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НБУ ухудшил оценку роста ВВП в 2018г, оставил неизменным прогноз на 2019-20гг
14:19 31.01.2019 |
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2018 года до 3,3% с 3,4%, сообщается на веб-сайте центробанка.
В то же время прогноз роста экономики в следующие два года остался неизменным - 2,5% и 2,9% соответственно.
"Как и ранее прогнозировалось, рост реального ВВП в 2019 году замедлится до 2,5%. Это связано с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции до цели, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением значительных объемов государственного долга в этом году", - объясняет центробанк.
Дополнительными факторами замедления экономики выступят снижение урожая зерновых после рекорда в 2018 году, а также постепенное замедление глобальной экономики и объемов мировой торговли, в частности из-за влияния протекционистских мер в мире.
Ключевым двигателем экономического роста останется частное потребление благодаря дальнейшему увеличению реальных доходов населения - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы.
По оценкам НБУ, с 2019 года реальный рост экономики начнет ускоряться: до 2,9% в 2020 году и 3,7% в 2021 году.
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