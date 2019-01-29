Программа Зе. Как Зеленский слепил бестселлер из всенародного идиотизма

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Программ кандидатов в президенты рядовой украинец обычно не читает. Просто за ненадобностью. Чтение, как известно, занятие несколько утомительное, требующее напряжения глаз и мозгов. А какой смысл и без того вечно напряженному обывателю лишний раз утруждать себя чтением того, что ему и так прекрасно известно, благодаря гораздо менее утомительному просмотру телепередач и разглядыванию многочисленных билбордов. К тому же за исключением также всем прекрасно известных идеологических вопросов программы кандидатов в президенты крайне мало отличаются друг от друга и состоят из лишенной всякого смысла патриотической патетики и обещаний хорошей сытой и счастливой жизни, каковая непременно наступит в случае избрания обещающего.

Тем не менее, не смотря на явную бесперспективность программы как литературного жанра, Владимиру Зеленскому удалось привлечь к своему творению достаточно пристальное внимание. Что совсем неудивительно. Зеленский - человек в политике новый, и потому каждый его шаг вызывает особенный интерес, а слава незаурядного юмориста давала читателю надежду получить, если и не юмореску, то что-то не такое скучное и банальное как у всех.

Кроме того, Зеленский как опытный маркетолог сумел подогреть читательский интерес к своей программе, задействовав для ее написания всех своих поклонников, чьи предложения в соцсетях уже и так изрядно повеселили публику.

Конечный результат, однако, получился "ни рыба, ни мясо", хотя Зеленский отдельно отметил все то, что ему подсказали избиратели. Шуточек в духе той, где Украина представала в образе героини немецких порнофильмов, в программе кандидата уже нет, но остроты все-таки присутствуют, особенно во вступительной части, но не слишком смешные. Видимо необходимость шутить над ограниченным числом тем (дороги, низкие пенсии, вырубка лесов и т.д.), да еще и с пафосом спасителя нации сказались на юмористическом результате не лучшим образом.

Потенциально куда смешнее дежурных шуток в начале текста, призванных заинтересовать читателя, оказались некоторые вполне серьезные предложения программы, которые хоть и звучат пока не очень смешно, но при правильном развитии вполне могут стать отличными темами для новых программ "95 квартала".

В целом же нужно признать, Зеленский очень рискует, углубившись в политику, растерять весь свой юмористический талант. Ведь большая часть его программы - это либо политический плагиат, либо скучные популистские обещания всего хорошего всем без исключения. За плагиат, конечно, мы Владимира Александровича упрекать не будем. Это шутки у конкурентов красть некрасиво, а заимствование политических лозунгов стало в Украине делом обычным. Если даже сама Юлия Тимошенко не стесняется использовать старый слоган Виктора Ющенко, а название своей программы "Новый курс" позаимствовала у Арсения Яценюка, который в свою очередь попользовался придумкой Франклина Рузвельта, то чего нам требовать от новичка Зеленского.

Тем более, что эти заимствования Зеленский творчески переосмыслил и расширил. "Я розповім Вам про Україну своєї мрії", - начинает комик свою программу и тут же вспоминаются Наталья Королевская с Мартином Лютером Кингом, но их интеллектуальное наследие из трех слов комик дополнил аж четырьмя новыми лексическими единицами.

Дальше Зеленский не стесняется использовать не только красивые фразы, но и целые пункты программы у других претендентов на кресло и даже действующих чиновников: "народовластие через референдумы" перекликается с программой Тимошенко; "развитие транспортной инфраструктуры" с программой Кабмина Гройсмана; запрет органам правопорядка заниматься экономическим давлением на бизнес с программой того же Гройсмана "Маски-шоу стоп"; с запретом освобождать подозреваемых в коррупции под залог было написано аж несколько законопроектов целой группой депутатов; Будапештский меморандум как инструмент достижения мира на Донбассе - фишка опять же Тимошенко. Словом, какой пункт программы не возьми, все эти идеи уже звучали и многие неоднократно.

Но есть у господина Зеленского и ряд предложений, звучащих более-менее свежо, и вот тут-то как раз и скрыт тот самый юмористический потенциал. Возьмем, например, раздел "Здоровая и образованная нация". Помимо банально-тоскливого "повышения престижности профессий учителей и врачей" и "перехода на страховую медицину" тут есть крайне любопытное предложение: "Введение обязательного бесплатного ежегодного медицинского осмотра". Казалось бы, молодец Зеленский, замечательно ведь придумал. Сгоняем весь народ на медосмотр, быстренько выявляем у нездоровых болячки на ранней стадии, тут же оперативно излечиваем и здоровая нация готова.

Вот только как заставить всех поголовно граждан обязательным образом раз в год ходить на медосмотр, и насколько глубоким должен быть этот самый осмотр, автор программы не уточнил. Перед глазами так и всплывают заголовки будущих новостей: "За злостное уклонение от медосмотров введена уголовная ответственность", "Патрули фельдшеров изловили в ночных клубах Киева тысячу человек без справки от венеролога", "Пенсионер с больным сердцем скончался в очереди к проктологу". И тому подобное.

К слову, нетрудно подсчитать, что для реализации чудесной идеи Зеленского только в Киеве ежедневно придется бесплатно осматривать не менее 8000 человек и это, если брать только официально зарегистрированных. Как видим, у медиков появился отличный повод голосовать за Зеленского. Он ведь завалит их бессмысленной, неоплачиваемой и физически невыполнимой работой.

Или возьмем другое ноу-хау из того же раздела, но уже на тему образования, под названием "деньги идут за талантливым студентом" (Привет Лилии Гриневич и ее программе "деньги за ребенком"): "Каждый школьный гений получит образовательный ваучер, который сможет потратить на обучение в каком-угодно выбранном им учреждении высшего образования", - пишет Зеленский.

Опять-таки предложение просто замечательное, проголосуй за Зеленского и в стране пачками будут произрастать нобелевские лауреаты. Осталась какая-то малость, разработать методические рекомендации для учителей по распознаванию кандидатов в гении, ввести обязательный экзамен на соискание гениальности, заказать на полиграфкомбинате Украина печать ваучеров и фабрика гениев готова. Вот только что в таком случае делать с Внешним независимым оцениванием, лучшие из лучших по результатам которого без всяких ваучеров для гениев имеют возможность поступать в любой вуз страны и учиться совершенно бесплатно, за счет бюджета?

Ну и напоследок из разряда экономических нововведений. Зеленский обещает ввести для каждого украинца "экономический паспорт". "Каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государственных природных благ (недра земли и так далее). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал".

Еще одно простое и гениальное решение. Куда там Марксу, Ленину и Хрущеву с их мечтами о коммунизме, когда скромный комик Зеленский может легко взять и поделить природные богатства между всеми гражданами. Теперь, по его задумке, барыши от богатств Родины будут оседать не в карманах олигархов, а делиться между всеми гражданами страны поровну.

Что же получится на практике? Возьмем, например, такой недешевый ресурс как газ. С легкой руки Зеленского в цену каждого добытого в Украине кубометра будет заложен небольшой процентик на каждого украинского ребенка, а потом этот газ будет продан в том числе и родителям этих же детей. Можно конечно сказать, что заплатить заставят олигархов, а не рядовых граждан. Но законы экономики таковы, что в итоге траты на "экономичные паспорта" лягут на конечного потребителя. И получится, что государство будет брать у граждан в долг без всяких процентов аж на 18 лет. А за это время и инфляция может приключиться и законы поменяться. Похоже идею об "экономических паспортах" Зеленскому подсказал старший товарищ Коломойский. Такие гениальные "схемы" как раз в его духе.