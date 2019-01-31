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Иностранцы 30 января распродавали валюту на межбанке, но совсем скоро начнут ее скупать
23:58 30.01.2019 |
Доллар продолжает скатываться вниз: 30 января его курс на межбанке потерял 5 копеек, и закрепился в рамках 27,72-27,75 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Минфин разместил гривневых гособлигаций почти на 9 млрд. грн., и часть этих бумаг приобрели иностранцы. Сегодня они конвертировали доллар для выкупа ОВГЗ. Так что валюты на межбанке было предостаточно.
«Утреннее преобладание спроса над предложением, приведшее к ситуативному незначительному росту курса. Было кратковременным и исчерпалось с выходом на рынок крупных продавцов, в том числе, вчерашних покупателей ОВГЗ, что вернуло котировки к утренним значениям», - объяснил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Благодаря удешевлению доллара на межбанке просели и цены в кассах банков.
«Наличный рынок открылся котировками 27,63-27,68 грн./$, к середине дня они снизились до 27,58-27,62 грн./$», - уточнил Куринной.
31 января может стать непростым для валютного рынка.
«Скорее всего, межбанк будет стартовать в рамках 27,77-27,78 грн./$. И по идее валютное предложение должно быть стабильным. Ведь бизнесу нужна гривна, чтобы платить персоналу и на текущую деятельность. Однако постепенно может подрастать и спрос на доллар, ведь его вот-вот начнут покупать на вывод дивидендов. Так что ситуация неоднозначная», - сказал Юрий Гриненко.
Олег Куринной спрогнозировал на завтра безналичную торговлю в рамках 27,70-27,80 грн./$.
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