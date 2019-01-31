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Супрун: Доступ пациентов к медицинскому каннабису - это их право на медпомощь
18:54 31.01.2019 |
Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса является их правом на медицинскую помощь, считает и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.
"Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса - это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине", - написала она на своей странице в Facebook в четверг.
По словам У.Супрун, использование каннабиса в медицине - нормальная мировая практика, ведь он может облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Применение таких препаратов помогло бы почти 2 млн граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств.
Как подчеркнула и. о. министра, мировые клинические исследования показали эффективность и безопасность использования препаратов на основе каннабиса при болезни Альцгеймера, раке, хронической боли, синдроме раздраженного кишечника, в том числе болезни Крона и язвенном колите, множественном склерозе, эпилепсии у взрослых и детей, тошноте и рвоте вследствие химиотерапии.
Ранее сообщалось, что 30 января ОО "Украинская ассоциация медицинского каннабиса" направило в Верховную Раду электронную петицию о легализации каннабиса в целях науки и медицины.
По состоянию на 18:00 31 января петиция набрала 2 тыс. подписей.
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