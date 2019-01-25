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Бизнес получил деньги по НДС и поднял курс доллара на межбанке 24 января
23:54 24.01.2019 |
24 января курс доллара на межбанке поднялся на 2 копейки и зафиксировался вечером в рамках 27,89-27,92 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Ценник подскочил на финише торгов, до этого «американца» можно было взять дешевле - 27,755-27,775 грн./$.
Новый повод для подорожания дало Госказначейство, которое выпалило под вечер крупное возмещение НДС - около 6 млрд. грн. Уже второе: 23 января бизнес получил по этому налогу 2,8 млрд. грн. Это стало поводом для заметного сокращения валютных продаж со стороны металлургических экспортеров (большую часть возмещения получили они), и как следствие - подорожания доллара.
«Важным фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня также стала неоднозначная реакция участников рынка на вчерашнюю волатильность котировок и активный выкуп регулятором излишков предложения по курсу 27,6 грн./$. Ставшего индикатором локального курсового минимума», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Средняя стоимость доллара в обменниках к вечеру осталась во вчерашнем диапазоне - 27,90-28,90 грн./$. Хотя у небанковских финучреждений валюту можно было брать по минимальной цене - по 27,76 грн./$. При этом выкуп «американца» у населения производился по 27,50-27,81 грн./$.
На завтра финансисты дают разные прогнозы для безналичного курса. Олег Куринной рассчитывают на торговлю в рамках 27,75-27,85 грн./$, а его коллеги допускают более существенное валютное подорожание из-за крупных выплат по НДС.
«Межбанк будет открываться в рамках 27,90-28,0 грн./$, и вряд ли доллар будет дешеветь. На рынок будет давить гривневая масса», - сказал Юрий Гриненко.
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