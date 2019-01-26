Банкиры опустили курс доллара на межбанке 25 января и дали новые прогнозы на следующую неделю

Елена Лысенко / UBR.ua

Неделя дорогого доллара завершилась откатом. 25 января его курс на межбанке провалился на 10 копеек, и остановился в рамках 27,80-27,82 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Не все ожидали такого результата после крупных выплат по НДС - почти 9 млрд. грн.

Обычно экспортеры в таких случаях придерживают доллар, и его курс начинает расти. Однако в этот раз, по словам банкиров, Госказначейство перечислило деньги поздно под вечер, после того, как бизнес уже успел завести выручку на обязательную продажу. Так что валюта все равно продавалась, и достаточно активно.

Еще казначеи говорили о долларовых продажах иностранцев, которые снова заинтересовались покупками облигаций внутреннего госзайма.

«Курсовые тренды сегодняшнего дня определило преобладание активности нерезидентов, запасающихся гривной накануне очередных размещений ОВГЗ над тактикой экспортеров, имеющими возможность придержать валюту в период активных возмещений НДС. В результате предложение валюты преобладало над спросом, что и обусловило укрепление гривны», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Валюты было предостаточно, даже Нацбанку удалось немного прикупить доллара в свои резервы: до $10 млн. в среднем по 27,80 грн./$.

В ногу с межбанком двигались и цены в кассах.

«Наличный рынок открылся котировками 27,80-27,90 грн./$, к середине дня они снизились до 27,76-27,80 грн./$», - уточнил Куринной.

Из-за хитросплетения нескольких факторов, финансисты дают разные курсовые прогнозы на следующую неделю. Олег Куринной, например, ждет в понедельник торговлю в рамках 27,75-27,85 грн./$, а его коллеги говорят полярные вещи.

«В перспективе следующей недели ожидаем снижения курса доллара по направлению к 27,50 грн/$. Вблизи этого значения можно рассматривать покупки доллара в ожидании коррекционного движения вверх», - заверил начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.

В тоже время Юрий Гриненко ссылается на крупные выплаты по НДС, и ждет обратного тренда.

«Выплата почти 9 млрд. грн. будет давить на рынок. Но, думаю, выше 28,10 грн./$ курс вряд ли поднимется. Изменить ситуацию могут новые покупки нерезидентами гривневых облигаций на аукционе Минфина во вторник. Если они будут активно конвертировать на эти цели доллар, то гривна может даже укрепляться», - резюмировал он.