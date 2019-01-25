Азовская сессия ПАСЕ: чем важно для Украины новое решение из Страсбурга

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Азовская сессия ПАСЕ: чем важно для Украины новое решение из Страсбурга

23:40 24.01.2019 |

Политика

 Сергей Сидоренко / Европейская правда

Украинские моряки, захваченные россиянами в ноябре во время акта открытой вооруженной агрессии, являются военнопленными. Это - факт.

Украине еще необходимо его юридически доказать (и Киев уже начал это делать, подав иск в Европейский суд по правам человека), но даже до такого признания реальность не меняется. Есть Женевская конвенция 1949 года об обращении с военнопленными, и она не оставляет сомнения: Россия не только захватила пленных, но и дополнительно нарушила международное право, когда отдала украинских моряков под суд, как преступников.

Это действительно важно. И не зря наши моряки на каждом суде в Москве подчеркивают: мы пленные, а не преступники.

На этой неделе в Страсбурге украинские депутаты и дипломаты впервые попытались достичь политического признания за моряками такого статуса. Это оказалось невозможным... но "зрады" не произошло. Юридическую ссылку на этот статус Украина в конце концов получила. А еще в документе появилась крайне важная для нас норма, которую друзья россиян заметили, попытались это остановить - но так и не смогли.

Почему так произошло, чего добились депутаты и при чем здесь российские пропагандисты? Об этом - в репортаже "Европейской правды" из Страсбурга.

Что в документе?

103 депутата за, 3 против, 16 воздержались - таков результат рассмотрения резолюции ПАСЕ о конфликте между РФ и Украиной в Керченском проливе.

Троица, голосовавшая против - это депутаты, не скрывающие своей пророссийской направленности (по одному из Германии, Словакии и Чехии). Еще один выступил против на дебатах, но вышел из зала во время голосования - это сербский радикальный националист Александар Шешель (его отец Воислав в свое время был осужден Гаагским трибуналом за преступления против человечности).

Весь европейский мейнстрим - и правоцентристы, и социал-демократы, и либералы, и консерваторы - поддержал документ практически единогласно.

Что же записано в документе, получившем столь неоспоримую поддержку в Страсбурге? Далее - ключевые норм "азовской" резолюции ПАСЕ.

- ПАСЕ коротко перечислила события, которые произошли 25 ноября, напомнив, что "российские пограничники и ФСБ открыли огонь по [украинским] кораблям, захватили эти корабли и 24 украинских моряка";

- Ассамблея осудила применение силы россиянами и напомнила, что РФ, как и Украина, брала на себя обязательства решать споры мирно;

- депутаты также констатировали, что Россия, согласно действующим договорам, не имела права не пропускать украинские корабли через пролив;

- ПАСЕ выдвинула требования к РФ:

1) немедленно освободить украинских моряков, предоставив им доступ к медицинской помощи и к консулам, как того требует международное гуманитарное право, включая Женевские конвенции;

2) обеспечить свободный проход (и не только украинских, но всех кораблей!!!) через Керченский пролив, как того требует Конвенция ООН по морскому праву;

3) в дальнейшем воздерживаться от применения силы против украинских моряков и кораблей, даже если возникают разногласия по поводу того, пересекли ли эти корабли морскую границу РФ.

- И, конечно же, в дополнение резолюция напоминает о предыдущих решениях ПАСЕ, по которым Крым однозначно является украинским и это даже не обсуждается; Керченский мост построен незаконно и т.д.

Отдельно стоит отметить, что в резолюции нет ни одного призыва или предостережения конкретно в адрес Украины (и это важно, потому что означает согласие ПАСЕ, что именно нашей вины в этом обострении конфликта нет!!!). При этом есть два пункта, адресованные обоим государствам: Украина и Россия должны придерживаться правил прохода через пролив и не стремиться к дальнейшему обострению конфликта.

Не надо быть большим знатоком международного права, чтобы утверждать: резолюция, основанная на таких нормах, точно является хорошим достижением для Украины. А почти единодушная поддержка документа в ПАСЕ делает это достижение особенно ценным.

Война за пленных

Трансляцию дебатов, проходивших во Дворце Европы в Страсбурге, можно было посмотреть в любом уголке мира.

Мнения, которые здесь звучали, были диаметрально противоположными, ведь у каждого делегата в ПАСЕ есть доступ к трибуне. Поэтому российские СМИ наверное покажут выступление серба Шешеля, который под протестующие возгласы украинской делегации рассказывал, что "референдум в Крыму был триумфом демократии", а Путин - "самый легитимный руководитель в Европе". Или словака Блаху, который убеждал, что причиной российской агрессии являются "провокация Порошенко" и "хроническая русофобия в Украине".

Но дебаты - это не тот период, когда один депутаты пытается убедить другого. Большинство парламентариев приходят в зал уже с пониманием того, как они будут голосовать.

Реальная работа - разъяснения, уговоры, убеждения - проходит до этого. И у корреспондента "Европейской правды" есть достаточно свидетельств, что украинская делегация сделала немало (а скорее, даже все от нее зависящее), чтобы убедить коллег.

Еще во вторник после обеда в Страсбург прибыли адвокат пленных моряков Николай Полозов, а также их родственники - Ольга Гриценко, сестра капитана 2-го ранга Дениса Гриценко, и Виктор Сорока, чей сын Василий - один из раненых украинцев.

У них была одна цель: убедить депутатов официально назвать моряков военнопленными.

То есть не прятаться и назвать вещи своими именами.

По данным ЕП, родственники моряков дважды (второй раз - чуть ли не час) общались с докладчиком по "азовской резолюции", немецким депутатом Андреасом Ником. Еще у них была продолжительная встреча с президентом ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, они провели пресс-конференцию, показали материалы от консулов ​​о ранениях...

