по предварительным данным.
Зато вместе с обнародованием статистических данных в последний день каждого месяца детальный анализ платежного баланса будет публиковаться одновременно в "Макроэкономическом и монетарном обзоре".
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