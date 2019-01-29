Вакарчук ждет, когда по реке поплывут «политические трупы»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Вакарчук ждет, когда по реке поплывут «политические трупы»

17:13 28.01.2019 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Главный украинский рокер наконец-то определился с участием в мартовских выборах главы государства - он на них не пойдет. Удовлетворив любопытство украинцев громким заявлением (в традиционной для себя манере), Вакарчук повторил абстракции о необходимых Украине изменениях, намекнув, чем будет заниматься дальше.

После его отказа баллотироваться в президенты стало окончательно ясно, что главная цель Вакарчука - осенние парламентские выборы, к которым многие политсилы готовятся уже сейчас. Как в парламентских партиях, так и в "аутсайдерах" политтеррариума понимают, что, кроме двух основных игроков, для всех остальных эти несколько месяцев - "жирный" повод напомнить о себе, прорекламироваться и попробовать поднять рейтинги.

После свежего обращения Вакарчука сразу вспоминается его недавнее лондонское заявление об участии "в деле", которым певец очертил общий круг своих взглядов и артикулировал темы, которые он, скорее всего, будет эксплуатировать в кампании. В первую очередь Вакарчук объяснил свое отношение к теме войны, упрекнув действующего президента, который на пятом году боевых действий вполне логично уделяет ей должное внимание.

От войны Вакарчук плавно перешел к борьбе с коррупцией и реформе юридической системы, - фишке, которую, как известно, в формате "зрады" эксплуатирует группа "еврооптимистов", одна представительница которых Светлана Залищук примкнула к Анатолию Гриценко, а остальные были замечены на его мероприятиях в качестве "сочувствующих". Именно Гриценко активнее всего "сватал" Вакарчука в свою политсилу, впрочем, не сильно отставал от него и Андрей Садовый. Лидер "Гражданской позиции" и его визави из "Самопомочі" пока не слишком активно критикуют друг друга, но, похоже, в ситуации прямой конкуренции за одно электоральное поле между несостоявшимися союзниками может начаться настоящая война компроматов. Гриценко, например, уже жалуется, что его высмеивают на канале Садового.

Пока все выглядит так, что именно на противоречиях своих потенциальных союзников и намерен сыграть лидер "Океана Эльзы". Отказавшись от личного участия в президентских выборах и открытой поддержке кого-либо из кандидатов, Вакарчук оставил своих политических конкурентов один на один друг с другом и с избирателями в расчете на то, что все они в той или иной степени потерпят фиаско.

Оснований надеяться, что и Гриценко, и Садовый, и даже Владимир Зеленский (который как кандидат, использующий фишку "нового лица", в некоторой степени тоже прямой конкурент Вакарчуку) получат на выборах достаточно скромные результаты, у рокера хватает. Как ни крути, а главные претенденты на президентское кресло - это Порошенко и Тимошенко и все остальные, какими бы высокими ни были их амбиции, будут лишь создавать некий фон их борьбы и решать свои более мелкие политические задачи вроде получения задела на парламентские выборы. Оказаться в компании этих политических "лузеров" Вакарчуку с его претензиями на роль морального авторитета особого резона нету. К тому же в процессе избирательной кампании на головы всех ее участников непременно будет вылито изрядное количество черного пиара, на фоне которого самоустранившийся Вакарчук будет выглядеть белым, незапятнанным и равноудаленным от всех.

Когда же президентские выборы состоятся, а все сопутствующие скандалы отгремят, Святослав Иванович получит возможность эффектно предстать перед избирателями во всей своей незапятнанной красе во главе нового и прогрессивного политического объединения на парламентских выборах. Отказ от участия в президентской кампании в данном случае может сыграть в его пользу. Дескать, Вакарчук, в отличие от своих конкурентов, на деле доказал, что власть как самоцель его не интересует, а все к чему он стремится - это позитивные изменения в стране.

При этом Вакарчук может рассчитывать не только подобрать электорат Гриценко, Садового и немножко Зеленского, но и претендовать на некую часть их союзников. И если Чумак, Томенко или Катеринчук станут для Вакарчука скорее ненужным балластом, а "еврооптимисты" слишком изменчивы, ненадежны да и сами успели вляпаться в не один скандал, то подобрать себе в команду все того же "блуждающего" между Садовым и Гриценко Гацко или симпатизирующего Гриценко "антикоррупционера" Виталия Шабунина может быть достаточно полезно.

