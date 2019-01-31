Иностранцы 30 января распродавали валюту на межбанке, но совсем скоро начнут ее скупать

Елена Лысенко / UBR.ua

Доллар продолжает скатываться вниз: 30 января его курс на межбанке потерял 5 копеек, и закрепился в рамках 27,72-27,75 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Минфин разместил гривневых гособлигаций почти на 9 млрд. грн., и часть этих бумаг приобрели иностранцы. Сегодня они конвертировали доллар для выкупа ОВГЗ. Так что валюты на межбанке было предостаточно.

«Утреннее преобладание спроса над предложением, приведшее к ситуативному незначительному росту курса. Было кратковременным и исчерпалось с выходом на рынок крупных продавцов, в том числе, вчерашних покупателей ОВГЗ, что вернуло котировки к утренним значениям», - объяснил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Благодаря удешевлению доллара на межбанке просели и цены в кассах банков.

«Наличный рынок открылся котировками 27,63-27,68 грн./$, к середине дня они снизились до 27,58-27,62 грн./$», - уточнил Куринной.

31 января может стать непростым для валютного рынка.

«Скорее всего, межбанк будет стартовать в рамках 27,77-27,78 грн./$. И по идее валютное предложение должно быть стабильным. Ведь бизнесу нужна гривна, чтобы платить персоналу и на текущую деятельность. Однако постепенно может подрастать и спрос на доллар, ведь его вот-вот начнут покупать на вывод дивидендов. Так что ситуация неоднозначная», - сказал Юрий Гриненко.

Олег Куринной спрогнозировал на завтра безналичную торговлю в рамках 27,70-27,80 грн./$.