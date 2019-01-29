Вакарчук ждет, когда по реке поплывут «политические трупы»

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Главный украинский рокер наконец-то определился с участием в мартовских выборах главы государства - он на них не пойдет. Удовлетворив любопытство украинцев громким заявлением (в традиционной для себя манере), Вакарчук повторил абстракции о необходимых Украине изменениях, намекнув, чем будет заниматься дальше.

После его отказа баллотироваться в президенты стало окончательно ясно, что главная цель Вакарчука - осенние парламентские выборы, к которым многие политсилы готовятся уже сейчас. Как в парламентских партиях, так и в "аутсайдерах" политтеррариума понимают, что, кроме двух основных игроков, для всех остальных эти несколько месяцев - "жирный" повод напомнить о себе, прорекламироваться и попробовать поднять рейтинги.

После свежего обращения Вакарчука сразу вспоминается его недавнее лондонское заявление об участии "в деле", которым певец очертил общий круг своих взглядов и артикулировал темы, которые он, скорее всего, будет эксплуатировать в кампании. В первую очередь Вакарчук объяснил свое отношение к теме войны, упрекнув действующего президента, который на пятом году боевых действий вполне логично уделяет ей должное внимание.

От войны Вакарчук плавно перешел к борьбе с коррупцией и реформе юридической системы, - фишке, которую, как известно, в формате "зрады" эксплуатирует группа "еврооптимистов", одна представительница которых Светлана Залищук примкнула к Анатолию Гриценко, а остальные были замечены на его мероприятиях в качестве "сочувствующих". Именно Гриценко активнее всего "сватал" Вакарчука в свою политсилу, впрочем, не сильно отставал от него и Андрей Садовый. Лидер "Гражданской позиции" и его визави из "Самопомочі" пока не слишком активно критикуют друг друга, но, похоже, в ситуации прямой конкуренции за одно электоральное поле между несостоявшимися союзниками может начаться настоящая война компроматов. Гриценко, например, уже жалуется, что его высмеивают на канале Садового.

Пока все выглядит так, что именно на противоречиях своих потенциальных союзников и намерен сыграть лидер "Океана Эльзы". Отказавшись от личного участия в президентских выборах и открытой поддержке кого-либо из кандидатов, Вакарчук оставил своих политических конкурентов один на один друг с другом и с избирателями в расчете на то, что все они в той или иной степени потерпят фиаско.

Оснований надеяться, что и Гриценко, и Садовый, и даже Владимир Зеленский (который как кандидат, использующий фишку "нового лица", в некоторой степени тоже прямой конкурент Вакарчуку) получат на выборах достаточно скромные результаты, у рокера хватает. Как ни крути, а главные претенденты на президентское кресло - это Порошенко и Тимошенко и все остальные, какими бы высокими ни были их амбиции, будут лишь создавать некий фон их борьбы и решать свои более мелкие политические задачи вроде получения задела на парламентские выборы. Оказаться в компании этих политических "лузеров" Вакарчуку с его претензиями на роль морального авторитета особого резона нету. К тому же в процессе избирательной кампании на головы всех ее участников непременно будет вылито изрядное количество черного пиара, на фоне которого самоустранившийся Вакарчук будет выглядеть белым, незапятнанным и равноудаленным от всех.

Когда же президентские выборы состоятся, а все сопутствующие скандалы отгремят, Святослав Иванович получит возможность эффектно предстать перед избирателями во всей своей незапятнанной красе во главе нового и прогрессивного политического объединения на парламентских выборах. Отказ от участия в президентской кампании в данном случае может сыграть в его пользу. Дескать, Вакарчук, в отличие от своих конкурентов, на деле доказал, что власть как самоцель его не интересует, а все к чему он стремится - это позитивные изменения в стране.

При этом Вакарчук может рассчитывать не только подобрать электорат Гриценко, Садового и немножко Зеленского, но и претендовать на некую часть их союзников. И если Чумак, Томенко или Катеринчук станут для Вакарчука скорее ненужным балластом, а "еврооптимисты" слишком изменчивы, ненадежны да и сами успели вляпаться в не один скандал, то подобрать себе в команду все того же "блуждающего" между Садовым и Гриценко Гацко или симпатизирующего Гриценко "антикоррупционера" Виталия Шабунина может быть достаточно полезно.

Таким образом, Святослав Иванович может рассчитывать на волне неуспеха конкурентов заскочить в парламент с достаточно большой фракцией, переиграв таким образом всех, кто звал его к себе в команду.

Понимают это и в противоположном лагере. Недаром сразу же после обнародования решения Вакарчука не идти в президенты, Садовый сделал очередную попытку уговорить того на объединение. Дескать, предложение совместного похода на парламентские выборы все еще в силе, поскольку "вместе мы сможем изменить лицо украинской политики очень быстро".

Согласись сейчас Вакарчук на "совместный поход" с Садовым в парламент - это будет равно поддержке львовского мэра на президентских выборах, на что музыкант пойти не может. С другой стороны, у Садового теперь больше аргументов обвинить именно Вакарчука в неудаче "демократических" кандидатов. Мол, именно из-за нежелания музыканта объединяться силы оказались распорошены, а электорат недомобилизован, что обеспечило олигархическим "барыгам" победу. Так что Вакарчуку нужно готовиться к тому, что на него обязательно будут навешывать ярлык "раскольника". Вопрос в том, хватит ли этого, чтобы испортить чистый и незапятнанный образ морального авторитета нации.