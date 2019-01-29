Свободный экспорт и приватизация: Какие реформы ждут «Укроборонпром»

Руслан Рудомський / Depo.ua

Реформирование украинской оборонной отрасли набирает обороты, и 2019 год в этом контексте обещает быть очень насыщенным.

Государственный концерн "Укроборонпром", изменения для которого которого начались в 2014 году, когда Украину втянули в войну, переживает сейчас непростые времена.

В последние годы концерн имеет незавидную репутацию как в Украине, так и за рубежом. Поэтому под давлением зарубежных партнеров государство, хоть и со скрипом, но принялось реформировать оборонную отрасль, избавляясь от почти неконтролируемого монополиста, которого всю дорогу преследуют коррупционные скандалы.

Стоит хотя бы вспомнить, что в обнародованном отчете НАБУ за 2017 год идет речь о том, что в "Укроборонпроме" осуществлялись манипуляции с контрактом на 39 млн долларов на поставку запчастей для Антонова AN-32 министерству обороны Ирака.

Также можно вспомнить, как бывший заместитель помощника госсекретаря США по вопросам безопасности и контроля за вооружением Майкл Карпентер напрямую обвинил украинский госконцерн в коррупции.

"Реформы должны быть направлены на то, чтобы побороть коррупцию в украинском оборонном секторе. Пришло время избавиться от "Укроборонпрома". Вы проиграете, если не поборете коррупцию. ... Ни одна компания не будет инвестировать в Украину, пока этот сектор будет настолько коррумпированным", - заявил американский дипломат в декабре 2017 года.

И это не говоря уже о перманентных скандалах вокруг персоны бывшего председателя наблюдательного совета концерна, народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Все это привело к тому, что в начале января 2018 года была сформирована новый, сравнительно независимый наблюдательный совет "Укроборонпрома", председателем которого 23 января того же года был избран ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" Михаил Згуровский.

Параллельным курсом с 2015-го по осень 2017 года продолжался аудит госконцерна, результаты которого были обнародованы в мае 2018-го. Результаты аудита засвидетельствовали перечисление 198 миллионов гривен фиктивной фирме и 41% неэффективных предприятий (в 2017 году количество предприятий в структуре "Укроборонпрома", которые получили оценку "неэффективно", увеличилось с 35 до 41 единицы, или с 35,4 до 41%).

Также аудит показал, что 85% денежных поступлений "Укроборонпрома" обеспечиваются за счет выполнения предприятиями концерна экспортных контрактов и только 15% приходятся на госзаказ. И это при том, что страна находится в состоянии войны. Основными же потребителями украинской продукции в мире сегодня являются Вьетнам, Индия, Мьянма, Нигерия, Нигер, ОАЭ, Пакистан, Узбекистан, Иордания, Монголия, Бангладеш, Турция, Болгария, Польша и США.

Собственно, именно поэтому госконцерн - такой чувствительный к требованиям иностранных партнеров, которым откровенно не нравится присутствие в экспортно-импортных процессах государственного посредника. Под их давлением 17 января 2019 года Верховная Рада Украины все-таки приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту".

Данным законом государственным заказчикам (Минобороны, МВД, СБУ и др.) предоставляется возможность непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту с целью оптимизировать и ускорить процесс закупок, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.

Но это касается только импорта. Что касается либерализации экспорта, то этот вопрос еще нужно будет решить, ведь по состоянию на сегодня в Украине Министерство обороны и Генеральный штаб имеют право наложить вето на любую экспортное соглашение на рынке вооружений, даже если экспортируемый товар производится частной украинской компанией.

По оценкам международных экспертов, в 2018 году это тормозило ряд подписанных экспортных контрактов, нанеся не менее 40 млн долларов убытка в отмененных или отложенных соглашениях. И это то, что международные партнеры будут требовать отменить уже в ближайшее время.

Также Запад давно настаивает на комплексном международном аудите украинского госконцерна, проведение которого из-за бюрократических процедур затягивается, начиная с 2017 года. Только в декабре 2018 года было объявлено о скором его начале. Аудит обойдется госконцерну в 130 млн грн и должен завершиться до 30 июня 2020 года. Планируется, что он будет достаточно обширным и будет включать в себя стратегический консалтинг, оценку корпоративного управления, юридический осмотр, диагностику и независимый финансовый аудит.

Ожидается, что проведение международного аудита поможет концерну достичь мировых стандартов управления, а также вернет доверие общества, инвесторов и международных партнеров "Укроборонпрому", репутация которого, как мы уже отмечали, существенно подмочена коррупционными скандалами.

Эксперты считают, что аудит имеет решающее значение для того, чтобы узнать, как реструктуризировать "Укроборонпром", который состоит из более чем 130 отдельных юридических лиц и 80 тысяч сотрудников.

Действительно, наиболее болезненным вопросом для "Укроборонпрома" является оптимизация и рационализация государственных оборонных предприятий Украины, которых в свое время скопом загнали в госконцерн. Ведь сегодня в оборонном секторе уже 42 государственных предприятия не работают, накапливая при этом долги.

Собственно, из-за этого постоянно возникают конфликты "Укроборонпрома" с правительством: госконцерн пытается повесить эти долги на государство, тогда как правительство настаивает, что они должны погашаться из прибыли госконцерна. Наглядным примером является государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод".

Сегодня правление "Укроборонпрома" хочет избавиться от этих неработающих предприятий путем приватизации. Двадцать из них уже ждут перевода в Фонд государственного имущества, и глава госконцерна Павел Букин надеется, что они будут приватизированы уже в 2019 году.

Возможно, все это, а также переход с трехлетнего бюджетного цикла поможет реформировать неповоротливый госконцерн, суть существования которого сегодня многие видят в отягощающем посредничестве, в современный концерн, от которого не будут шарахаться на международной арене.