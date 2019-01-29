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Публично высказываясь в пользу Порошенко, Кернес непублично сделал ставку на победу Юлии Тимошенко
12:36 28.01.2019 |
Мэр Харькова Геннадий Кернес уже несколько раз публично заявил о том, что на предстоящих президентских выборах будет поддерживать Петра Порошенко. Такую свою позицию мэр высказал в интервью еще в апреле прошлого года, затем подтвердил журналистам на брифинге в конце декабря и вновь повторил в интервью в середине января. Кстати, декабрьское заявление харьковского мэра вызвало в соцсетях волну критики в адрес Порошенко: мол, если его поддерживает Кернес, то более сильной антирекламы и не придумать.
Конечно, если бы Кернес действительно пользовался в Харькове высокой популярностью, то публичная поддержка со стороны такого мэра была бы все-таки в большей мере плюсом, чем минусом. Но проблема как раз в том, что при Кернесе все хуже становится положение дел в ЖКХ, городском транспорте и т. д. СМИ уже рассказывали о том, что с каждым годом в городе увеличивается количество аварий на трубопроводах, при этом тариф на тепло в Харькове сейчас в среднем на 20% выше, чем в Одессе, Днепре и Львове, на горячую воду - в среднем на 15%. Естественно, харьковчане все более недовольны своим мэром. И в такой ситуации заявления Кернеса о поддержке им президента могут сработать против Порошенко даже в самом Харькове.
К тому же, посылая месседжи Банковой, что он якобы обеспечит усиление позиций Порошенко в Харькове, Кернес одновременно делает выпады в сторону главы ОГА Юлии Светличной. "Категорически она против всего того хорошего, что делается в городе", - заявил он на том же декабрьском брифинге. Правда, позже он стал говорить о том, что не нужно эту историю раздувать, мол, "те непонимания, которые есть, они рабочие". Но в действительности Кернес пошел в наступление на Светличную не сгоряча, а вполне обдуманно. Ему важно подчеркнуть для всех свою значимость в регионе, особенно во время выборов: дескать, только от него зависит, как проголосуют харьковчане.
Пока же, по данным декабрьского опроса группы "Рейтинг", Петр Порошенко в Харьковской области - лишь пятый по популярности кандидат и уступает Юрию Бойко, Юлии Тимошенко, Владимиру Зеленскому и Евгению Мураеву. Возможно, этот результат был бы лучше, если бы кампанию Петра Алексеевича на Харьковщине вела только президентская вертикаль во главе с руководителем АП Игорем Райниным. А у нескольких нянек, как известно, дитя без глаза. Особенно, если в "няньки" напрашивается такой неоднозначный персонаж, как Кернес.
Появляется все больше информации о том, что непублично Кернес сделал ставку на победу Юлии Тимошенко. И не просто сделал ставку, но активно содействует популяризации Тимошенко и организационно помогает ее кампании. СМИ уже не раз делились наблюдениями, что Кернес "разложил яйца в разные корзины". "В частности, большая часть рынка наружной рекламы, который, как известно, находится полностью под контролем одиозного мэра, посвящена рекламе именно Тимошенко", - отметил на днях сайт "Олигарх".
По информации "ДС", еще в конце лета в Харьков на переговоры с Кернесом приезжал народный депутат от "Батьківщини" Сергей Власенко - главный юрист Тимошенко и ее заместитель на посту главы партии. После этого отношения между Тимошенко и Кернесом пошли по восходящей. И сейчас кампания Юлии Владимировны в Харькове подобна айсбергу. Ее надводная, видимая часть - это деятельность официального штаба на улице Сумской, 57, которым руководит глава областной организации "Батьківщини" Виталий Данилов. А главная, подводная, то есть неафишируемая, часть обеспечивается и организуется Кернесом и его людьми.
В частности, на улице Чайковского, 4 (это центр города, район метро "Пушкинская"), как утверждают знающие люди, действует теневой штаб Юлии Владимировны. С конца сентября его курирует давний политический партнер Кернеса Михаил Добкин.
Тут стоит напомнить, что Добкин хоть и является народным депутатом от "Оппоблока", но в партию "Оппоблок" не входит, а год назад создал собственную партию под названием "Христианские социалисты". Над этой его потугой много смеялись, и даже Кернес, комментируя шансы Добкина появиться в числе главных претендентов на президентский пост, съязвил: "Михаил Добкин может появиться в своей квартире, не более того". Но сейчас Добкину нужна политическая "крыша", прежде всего он хочет решить вопросы по открытым против него уголовным делам, и в поисках этой "крыши" он вернулся под крыло Кернеса.
В это же время в мэрии появилась бывшая пресс-секретарь Добкина Виктория Маринич. Она имеет широкие связи в местных СМИ, с помощью которых способна организовывать разного рода пиар-кампании. На данный момент она заправляет в мэрии спецпроектами, в том числе и теневого штаба Тимошенко. Работает на одном этаже с мэром, при этом ни его пресс-секретарь, ни пресс-служба так близко к мэру не сидят.
Сам Кернес известен давними связями с олигархом Игорем Коломойским, который сейчас является ярым антагонистом Порошенко. В нынешней президентской гонке поддержкой Коломойского пользуются как минимум три кандидата: Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Александр Шевченко. Задача этой матрешки - не пустить Петра Порошенко на второй срок. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и Кернес работает над той же задачей, хоть и заявляет публично об обратном.
Кроме того, у Кернеса есть и личные причины жаждать скорейшей смены власти в Украине. Он тоже, как и Добкин, является фигурантом уголовных дел. По одному из них сейчас идет судебный процесс.
Суть дела, напомним, в том, что 25 января 2014 г. стало известно о похищении в Харькове двух активистов Евромайдана Александра Кутянина и Алексея Ряполова.
2 марта 2015 г. Кернесу и двум его охранникам было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса. Дело рассматривал Киевский райсуд Полтавы. 10 августа 2018 г. судья Андрей Антонов закрыл уголовное производство якобы из-за систематической неявки прокуроров на судебные заседания, но это решение обжаловали прокуратура, потерпевший Сергей Ряполов и его адвокат. Сейчас их апелляции рассматривает Полтавский апелляционный суд.
Кернес систематически не является на заседания. 18 января 2019 г. по этой причине заседание суда в очередной раз не состоялось и перенесено на 1 февраля. Если бы Кернес был уверен в отсутствии доказательств его вины, как он заявляет, то он бы, наверное, не старался затягивать судебный процесс. Но мэр, похоже, ждет, что власть сменится и его дело "само собой" рассосется. Особенно если он поможет смене власти.
К тому же у Кернеса есть причины опасаться новых дел против него. В частности, еще в начале 2018 г. ГФС в Харьковской области открыла уголовное производство в связи с деятельностью трех фирм, выигравших в Харькове множество тендеров. Эти фирмы связывают с соратником Кернеса Максимом Мусеевым, который возглавлял администрацию Холодногорского района Харькова. В октябре 2018 г. замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что еще в 2015 г. Мусеев, пребывая в оккупированном Крыму, согласился работать на ФСБ. Задержать Мусеева не удалось - он бежал в Россию, после чего был объявлен в розыск. Между тем Кернес только в конце декабря заявил о том, что уволил Мусеева, но назвал его "нормальным хорошим гражданином Украины" и подчеркнул, что по-прежнему считает его членом своей команды.
Поэтому поверить в то, что Кернес заинтересован в победе Порошенко, очень трудно. А вот выгодность для него победы Тимошенко сомнений не вызывает, особенно если гарантии по всем уголовным делам ему дал ее главный юрист.
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