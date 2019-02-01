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В последний день января экспортеры устроили настоящую валютную распродажу
23:53 31.01.2019 |
В конце месяца бизнесу нужно закрыть гривневые платежи партнерам и заплатить зарплату персоналу. Потому он вовсю конвертировал валютную выручку.
«Ключевыми факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня выступили финализация участниками рынка своих финансовых расчетов за месяц и фиксация банками валютных позиций, ставшие катализатором активности с преобладанием предложения валюты», - подтвердил тенденции директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Импортеры активно скупали распродаваемый доллар, а вместе с ними и банки пополняли свои валютные запасы (позиции). Когда возникали валютные излишки, их выкупал Нацбанк около 27,73 грн./$. Банкиры рассказывают, что сегодня регулятор промышлял совсем небольшими суммами, и совокупно прибрел в резервы до $5 млн.
При этом рынок ровно отреагировал на решение Нацбанка о сохранении учетной ставки на старом уровне - 18% годовых. Некоторые даже заметили, что у Минфина вчера был шанс немного опустит ставки размещения своих облигаций внутреннего госзайма и сэкономить. В целом же решение НБУ никого не удивило.
«Сохранение регулятором учетной ставки на уровне 18% было воспринято рынком как дополнительный сигнал курсовой стабильности», - заверил Куринной.
Кроме сезонного фактора на межбанк немного начала давить ситуация в кассах, где активно снижается цена доллара.
«Наличный рынок открылся котировками 27,58-27,64 грн./$, к середине дня они снизились до 27,56-27,60 грн./$», - уточнил Куринной.
Банкиры говорят, что люди продают «американца» даже по сниженному курсу, а из-за невысокой цены, его выгодно перепродавать на межбанке.
«Суммы пока не гигантские. Но в день где-то до $10 млн. перекочевывает с наличного рынка на межбанк», - сказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
1 февраля ситуация на валютном рынке изменится.
«Это первый день нового месяца, а значит бизнес больше не будет конвертировать выручку под зарплаты. Валютное предложение не будет таким большим, как сегодня. К тому же иностранцы могут начинать свои закупки доллара под репатриацию дивидендов. Скорее всего, межбанк будет открываться в рамках 27,65-27,70 грн./$. И если пойдет расти запрос на доллар со стороны иностранцев, то рынок может подняться до 27,75 грн./$», - спрогнозировал Гриненко.
А Олег Куринной спрогнозировал на завтра торговлю в рамках 27,70-27,80 грн./$.
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