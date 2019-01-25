Финансовые новости
- |
- 25.01.19
- |
- 11:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Общий госдолг по итогам 2018 года увеличился на 2,6% до $78,3 млрд
10:49 25.01.2019 |
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре увеличился на 4,8%, или на 3,56 млрд долларов, до 78,32 млрд долларов (по состоянию на 31 декабря) по сравнению с предыдущим месяцем, по итогам 2018 года госдолг вырос на 2,6% или на 2,02 млрд долларов.
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.
Государственный и гарантированный государством долг на конец 2018 года составил 2 168,63 млрд гривен, или 78,32 млрд долларов, против 2 122,48 млрд гривен, или 74,76 млрд долларов, месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 декабря составил 1 860,50 млрд гривен (67,19 млрд долларов) против 1 845,69 млрд гривен (65,01 млрд долларов) месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,8 млрд долларов до 39,71 млрд долларов, а за 2018 год - на 1,22 млрд долларов.
Прямой внутренний долг увеличился на 20,03 млрд гривен до 761,09 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 1,39 млрд долларов до 27,49 млрд долларов).
Гарантированный государством долг на 31 декабря составил 308,13 млрд гривен, или 11,13 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов, до 76,31 млрд долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Докладчик по РФ: в Европарламенте меняется отношение к России
|Бизнес получил деньги по НДС и поднял курс доллара на межбанке 24 января
|Азовская сессия ПАСЕ: чем важно для Украины новое решение из Страсбурга
|Заложница мессианства: Почему у Тимошенко получился прокол с VIP-агитаторами на съезде
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Многозначительная пауза Вакарчука с окончательным решением насчет его политического будущего явно излишне затянулась
|ПАСЕ призвала РФ освободить украинских моряков и обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив
|Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны
|Проблемы импортозамещения. Сможет ли Украина сама построить десятки самолетов для Нацгвардии
|В Давосе дали старт реализации крупного энергетического проекта в Украине
|Торги валютой на межбанке 23 января напоминали американские горки
Это интересно
|Meizu представила смартфон без разъемов и кнопок
|Джон Макафи сбежал от властей США из-за обвинений в налоговом мошенничестве
|Swiss Re прогнозирует рост рынка персонального страхования от киберугроз до $3 млрд к 2025 году
|Игра Xiaomi Survival Game — клон PUBG и Fortnite — стала доступна всем желающим
|Президент Xiaomi продемонстрировал складной смартфон с гибким экраном, превращающийся в планшет
|Китайцы создали приложение для обнаружения должников
|10 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов 2019 года