Таким образом, Святослав Иванович может рассчитывать на волне неуспеха конкурентов заскочить в парламент с достаточно большой фракцией, переиграв таким образом всех, кто звал его к себе в команду.

Понимают это и в противоположном лагере. Недаром сразу же после обнародования решения Вакарчука не идти в президенты, Садовый сделал очередную попытку уговорить того на объединение. Дескать, предложение совместного похода на парламентские выборы все еще в силе, поскольку "вместе мы сможем изменить лицо украинской политики очень быстро".

Согласись сейчас Вакарчук на "совместный поход" с Садовым в парламент - это будет равно поддержке львовского мэра на президентских выборах, на что музыкант пойти не может. С другой стороны, у Садового теперь больше аргументов обвинить именно Вакарчука в неудаче "демократических" кандидатов. Мол, именно из-за нежелания музыканта объединяться силы оказались распорошены, а электорат недомобилизован, что обеспечило олигархическим "барыгам" победу. Так что Вакарчуку нужно готовиться к тому, что на него обязательно будут навешывать ярлык "раскольника". Вопрос в том, хватит ли этого, чтобы испортить чистый и незапятнанный образ морального авторитета нации.
 

ПО РУБРИКАМ

28.01 От завтрашних приобретений госооблигаций нерезидентами будет зависеть ситуация на валютном рынке

28.01 CEO VanEck: биткоин-инвесторы начинают уходить в золото

28.01 Рынок акций Украины 28 января продолжил неспешное снижение

28.01 Доллар слабо дешевеет к евро и иене 29 января, в преддверии заседания ФРС и голосования по Brexit

28.01 НБУ купил на межбанке $117,9 млн 21-25 января

28.01 Нормативы Нацбанка нарушает уже 21 банк

28.01 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.01.19

28.01 Cправочный курс гривни вырос на 3,55 коп. до 27,7886 грн

28.01 НБУ продал 25 января банкам депозитные сертификаты на 66,8 млрд гривен

28.01 Курсы валют по карточным операциям на 28.01.19

28.01 Биржи АТР закрылись 28 января в основном снижением перед переговорами США и Китая

28.01 Остатки средств на корсчетах банков 28.01.19

28.01 24 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $78,9 млн до $256,5 млн

28.01 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 25.01.19

28.01 В 2018 сумма наличных в обращении выросла на 10,7% до 400,1 млрд гривен, - НБУ

• дальше…

28.01 В правительстве запустили процесс возвращения ЗТМК государству

28.01 В декабре 2018 средняя зарплата увеличилась на 15,4% до 10,6 тыс. гривен

28.01 Минфин утвердил план главной бюджетной реформы

28.01 Минфин Украины планирует в 2019 году подготовить законопроект о создании агентства по управлению госдолгом

28.01 В декабре задолженность по зарплатам уменьшилась на 6,2% до 2,6 млрд гривен

28.01 Установленная мощность мировой солнечной энергетики достигла 500 ГВт. Два года назад было 300 ГВт

28.01 Украинские газовые трейдеры готовятся к тестированию экспорта газа в Европу

28.01 Цены на АЗС в Киеве 28 января еще немного снизились

28.01 Катар планирует удвоить флотилию танкеров для перевозки сжиженного природного газа

28.01 Украина подписала с Норвегией предварительные контракты на 1,5 млрд долларов

• дальше…

28.01 Установленная мощность мировой солнечной энергетики достигла 500 ГВт. Два года назад было 300 ГВт

28.01 Власти Китая допустили рейтинговое агентство S&P Global Ratings к внутреннему рынку

28.01 Греция тестирует возвращение на мировой рынок заимствований

28.01 Катар планирует удвоить флотилию танкеров для перевозки сжиженного природного газа

28.01 «Золотые» визы и паспорта: как страны ЕС торгуют своим гражданством

28.01 В Германии и еврозоне - резкое экономическое торможение

28.01 На улицы Парижа против «желтых жилетов» вышли «красные шарфы»

28.01 Переименованная Македония берет курс на север

28.01 Реальные доходы россиян сократились пятый год подряд

28.01 Австрийку, призывавшую Путина ввести войска, приговорили к 14 годам тюрьмы

28.01 США сняли санкции с компаний, контролировавшихся Дерипаской

28.01 Спецпосланник США заявляет о существенном прогрессе на переговорах с талибами

