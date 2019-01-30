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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Мертвые души и Москвы уши. Зачем Гриценко сравнивает теплое с мягким

15:10 30.01.2019 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

На днях по Украине разлетелась новость с привкусом зрады о том, что за последние пять лет с момента предыдущих президентских выборов общее количество избирателей в Украине выросло на 1,4 млн человек, что, очевидно, невозможно: поскольку ежегодно количество умерших значительно превышает количество родившихся, население страны постоянно сокращается и реестр избирателей может только уменьшаться.

Теоретически подобный казус можно было бы объяснить тем, что в реестре остаются мертвые души, то есть умерших избирателей не убирают из списков, что открывает возможность для серьезных фальсификаций. Если 1,4 млн покойников "проголосуют" за нужного кандидата, то такой кандидат может рассчитывать приблизительно на 4% дополнительной поддержки.

Вначале об этом заговорили в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко, заявив, что указание оставлять в реестре мертвые души дала Банковая. Благодатную тему тут же подхватило и развило издание "Украинская правда", связанное с депутатской группой еврооптимистов, симпатизирующих Гриценко. Покопавшись в документах, журналисты УП написали, что последняя цифра в реестре избирателей заметно больше цифры из протокола выборов-2014. Мол, тогда было 34 млн 200 тыс. избирателей, а на сегодняшний день в реестре - 35 млн 600 тыс.

Казалось бы, зрада налицо и можно всерьез говорить о подготовке фальсификаций. Но это лишь при поверхностном взгляде. Когда новость о мертвых душах разлетелась достаточно широко, вносить ясность пришлось руководителю Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александру Стельмаху, который объяснил, что УП на самом деле сравнивала "теплое с мягким". Цифру за 2014-й журналисты взяли из протокола выборов, а именно из графы с общим количеством избирателей на участках, где были организованы выборы, куда, разумеется, не вошли участки на оккупированных территориях, а цифру за 2018-й - уже из реестра избирателей, при этом проигнорировав отметку, что эта цифра включает в том числе и выбывших (умерших, поменявших гражданство).

Изданию пришлось принести читателям извинения за ошибку и опубликовать пояснения Стельмаха. Правда, новость с опровержением по вполне понятным причинам наделала куда меньше шума, чем та, что ее породила. Тем временем Гриценко продолжает раскручивать тему возможных махинаций с реестром, грозя Центризбиркому судом.

Помимо Гриценко и других кандидатов от, условно говоря, патриотической оппозиции, тема фальсификаций, конечно же, выгодна и кукловодам из "Оппозиционной платформы - За життя". Понятно, что у их кандидата Юрия Бойко нет шансов выиграть выборы, а потому основная задача для Кремля и его помощников в Украине на президентских выборах - это расшатывание ситуации, и тема фальсификаций для этого - одна из самых эффективных.

Вот и получается, что еврооптимисты вместе с Гриценко сознательно или несознательно играют в кремлевский шатун. Тем более что и самому Гриценко раскручивать тему фальсификаций очень выгодно. И лишний раз внимание к себе можно привлечь, и объяснение, почему единственный "честный" получил такой маленький результат, уже готово.

Несомненно, тему фальсификаций власти подхватит и Бойко, и другие оппозиционеры, каждый по своим мотивам. Разговоры о грязных технологиях на выборах выгодны всем кандидатам, считает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. "Такие темы хорошо воспринимаются избирателями, готовится почва для обжалования результатов, ведь так значительно проще объяснить провал, мол, кто-то проголосовал вместо нескольких миллионов трудовых мигрантов. Но то, что кто-то допишет столько голосов, трудно представить даже в теории", - отметил эксперт.

При этом, по мнению Кошеля, известные технологии фальсификаций на практике просто невозможно будет применить: к будущим выборам приковано слишком пристальное внимание и задействованы слишком масштабные ресурсы кандидатов. "В теории можно представить, что в отдаленных маленьких селах не будет наблюдателей, будет сговор членов комиссий. Возможна технология, когда организованные группы перемещаются от участка к участку, но это бессмысленно, слишком большой резонанс", - считает Кошель, утверждая, что сильные кандидаты просто не дадут оппонентам действовать грязными методами.

"Тимошенко и Порошенко будут иметь представителей во всех комиссиях, наблюдателей, то есть контроль будет всесторонний. Другие сильные кандидаты (например, Гриценко) тоже смогут проконтролировать процесс на большинстве участков, как и финансово обеспеченные Бойко и Вилкул. Поэтому ни вбрасывания бюллетеней, ни каруселей, ни "синих платков" на выборах в марте не будет", - уверен эксперт.

Самая же болезненная тема, по мнению главы КИУ, это участие в выборах избирателей с оккупированных территорий и опасности, сопряженные с этим: "власти" ОРДЛО явно не отнесутся к такому проявлению гражданской сознательности лояльно. "Для жителей ОРДЛО это лишний риск - нужно дважды пересекать линию разграничения: первый раз чтобы сменить адрес места голосования, второй - чтобы проголосовать. Плюс это серьезная угроза безопасности - некоторые органы ОРДЛО могут устроить репрессии против таких людей. Если кто-то и проголосует, то это будут единицы", - подытожил Кошель.

Ну а для любителей зрады, конечно, начался высокий сезон - люди будут обращать внимание на каждую дутую сенсацию, умножая количество фейков в информпространстве.

 

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