Чем богаты кандидаты. Ляшко - везением, Садовый - медиа, а Гриценко - женой

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Главные кандидаты в президенты обнародовали свои декларации, в которых оказалось много чего интересного - от "бесценных" украшений до партийного символа в дереве и металле.

Самый "офшорный" кандидат - Владимир Зеленский

Зеленский оказался самым богатым и "домовитым"(после президента) из кандидатов.

Полный перечень недвижимости комика впечатляет. Во-первых, дом в селе Иванковичи в Киевской области (353,3 кв. м). Также у него квартира в Киеве (131,9 кв. м). Есть еще две, также в украинской столице, но это совместная собственность с Сергеем и Борисом Шефирами (453,1 кв. м). Также имеется земельный участок (1200 кв. м).

Не очень отстает от супруга Елена Зеленская - на ее счету квартиры (129,8 кв. м) в Киеве и в Ливадии в аннексированном Крыму. Кроме того, Зеленские арендуют в Великобритании квартиру (91,9 кв. м) стоимостью 42,2 миллиона грн.

Также супруги владеют офисами в Киеве (305,9 кв. м) - совместно с партнерами по бизнесу.

Носит Зеленский Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet, а его жена Piaget, Breguet и ювелирный набор - серьги и кольцо с бриллиантами. Кроме того, она зарегистрировала на себя 26 торговых марок, три полезные модели и три изобретения.

Ко всему прочему, чета Зеленских - конечные бенефициары в четырех фирмах: ООО "Студия квартал-95", Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия). На комика записаны ООО "Киноквартал", Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова), Vilhar Holdings Limited (Кипр). Они - совладельцы более десяти компаний.

Передвигаются супруги на Land Rover Range Rover стоимостью 4,7 млн грн и Mercedes-Benz S 500 4Matic стоимостью 1,8 млн грн.

Комик накопил на счетах $285 тыс., 220 тыс. грн и 50 тыс. евро. Кроме того, на счету у него в латвийском AS PrivatBank $417 тыс/, у супруги - $8,4 тыс. В украинских банках - 1 млн 180 тыс. грн, $16,8 тыс. и 132 тыс. евро, у жены - $196 тыс. и 1070 грн.

Самый бедный кандидат - Юлия Тимошенко

Лидер "Батьківщини" не подвела ожидания и оказалась самой "бедной" среди пятерки. Ее доход за прошлый год составил 560 тыс. грн, из которых 225,5 тыс. - депутатская зарплата, остальное - оплата депутатской деятельности.

Своего жилья у Тимошенко нет, а живет она в арендованном у двоюродной сестры доме в Козине под Киевом. Также она использует смежные участки общей площадью 60 соток. Ездить Тимошенко тоже не на чем - в декларации автомобили не указаны.

Однако ряд украшений все же имеется: серьги, подвески, перстни, бусы - всего восемь наименований, цену украшений она почему-то не указала (видимо, "стекло" и "бижутерия", как она уже однажды заявила).

У кандидата в президенты 290 тыс. грн наличными. У ее мужа - 194 тыс. евро, $358 тыс. и 360 тыс. грн. На счету в Ощадбанке Тимошенко хранится 614 тыс. грн, у Александра в украинских банках есть 22 тыс. грн и $28 тыс. В отличие от жены Александр владеет двумя автомобилями - "Mercedes-Benz" и "ГАЗ".

Самый везучий кандидат - Олег Ляшко

Самым "доходным" среди пятерки кандидатов оказался Олег Ляшко. Зарплата народного депутата за 2017 г. составила 259, 3 тыс. грн, обеспечение депутатской деятельности - 252,8 тыс. грн - но это не главные статьи дохода удачливого игрока в лотерею.

Как утверждает нардеп, 1,8 млн грн он получил в качестве процентов от вкладов в "Ощадбанке" и банке "Аркада", 571 тыс. - выиграл в лотерее "Фаворит спорт", 1,9 млн грн - доход от предоставления имущества в аренду, а 15,9 млн грн - доход от отчуждения недвижимости.