28.01 Вашингтон признал назначенного Гуайдо спецпосланника Венесуэлы в США

28.01 Белый дом: США готовы ответить на любые угрозы со стороны Венесуэлы

28.01 Венесуэла разрешила дипломатам США временно остаться в стране

• дальше…

28.01 Кличко надеется на начало борьбы с нарушителями парковок в апреле

25.01 IT-компании пятый год подряд лидируют в структуре спроса на офисы в Киеве

24.01 За время действия «строительной амнистии» украинцы узаконили около 9 тыс. домов

24.01 Цифровое радио. Когда Украина откажется от FM

21.01 В Украине почти 5 тысяч миллионеров, самому младшему - 7 лет

21.01 Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в конце февраля

18.01 В Украине возрождается интерес к доходным домам

18.01 Первую платную дорогу в Польшу начнут строить в 2020 году

18.01 К «охоте на зайцев» в киевском транспорте подключат полицейских

18.01 «Нафтогаз» назвал завышенные платежки для киевлян предвыборной провокацией бывших регионалов

17.01 В Украине предлагают оформлять водительские права онлайн

17.01 «Карточкой киевлянина» теперь можно рассчитаться в наземном транспорте

15.01 9 новых правил: что можно делать с квартирами и домами без разрешения

14.01 В пяти областях Украины запустят телемедицину

11.01 Скидки на киевские новостройки продлят до конца января

• дальше…

28.01 Программа Зе. Как Зеленский слепил бестселлер из всенародного идиотизма

28.01 Евгений Магда: О турне Порошенко с томосом, большой ошибке Тимошенко и игре Авакова

28.01 Вакарчук ждет, когда по реке поплывут «политические трупы»

28.01 Публично высказываясь в пользу Порошенко, Кернес непублично сделал ставку на победу Юлии Тимошенко

28.01 Певец Вакарчук не намерен выдвигаться в Президенты

28.01 Зимняя война. Как «гибриды» на Донбассе готовятся к выборам президента Украины

28.01 Запас прочности иссяк. Почему недовольство жителей ОРДЛО уже не перебивается пропагандой

25.01 Зеленский задекларировал 7,3 млн гривен доходов, 23,2 млн сбережений, квартиру кипрской компании в Киеве и квартиру в Ялте

24.01 Азовская сессия ПАСЕ: чем важно для Украины новое решение из Страсбурга

24.01 Заложница мессианства: Почему у Тимошенко получился прокол с VIP-агитаторами на съезде

24.01 Суд приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы

24.01 Многозначительная пауза Вакарчука с окончательным решением насчет его политического будущего явно излишне затянулась

24.01 ПАСЕ призвала РФ освободить украинских моряков и обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив

24.01 Предлагать новую формулу отношений с РФ до выполнения ею Минских соглашений нельзя, убежден Порошенко

24.01 Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны

• дальше…

28.01 Google Assistant сможет распознавать пользователей не только по голосу, но и по лицам

28.01 Volkswagen запустит производство мобильных зарядных станций для электромобилей

28.01 Кибермошенники обокрали МИД Финляндии на €400 тыс.

25.01 Facebook начал работу над совместимостью Messenger, WhatsApp и «Инстаграма»

25.01 В Украине начинаются официальные продажи электромобиля JAC iEV7S

25.01 В Chrome появится встроенная защита от атак drive-by

25.01 Из меню Пуск операционной системы Windows 10 исчезнут живые плитки

25.01 Бывший президент Infiniti Роланд Крюгер перешел в компанию Dyson

25.01 Илон Маск объяснил, почему Starship делается из нержавейки

25.01 «Настоящий Железный человек» продемонстрировал реактивный костюм Daedalus Mark 1, оснащённый силовой установкой в 1000 л.с.

25.01 Только электромобили к 2025 году: Норвегия все ближе к воплощению плана

24.01 Китай заблокировал доступ к поисковику Bing от Microsoft

24.01 Vivo показала свой «цельнолитой» смартфон без разъемов и кнопок

24.01 Sony перенесет свою европейскую штаб-квартиру из Великобритании в Нидерланды

24.01 Топ-6 крупнейших производителей компьютеров в мире

• дальше…

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно