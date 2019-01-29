Зимняя война. Как «гибриды» на Донбассе готовятся к выборам президента Украины

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Несмотря на то, что официально на линии противостояния перемирие (непонятно какое по счету и как называется, но это и не суть важно) и обстрелов тяжелым вооружением реально стало меньше, события продолжают развиваться по уже установившемуся ритму позиционной войны.

А это означает регулярные подрывы на собственных и "чужих" минных полях - как с жертвами, так и без, попытки "подловить" только прибывших по ротации на ошибке, постоянные вылазки диверсионных групп (причем не всегда удачные), снайперская война и так далее по списку. В том числе в этом ряду и совершенно дикие случаи самоубийств и убийств на фоне употребления алкоголя - как это было буквально на днях у нас в Покровском районе (увы, несмотря на реформы в армии пока без этого не обходится) или у боевиков в Новоазовске.

К сожалению, как мы и прогнозировали, продолжилась "война ПТУРов". И что характерно - на тех направлениях, где только недавно зашли по ротации свежие бригады с еще не обстрелянными бойцами, которые не знают особенностей конкретных участков фронта.

Так, утром 25 января в районе села Катериновка Попаснянского района (Луганское направление) боевикам удалось поразить противотанковой управляемой ракетой очередной наш грузовик с бойцами 54-й мотопехотной бригады. В результате попадания четыре бойца получили ранения разной степени тяжести, а один - 53-х летний прапорщик Виталий Губенко - погиб. Военнослужащий был весьма примечательный - в свое время окончил духовную семинарию, служил по контракту, неофициально в своем подразделении выполнял обязанности капеллана.

По "горячим следам" пресс-служба ООС заявила о том, что в ответ огнем артиллерии разрешенного калибра расчет противотанкового комплекса был уничтожен. Так ли это проверить достаточно сложно ввиду того, что информация с "той стороны фронта" по потерям крайне дозированная.

Интересно, что практически сразу появились реакция на инцидент и со стороны оккупационных властей. Так, "представитель Народной милиции ЛНР" Марочко заявил, что "автомобиль ВСУ подорвался на собственном минно-взрывном устройстве". Впрочем ценность этого заявления стремится к нулю - даже ОБСЕ уже очевидно, что основная задача такого себе "пресс-офицера" Марочко (кстати, бывшего украинского милиционера) вкидывать выгодную для российских марионеток информацию для внутреннего потребления на оккупированных территориях и России, а уж никак не правдивое отражение происходящих событий.

Но на этом проблемы нашей группировки на Донбассе на прошедшей неделе не закончились. 23 января в районе населенного пункта Павлополь Донецкой области в руки боевиков попал снова-таки очередной наш боец - на этот раз разведчик из состава 79-ой десантно-штурмовой бригады. Согласно официальному сообщению, произошло это около 4 утра в районе выполнения боевого задания на одном из наблюдательных постов.

СМИ, подконтрольные оккупационным властям, этот случай представили как неудачный рейд диверсионно-разведывательной группы, которая якобы попала в засаду и бросила своего бойца. Впрочем, цену таким героическим рассказам мы знаем. Исходя из того, что фамилия нашего разведчика до сих пор не обнародована, стоит понимать, что боевики надеются на быстрый локальный обмен на кого-то из своих "коллег", задержанных ранее.

А то, что таких более чем достаточно сомневаться не приходится - буквально 24 января стало известно о приговоре боевику, задержанному в ходе рейда наших бойцов на Светлодарской дуге 5 мая 2018 г. Уроженец и житель города Енакиево Донецкой области получил за участие в составе незаконного вооруженного формирования 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. При нынешних раскладах есть большая доля вероятности, что долго он в тюрьме не просидит - и будет обменян, но сам факт говорит о том, что наша Фемида понемногу набирает обороты в деле наказания людей, незаконно взявших в руки оружие и воюющих на Донбассе.

Кстати, стоит напомнить, что это не первый случай за последнее время попадания в плен наших военнослужащих. Так, 22 января стало известно, что военнослужащий 58-й бригады Станислав Панченко попал в плен на Донбассе. Кстати, его история еще не получила дальнейшего развития, хотя боевики охотно и много выкладывают видео о нем в плену. Понятно, что в лучших традициях советской пропаганды демонстрируют, как он звонит по мобильному телефону маме, рассказывает о том, что с ним обращаются в плену хорошо.

23 января появилось сообщение пресс-центра ООС о том, с помощью радиотехнических средств наши военные обнаружили в небе Приазовья беспилотный летательный аппарат "Гранат-2" российского производства. Применяя средства радиотехнической борьбы, военные помешали полету аппарата, приземлили его, потом нашли и изъяли.

Собственно, сам аппарат производства российской компании "Ижмаш - беспилотные системы" - достаточно компактный (размах крыльев всего 2 м) с электрическим двигателем и предназначен для ближней разведки (эффективный радиус действия устройства составляет всего лишь 15 км).

Понятно, что никаких деталей этого случая военная цензура не пропустила, однако по совершенной случайности именно на этом направлении находится отдельный батальон РЭБ, на вооружении которого состоит единственная (по крайней мере на 2017 год уж точно) система "Буковель-АD", созданная частной фирмой "Проксимус".

По словам бойцов, это крайне эффективное средство для обнаружения и полной блокировки каналов управления GPS/ГЛОНАСС. Станция, которая может монтироваться как на машине повышенной проходимости типа "Мицубиси" L200 или, например "Богдан"-2351, так и на треноге, способна эффективно работать на расстоянии как раз до 15 км. Кстати, весьма показательный факт - именно эту станцию используют для государственных испытаний новых образцов беспилотных аппаратов. И далеко не все образцы проходят довольно жесткий отбор. "Фишкой" комплекса является блок генерирования ложных сигналов управления, которые увеличивают вероятность потери управляемости вражеского аппарата.

Есть очень большая доля вероятности, что именно такой системой и был посажен вражеский беспилотник. Хотя, конечно, не факт - за последний год в войсках уже появились и более современные системы противодействия воздушной разведки противника.

В целом же можно говорить о том, что, по всей видимости, ближе к мартовским выборам стоит ожидать резкого усиления боевой активности на линии соприкосновения на Донбассе. Ведь Кремлю уже достаточно ясно, что откровенно пророссийские кандидаты имеют очень мало шансов победить, а значит нужно обострение на Донбассе, на фоне которого будет гораздо легче вести агитацию "за мир" и "против войны".