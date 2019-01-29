Запас прочности иссяк. Почему недовольство жителей ОРДЛО уже не перебивается пропагандой

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Все пожилое население обеих "народных республик" буквально замерло в горьком предвкушении глобальной "пенсионной реформы", предусматривающей выплату пенсий от России-матушки исключительно по "паспортам ДНР и ЛНР".

Жизнь в параллельных мирах

Минувшая неделя окончательно доказала, насколько главари российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске оторваны от воспетого российскими пропагандистами "народа Донбасса". Это на картинке коллаборантских телеканалов все выглядит чинно-благородно - там "всеми любимый глава ДНР" Пушилин раздает под аплодисменты зала премии "человек года", а его луганский "коллега" Пасечник назначает вдову славного "казака"-боевика Дремова "главным режиссером Луганского русского драматического театра имени П. Луспекаева". В параллельной же реальности люди чуть ли не в ежедневном режиме отслеживают очередное повышение цен на продукты питания (например, только на прошлой неделе крупы и яйца подорожали на рублевый "червончик", а мясо - на весь "полтинник"). При этом нищенскую зарплату (до 5 тыс. руб. в месяц) более-менее регулярно получают только классические бюджетники - мелкие клерки оккупационных администраций, учителя, врачи и другие служащие "государственных ведомств, учреждений и организаций".

Но и этот самый подневольный люд, а также студентов и школьников теперь стало очень трудно согнать на всевозможные пропаганда-шоу. Что, кстати, воочию продемонстрировал 22 января "траурный митинг по жертвам Боссе" (в этот день в 2015 г. на поселке Боссе в Донецке под обстрел боевиков попал троллейбус с пассажирами, в чем оккупанты, само собой, обвинили "киевскую хунту"). В отличие от предыдущих лет, на "траурные мероприятия" пришли несколько сотен законченных ватниц-старушек, фотографирующихся под символической вывеской магазина "Свежее мясо". Однако ни молодежи, ни бюджетников среднего возраста здесь не было видно. То есть "план обязательной явки" на этот раз оказался напрочь сорванным как донецкими школами и вузами, так и "муниципальными организациями" города.

Хотя у мужчин-бюджетников для такого "прогула" есть уважительная причина - их массово и принудительно отправляют на так называемые "военные сборы". По свидетельствам очевидцев, кандидатов на будущее "пушечное мясо" обычно свозят на военные полигоны российской оккупационной армии, где заставляют мерзнуть в противогазах семь-восемь часов. Правда, в конце "военнообязанных" все же ждет награда - им выдают обещанные 500 руб. за "сборы" и пока отправляют домой.

Шахтерская зарплата - 6 рублей

Что такое нынче для живущих в оккупации целых полтысячи рублей (порядка 200 грн.), становится понятно, когда вникаешь в глобальную ситуацию хронических невыплат зарплат в ОРДЛО, прежде всего местным шахтерам. Попытки горняков организовать по этому поводу какие-то забастовки душатся полицаями и фээсбэшниками на самом корню, но, кроме кнута, также используется пряник - пополнение зарплатных шахтерских счетов мизерными суммами. Иногда цифры "зарплат" просто смешные, как, к примеру, на уходящей неделе с этим столкнулись рабочие донецкой шахты "Щегловская-Глубокая". На телефоны тамошних шахтеров пришли СМС о зачислении на их зарплатный счет по 4 или 6 руб., счастливчикам перечислили такую "зарплату" даже дважды, ну а совсем избранным - вообще трижды.

Причем работяги другого профиля не получают даже этого. Так, на прошлой неделе стало известно о том, что из-за бесконечного отсутствия оплаты труда (всего-то от 4 до 5 тыс. руб. в месяц) одномоментно уволились 25 водителей донецких трамваев, так что на некоторых маршрутах теперь ходят по одному трамвайному вагону. А скоро, вероятно, трамваи будут преимущественно ржаветь в депо, потому что водить их станет попросту некому, а рельсы в оккупированном Донецке "власти" быстро разберут на металлолом, как это уже произошло в оккупированном Луганске.

Там же, где была еще какая-то стабильность, как на том же Алчевском металлургическом комбинате, отжатом известной южноосетинской фирмой генералов ФСБ "Внешторгсервис", окончательное "покращення" уже совсем близко: 23 января была остановлена первая печь этого завода, а 25 января - главная печь предприятия №5. Благо недавно упавшая под тяжестью снега крыша над одним из цехов меткомбината в Алчевске никого не придавила. Чего не скажешь о несчастном случае на Дебальцевском заводе металлургического машиностроения, где после "крышепада" 21 января из завалов извлекли тело местной заведующей складом. Одним словом, за последние почти пять лет российской оккупации запас прочности стал безвозвратно иссякать по всем ОРДЛО.

В ожидании "пенсионной реформы"

Тем временем все пожилое население обеих "народных республик" буквально замерло в горьком предвкушении глобальной "пенсионной реформы", предусматривающей выплату пенсий от России-матушки исключительно по "паспортам ДНР и ЛНР". Более того, слухи полнятся о планах российских оккупационных администраций принудительно изымать у стариков украинские паспорта. Якобы на этот счет уже подготовлены в Донецке и Луганске соответственные "правительственные распоряжения", дескать, ждут разве что отмашку из Москвы.

Само собой, местным пенсионерам, получающим две пенсии (российскую на месте и украинскую при выезде за КПВВ), такая перспектива, мягко говоря, очень не нравиться. А тут еще ОРДЛО-пропаганда активно тиражирует фейки о том, что с дня на день "Украина перекроет линию разграничения на период президентских выборов". Посему на всех пунктах пропуска на контролируемую украинским правительством территорию в последнее время наблюдается форменный ажиотаж - в отдельные сутки через КПВВ перемещаются более 40 тыс. человек (большинство - пенсионеры), которых не пугает ни многочасовая толкотня на морозе, ни реальная угроза собственной жизни и здоровью.

Между прочим, как сообщили на этой неделе в управлении по координации гуманитарных вопросов ООН, в 2018 г. при пересечении линии соприкосновения на Донбассе скончались более 50 человек, а с начала 2019-го - уже восемь людей и все преклонного возраста. Последняя такая трагедия случилась 21 января, когда между "нулевыми" блокпостами вблизи КПВВ "Станица Луганская" умер 72-летний дедушка. Причина его смерти доподлинно неизвестна, но, по предварительной информации, у пожилого мужчины было больное сердце.