Зеленский задекларировал 7,3 млн гривен доходов, 23,2 млн сбережений, квартиру кипрской компании в Киеве и квартиру в Ялте

Руководитель студии "Квартал 95", подавший в пятницу в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом в Президенты на выборы 31 марта, Владимир Зеленский задекларировал за 2017 год 7,3 млн гривен доходов, сбережения на более чем 23,2 млн гривен, автомобиль Range Rover, квартиру супруги в Ялте (аннексированный Россией Крым), аренду совместно с женой квартиры в Великобритании и квартиру в Киеве, собственником которой яляется кипрская компания.

Об этом говорится в декларации кандидата за 2017, передают Українськi Новини.

Из 7,3 млн гривен доходов Зеленского 4,4 млн составил доход от предпринимательской деятельности, а 1,6 млн - заработная плата в "Квартале 95".

Его супруга также работает в "Квартале 95" и получила 0,8 млн гривен дохода за 2017.

В банках у Зеленского 434 тыс. долларов (в основном в Приватбанке в Латвии), 132 евро и 1,2 млн гривен, а наличными - 285 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 220 тыс. гривен.

Суммарно в гривневом эквиваленте по курсу на 31 декабря 2017 года это составляет более 23,2 млн гривен.

У его жены - 8,7 тыс. долларов на банковских счетах.

Из ценного имущества, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов, Зеленский имеет наручные часы Roleх, Breguet, Bovet, Piaget, Tag Heuer, а его супруга - часы Breguet, а также сережки и кольцо с бриллиантами Graff.

В мае 2016 года Зеленский приобрел автомобиль Range Rover Land Rover (2016 года выпуска за 4,7 млн гривен), а у его жены с февраля 2014 есть Mercedes-Benz S500 4 Matic (2014 года выпуска) за 1,8 млн гривен.

В октябре 2016 Зеленский с супругой получили квартиру в Киеве на 270 кв. м (стоимостью 19,3 млн гривен), собственником которой является кипрская компания "Aldorante Limited", с ноября 2014 они арендовали квартиру на 92 кв. м в Великобритании (стоимостью 42,3 млн гривен), а в апреле 2013 года жена артиста приобрела за 1,3 млн гривен квартиру в Ялте на 130 кв. м.

Кроме того, у Зеленского с 2006 года есть квартира в Киеве на 132 кв. м, в совместной собственности с художественными руководителями "Квартала 95" с 2007 года квартира на 255 кв. м, а с 2009 - на 200 кв.м в Киеве.

С 2008 года он владеет домом в Киевской области на 354 кв. м и земельным участком на 1,2 тыс. кв. м, также имеет два парковочных места в Киеве.

У супруги Зеленского с 2014 года есть квартира в Киеве за 2,7 млн на 284 кв. м и 1/3 нежилого помещения в Киеве на 338 кв.м.

В 2017 она приобрела 1/2 нежилого помещения в Киеве на 306 кв. м, стоимостью 4,4 млн гривен.

Зеленский является бенефицаром "Киноквартала", "Vilhar Holdings Limited" на Кипре и "Megiritano Ventures Ltd" на Британский Виргинских островах, а совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" на Кипре, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso S.R.L." в Италии.

Как сообщали Українськi Новини, 16,1% респондентов, опрошенных в декабре фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, готовы проголосовать за председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде Юлию Тимошенко, 13,8% - за действующего Президента Петра Порошенко, а 8,8% - за Зеленского на президентских выборах.

При этом во втором туре по этому опросу Зеленский побеждает Тимошенко на 1,3% (но статистическая погрешность выборки составляет до 2,3%), а Порошенко - на 5,3%.