Небедное у главного "радикала" и жилье - в Козине под Киевом он приобрел имение площадью 357 кв. м и земельный участок в свыше 6,5 тыс. кв. м. Кроме того, у Ляшко есть еще шесть земельных участков, две квартиры на 95,5 кв. м и офис в Киеве. Кроме того, на родную сестру жены Ляшко, Лолиту Федотову, оформлена земля и двухэтажный особняк в поселке Малая Александровка на Бориспольской трассе.

Среди изюминок декларации радикала - знаменитые вилы, коллекция юбилейных монет Нацбанка, а также набор мебели для кухни спальни и гостиной. Не забыл Ляшко указать и швейцарские часы марок Breguet, Ulysse Nardin, Audemars Piguet, браслеты, колье и сережки Роситы - правд, цену на них он не указал.

Ездит Ляшко на авто Toyota Prado 2004 г. в. А с прошлого года еще взял в аренду Toyota Land Cruiser 2013 г. в., супруга ездит на Mersedes GLE 250.

Как накопления Ляшко задекларировал $484 тыс., 70 тысяч евро и 839 тыс. грн наличных. На счетах в "Ощадбанке" радикал держит 4,4 млн грн и $713 тыс.

Юрий Бойко. Самый "земельный" кандидат

Экс-регионал оказался самым крупным "латифундистом" среди кандидатов.

Бойко имеет земельные участки площадью в 600 кв. м в Гнедине Киевской области, 1958 кв. м. в Лиманском районе Донецкой области, квартиры в Киеве и Рубежном Луганской области.

Жена политика Вера владеет квартирой площадью 220,3 кв. м и машиноместом в России, киевской квартирой в 257 кв. м, домом в Иванковичах Киевской области площадью 444,8 кв. м, гаражом, земельными участками в Вишенках Киевской области площадью 23900 кв. м, в Гнедине участками в 15010 кв. м, в Иванковичах - 2229 кв. м. Также известно, что семья Бойко имеет в арсенале два недостроенных дома в Дубраве Донецкой области, Гнедине Киевской области, гараж в Рубежном.

Что касается доходов, то Юрий Бойко получил депутатскую зарплату 248 403 грн в Верховной Раде, а также 252 825 грн как средства для обеспечения депутатской деятельности, 6501 грн как проценты в банке "Клиринговый дом" и 26 971 грн пенсионных выплат. Вера Бойко в компании "Столичная недвижимость" заработала 3 603 253 грн, пенсии 83 088 грн, в России как заработная плата, полученная по совместительству в компании "Группа ПОЛИПЛАСТИК", принесла Вере Бойко 1 151 524 грн, а проценты с банков - 2 120 166 грн, дивиденды - 1,7 млн грн.

Жена Бойко владеет тремя картинами, ювелирными изделиями, комплектом украшений. Ездит семейство на Mercedes-Benz GL500 2006 г. в. и ВАЗ 1978 г.

Кроме всего прочего, Вера Бойко также является владелицей акций Луганского электроаппаратного завода. Корпоративные права женщине принадлежат в компаниях "Столичная недвижимость", "ФОРТЕКС", "ШПОН".

Вклады политика в финучреждениях немаленькие, но у жены они гораздо солиднее. Бойко задекларировал $14 070, а жена - 10 868 462 грн, $924 210, 3 321 654 руб. Наличные у Бойко - $19 200, 17 500 евро, 200 тыс. грн.

Анатолий Гриценко. Кандидат с самой богатой женой

Вопреки ожиданиям, Гриценко оказался не самым бедным из претендующих на президентское кресло. "Настоящий полковник" пошел по проторенной дорожке - все задекларированное недвижимое имущество находится в собственности его жены Юлии Мостовой: два земельных участка в Обуховском районе Киевской области 2360 и 5820 кв. м, садовый дом 347,4 кв. м, пять квартир 110,3, 56,2, 80,2, 32,9 56,2 кв. м.

