Травма Януковичем. Почему Тимошенко опять идет на войну, а не на выборы

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Свою регистрацию кандидатом в президенты Юлия Тимошенко отметила беспрецедентно жесткой критикой в отношении своего главного конкурента - действующего главы государства Петра Порошенко. Получив удостоверение кандидата на главный пост в стране, Юлия Владимировна, не выходя из здания ЦИК, заявила, что в своей победе нисколько не сомневается, а Порошенко после выборов "будет отвечать за все, и за коррупцию во время поставки техники из его заводов для армии, и за торговлю на крови".

По словам Тимошенко, "коррупция поглотила всю страну" и все благодаря персонально Петру Алексеевичу, который "пять лет занимался разрушением страны", а сейчас якобы готовит фальсификацию результатов президентских выборов. Но, успокоила Тимошенко своих избирателей, "у них этот трюк - так же, как это прошло в 2010 году - не пройдет".

И хотя никакой особенной любви между Петром Алексеевичем и Юлией Владимировной не наблюдалось никогда, настолько жесткой критики, переходящей уже в прямые угрозы, из уст Тимошенко в адрес действующего президента еще не было. Ранее была хоть какая-то имитация взаимного уважения, но сегодня все выглядит так, что в штабе Тимошенко решили, что время "бросить перчатку" и начать "последний и решительный бой" настало.

Не даром Юлия Владимировна провела параллель между нынешними выборами и 2010-м годом. Тогда, напомним, проиграв во втором туре Виктору Януковичу, Тимошенко результаты выборов не признала и даже пыталась доказать фальсификации в суде. Да и предвыборная риторика Тимошенко тех лет в отношении Януковича очень напоминает нынешнюю. Словом, Юлия Владимировна пытается внушить всем нам, что Порошенко - это тот же Янукович, и она противостоит не просто политическому конкуренту, а некоему вселенскому злу. Все выглядит так, что в ближайшие месяцы эта истерия будет только нагнетаться. Тимошенко будет убеждать своих избирателей, что нынешние выборы - это не просто соперничество идей и политиков, а решающая битва добра со злом, поражение в которой сулит Вселенной бесконечный мрак, муки и срежет зубовный, а победа дарует вечное царство света и добра.

Подобный драматизм разумеется не случаен. Сколько бы уверенности в победе не излучала Юлия Владимировна, и какие рейтинги ей не давали бы социологи, на самом деле в штабе Тимошенко прекрасно понимают, что победа далеко не гарантирована. Более того, у кандидата Тимошенко не так много качеств, которые бы ее выгодно отличали от действующего президента. Пока это лишь то, что она в оппозиции, а не во власти (украинцы традиционно не любят никакую власть и симпатизируют всякой оппозиции) и высокие тарифы на коммуналку. Однако, ни то ни другое - не есть заслуга Тимошенко, просто так сложились обстоятельства. Что же касается безмерного популизма Юлии Владимировны, то Порошенко может противопоставить ему вполне осязаемые достижения в виде безвиза и Томоса, чем Тимошенко, дважды будучи премьером, похвастаться не может. А вот негативного бекграунда у Юлии Владимировны хоть отбавляй, и о нем обязательно будут настойчиво напоминать избирателям в ближайшие месяцы.

В 2010 году для Тимошенко все было несколько проще. Она была прогрессивным прозападным и демократическим кандидатом, за что ей можно было простить многое, особенно на фоне пророссийского быдловатого Януковича. Тогда, как показали дальнейшие события, действительно была битва добра со злом, которую Тимошенко проиграла. Сегодня же, если отбросить нагнетаемую истерию, разница между Порошенко и Тимошенко не так уж и велика. У обоих есть свои скелеты в шкафах, и свои тараканы в головах, но никто из них, как минимум, не декларирует геополитических разворотов и сдачи страны Путину. К Тимошенко, хоть и приклеилось с легкой руки Олега Ляшко прозвище "московской зозули", но слишком всерьез воспринимать эту конспирологию явно не стоит. В Москве, похоже, и вправду рассчитывают, что с Юлией Владимировной можно будет о чем-то договориться, но не нужно забывать, что в 2014-м Кремль был того же мнения и о Порошенко.

В то же время Юлия Владимировна прекрасно понимает, что третья попытка стать президентом может оказаться для нее последней. И возраст поджимает, да и в глазах избирателя четырежды претендент на президентство выглядит несерьезно. Так что для нее нынешние выборы это и впрямь последний и решительный бой. А потому перевести противостояние в плоскость борьбы добра и зла для Тимошенко просто необходимо, чтобы стать в глазах избирателей не одним из двух возможных выборов, а единственно возможным.

Собственно, подобный сценарий выборов для Украины не редкость. Так же было в противостоянии Кучмы и Симоненко, Ющенко и Януковича, Януковича и Тимошенко. Только выборы 2014-го, возможно ввиду их досрочности и скоротечности кампании так и не раскрутили, как выборы между добром и злом. Тогда, к слову Тимошенко проиграла Порошенко в одни ворота, и в первую очередь из-за своего огромного антирейтинга. Роль абсолютного зла тогда была прочно закреплена за Януковичем, а выбирая из двух вариантов относительного добра, украинцы выбрали менее одиозный. Но Тимошенко явно не собирается повторять свои ошибки 2014 года и очевидно сделает все, чтобы внушить максимальному числу людей, что абсолютное зло просто поменяло своего носителя и из тела Януковича переселилось в тело Порошенко.