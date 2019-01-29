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От завтрашних приобретений госооблигаций нерезидентами будет зависеть ситуация на валютном рынке
23:16 28.01.2019 |
28 января безналичный курс доллара опустили на 1 копейку, и зафиксировали к вечеру в рамках 27,79-27,81 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Финансисты отмечали небольшой спрос на доллар, привычный для понедельника. Курсовое движение происходило в рамках 2-3 копеек.
«Ближе к 10 часам котировки поднялись к 27,78-27,83 грн./$, а к 11-ти вернулись к 27,77-27,80 грн./$. В этом диапазоне и проходили торги до обеда. Во второй половине дня рынок приподнялся к 27,79-27,82 грн./$. И чуть скорректировался к вечеру», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Небольшой спрос на доллар позволил Нацбанку немного пополнить свои золотовалютные резервы. Он выкупал «американца» по 27,79 грн./$, и взял, по оценке казначеев, до $10 млн.
Рынок продолжал переваривать выплаты Госказначейства в рамках возмещений по НДС (около 14 млрд. грн.), и гадал - какой объем гривневых гособлигаций завтра иностранцы выкупят у Минфина (аналогичный объем доллара они будут конвертировать на межбанке).
«Курсовые тренды сегодняшнего дня стали отражением разнонаправленных интересов основных участников рынка: экспортеров, получающих НДС, импортеров, закрывающих расчеты за месяц, и нерезидентов, планирующих проплаты за ОВГЗ, которые суммарно уравновесили спрос и предложение», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Благодаря всему этому просели наличные курсы.
«Наличный рынок открылся котировками 27,73-27,79 грн./$, к середине дня они снизились до 27,68-27,72 грн./$», - уточнил Куринной.
На 29 января финансисты дают достаточно сдержанные прогнозы, поскольку пока не могут предсказать объемы покупок иностранцами минфиновских ОВГЗ.
«Межбанк будет открываться широко - 27,75-27,83 грн./$. А курсовое движение могут менять результаты аукциона Минфина по размещению гособлигаций», - считает Юрий Гриненко. Рядом оказался и завтрашний прогноз Олега Куринного - 27,75-27,85 грн./$.
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