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Банки ожидают роста кредитов корпораций и дальнейший приток депозитов в 2019, - опрос НБУ
Банки ожидают, что в 2019 году будет расти кредитования и сохранится приток депозитов, а также рассчитывают на улучшение кредитного портфеля, как населения, так и бизнеса.
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса об условиях банковского кредитования, обнародованного Национальным банком, передают Українські Новини.
Оптимизм относительно перспектив роста розничного кредитования сохраняется с второго квартала 2016 года, а корпоративного - с IV квартала 2016 года.
Три четверти опрошенных прогнозируют рост кредитов корпораций и в 2019 году.
По мнению респондентов, в I квартале спрос будет расти на все виды кредитов бизнеса, особенно на кредиты малым и средним предприятиям (МСП), гривневые и краткосрочные займы.
Кроме того, 62% респондентов предполагают, что в 2019 году кредиты домохозяйствам возрастут.
К тому же, в I квартале 2019 спрос на потребительские кредиты увеличится, продолжая трехлетнюю тенденцию роста.
Сохранение притока депозитов населения и средств бизнеса в 2019 году прогнозируют 66% и 67% опрошенных банков соответственно, значение для депозитов населения выше за всю историю наблюдений.
Спрос на корпоративные кредиты растет, однако стандарты их выдачи становятся жесткими.
В IV квартале прошлого года спрос на кредитные средства рос как со стороны населения, так и бизнеса.
Корпорации больше интересовались краткосрочными и гривневым кредитам.
По мнению банков, основные двигатели спроса - рост потребностей предприятий в средствах на капитальные инвестиции и пополнение оборотного капитала, а также проведения реструктуризации долгов.
В IV квартале банки повысили стандарты одобрения заявок на все виды кредитов бизнеса.
Прежде всего, речь идет о кредитах крупным предприятиям и долгосрочные займы.
Причина - ухудшение ожиданий, прежде всего, курсового и экономического развития.
Также впервые за четыре квартала респонденты повысили стандарты для МСП из-за ухудшения курсовых ожиданий и повышению риска залога.
Однако в I квартале 2019 банки планируют незначительно ослабить внутренние требования к кредитованию бизнеса, самое существенное - по кредитам МСП.
Рост спроса на кредиты населению сосредоточен в потребительских кредитах и обусловлено улучшением потребительских настроений и ростом расходов на товары длительного пользования.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк отмечает, что ожидания бизнеса по росту потребительских цен в следующие 12 месяцев усилились до 9,5% с 8,9% кварталом ранее.
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