Имея вполне неплохие позиции в недвижимости, по доходам Гриценко пропустил вперед остальных четверых кандидатов в президенты. Так, в 2017 г. он получил 139 620 грн пенсии, 14 885 грн зарплаты от преподавания в Киево-Могилянской академии и 179 972 грн процентов от вклада в "Ощадбанке". Жена политика задекларировала 374 615 грн зарплаты.

"Железный конь" у главы "Гражданской позиции" не самый дорогой, но и не "Жигули". Гриценко ездит на Volvo XC90 2013 г. в., а Юлия Мостовая - на Toyota Rav4 2016 г. Кроме того, у четы есть гидроцикл Yamaha.

Из нематериальных активов у политика есть знаки для товаров и услуг. Жена Гриценко имеет корпоративные права в четырех компаниях: издательский дом "Ормос", "Комьюнити 8", "Анкарис" и "ЗН Груп". Кроме того, у Гриценко юридически оформлена общественная организация "Гражданская позиция", у его жены - общественная организация "Хартия-4".

На банковских счетах в "Ощадбанке" у Гриценко размещены $134 426. Также он задекларировал $36 тыс. и 120 тыс. грн наличных средств.

Самый "медийный" кандидат - Андрей Садовый

Львовский градоначальник поддержал традицию записи активов на близких родственников, наделив правом управлять ими жену Екатерину.

В частности, речь идет о доме в Львове площадью 660,4 кв. м, земельный участок в 702 кв. м, а также автомобиле Mercedes-Benz Viano SDI 2.2 TRE/L 2012 г. в. Также на Екатерину Кот-Садовую записаны акции "Телерадиокомпании Люкс" номинальной стоимостью 170 890 грн и "Радиокомпании Люкс" 1750 грн.

Доля в 49% принадлежит жене главы Львова в компании "Королевский двор". Екатерина Кот-Садовая является конечным бенефициарным владельцем в Интернет-издании Zaxid.net, "Радиокомпании Люкс", компаниях "Висма-радио-ТВ", "Контакт-Информ", "Телевизионная и радиовещательная компания "Люкс", "Радио "Континент", "Королевский двор", "Телерадиокомпания Люкс". При этом сам политик зарегистрировал на себя нематериальные активы - знак "Самопоміч".

Зарплату Садовый в 2017 г. получил немаленькую - 371 714 грн., но у супруги заметно больше. Екатерина Кот-Садовая заработала 1 229 616 грн на основном месте работы, плюс 195 309 грн по совместительству. Помощь жене мэра по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста составила 15 950 грн. Наличными женщина держит $15 тыс. и 40 тыс. грн.

Петр Порошенко. Единственный кандидат-миллиардер

У президента картина с доходами и собственностью не изменилась. За 2017 г. глава государства задекларировал 336 тыс. грн зарплаты, 15 795 874 грн процентов от вкладов в банке, 172 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества. Самым большим доходом Порошенко за последние три года стала выплата Rothschild Порошенко дивидендов от его корпорации, переданной в "слепой" траст - 556,7 млн грн

С недвижимостью у гаранта никогда проблем не возникало. Он указал в декларации жилой дом и четыре земельных участка в Киевской области, а также три земельных участка в Киеве, четыре квартиры в Киеве, квартиру в Виннице, нежилое помещение первого этажа в Одессе, дачный дом в Киевской области, гараж в Киеве, базу отдыха Лебедь (Одесская обл.).

Также глава государства указал произведения искусства, мебель, светильники, электронные устройства, часы, рояль, ювелирные изделия. Ездит президент на Mercedes-benz и Jaguar.

Накопления у президента серьезные - $25 490 771 и $10 777 на банковских счетах, жена Порошенко Марина хранит на банковских счетах 96 156 грн и 4 279 евро. Также Порошенко задекларировал почти 8,1 млн грн взносов в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения, а также средства, одолженные третьим лицам (свыше 1 млн грн и $3,4 млн). Наличными Порошенко хранит $21 тыс. и 60 тыс. грн.

Кроме того, глава государства задекларировал акции ПАО "МИБ", ПАО "ЗНКИФ "Прайм эссетс кэпитал", ПАО "Акционерный промышленно-инвестиционный банк", CEE Confectionery Investments Limited.