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Коболев назвал условие, при котором «Нафтогаз» установит счетчики потребителям
19:50 30.01.2019 |
НАК "Нафтогаз Украины" готов обеспечить домохозяйства счетчиками газа за свой счет при условии подписания с потребителем контракта.
Об этом сообщил на пресс-конференции глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Премьер-министр Владимир Гройсман 30 января заявил, что Кабинет министров обяжет НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить домохозяйства приборами учета газа за свой счет.
"Нафтогаз" поддерживает эту инициативу, но нам нужен прямой контракт с потребителем, с тем человеком, который хочет поставить счетчик", - сказал он.
По словам Коболева, соответствующий договор может подписать созданная в структуре группы газопоставляющая компания.
Коболев отметил, что оптимальным решением поиска источника средств для этих целей является ослабление дивидендной нагрузки на компанию. При этом он добавил, что эта программа должна быть предусмотрена в финансовом плане "Нафтогаза".
"Одного источника недостаточно. Поскольку это отношения между облгазом и потребителем, нам нужен контракт с кем-либо из них. С облгазом это невозможно - они против, с потребителем - мы с удовольствием возьмем этого потребителя, сделаем его своим потребителем и будем ставить счетчики", - пояснил глава НАК.
По его оценке, количество абонентов, которые на сегодня не располагают приборами учета потребления газа, составляет около 3 млн.
Розничную стоимость счетчика компания оценивает в 1,2-1,3 тыс. грн.
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