Словом, сделали все от них зависящее.

Депутаты со своей стороны зарегистрировали поправку с упоминанием о статусе военнопленных.

Но - не получилось.

Согласно практике ПАСЕ, в формулировке окончательного решения очень важны роль и мнение докладчика. Немец Андреас Ник не был готов к включению таких слов в текст документа, поэтому в четверг утром на заседании комитета настоял, чтобы слово "военнопленный" из украинской поправки убрали.

"Упоминание формулировки "военнопленный" не помогло бы деэскалации", - пояснил Ник свою позицию при обсуждении документа в пленарном зале.

Почему это не стало "зрадой"?

В начале статьи перечислены ключевые пункты резолюции; часть из них была с самого начала, другие - добавились в соответствии с поправками украинской делегации. И этого уже достаточно, чтобы считать резолюцию довольно успешной для Украины.

Но есть некоторые не очевидные детали, на которых стоит остановиться отдельно.

Первое - это упоминание о международном гуманитарном праве и Женевских конвенциях (а одной из них, как упомянуто выше, является конвенция об обращении с военнопленными).

Это, к сожалению, не равнозначно признанию за нашими моряками статуса военнопленных (и хотя часть депутатов делает даже такой сверхоптимистический вывод, но давайте смотреть правде в глаза, такое признание еще впереди). Но юридически - это шаг в правильном направлении. Упоминание о конвенции еще сыграет в нашу пользу, когда правительство будет доказывать нашу позицию в судебных инстанциях.

Второе - это фраза о морском праве, которую пролоббировала группа депутатов во главе с Алексеем Гончаренко (причем есть все основания полагать, что они действовали при поддержке или с подсказки МИД, для которого эта фраза очень важна).

Итак, напомним, ПАСЕ призвала Россию обеспечить свободный проход всех кораблей (не только гражданских и не только украинских!) через Керченский пролив, как того требует Конвенция ООН по морскому праву.

Почему это так важно?

Потому что Украина сейчас ведет в Гааге спор с Россией о том, каким законодательством регулируется навигация в Керченском проливе. Россия настаивает, по кучмовскому договору от 2003 года, что Азовское море и Керчь-Еникальский пролив - это "общие внутренние воды Украины и России". А это значит, в частности, что иностранные военные корабли не могут войти туда без согласия РФ. А еще - что Россия получает право на неограниченный вылов рыбы даже в украинских водах.

Киев придерживается другой юридической позиции и настаивает, что это ограничение противоречит международному праву, а вместо этого должна действовать универсальная Конвенция ООН по морскому праву, которая устанавливает совсем другие распределения и процедуры.

Очевидно, что дополнительное международное признание украинской позиции поможет нашим юристам и дипломатам.

Недаром несколько дружественных России депутатов пытались сорвать принятие этой нормы, но не набрали даже 10 голосов, чтобы снять с рассмотрения предложение украинцев.

Так что у украинских депутатов и дипломатов в этот вечер есть все основания праздновать победу. Да, победа не была полной; да, на этот раз не удалось "достичь невозможного". Но и то, что есть, можно назвать достойным результатом, который не испортил даже конфликт с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой в кулуарах Дворца Европы.

К слову, приезд скандальной телеведущей государственного российского телеканала, работа которой априори нацелена на конфликт, сам по себе стал показательным. Скабеева приехала сюда во второй раз: прошлой осенью, когда в ПАСЕ тоже рассматривали российский вопрос, она также прибыла в Страсбург и устроила скандал во Дворце Европы. При этом она даже не пыталась разобраться, где находится, и постоянно называла ПАСЕ Европарламентом.

То, что российская пропагандистская машина выбрала именно такой подход к "освещению" работы ПАСЕ, имеет большое значение. Похоже, что в Москве наконец поняли: в Совете Европы они останутся ненадолго. Точка невозврата очень скоро будет пройдена.

И это - еще один важный итог зимней сессии ПАСЕ.
 

ПО РУБРИКАМ

24.01 Бизнес получил деньги по НДС и поднял курс доллара на межбанке 24 января

24.01 Индекс ПФТС 24 января еще немного снизился

24.01 Депозитные ставки для физлиц 24.01.19

24.01 26 криптовалют подвержены «атаке 51%»

24.01 Доллар дорожает 24 января, евро дешевеет в ожидании выступления Драги

24.01 Объем выполненных стройработ в Украине в 2018г вырос на 4,4% - Госстат

24.01 Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 2,665 млрд грн

24.01 Фондовые индексы АТР в основном выросли 24 января, подорожали акции технологических фирм

24.01 Справочный курс гривни опустился на 12,59 коп. до 27,7943 грн

24.01 Курсы валют по карточным операциям на 24.01.19

24.01 Остатки средств на корсчетах банков 24.01.19

24.01 22 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $159,2 млн до $280,8 млн

24.01 Золото дешевеет 24 января на увеличении спроса на рисковые активы

24.01 Биржи США выросли 23 января на отчетах компаний

23.01 Торги валютой на межбанке 23 января напоминали американские горки

• дальше…

24.01 За день казначейство перечислило 6 млрд грн возмещения НДС

24.01 Украина и Швейцария подписали протокол о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения

24.01 Объем выполненных стройработ в Украине в 2018г вырос на 4,4% - Госстат

24.01 На АЗС в Киеве 24 января подешевел автомобильный газ

24.01 Минфин рассматривает возможность использовать данные проверок о неоформленных сотрудниках для начисления субсидий - ГФС

24.01 Нефтяной рынок умеренно снижается 24 января на данных о запасах в США, Brent опустилась до $61 за баррель

24.01 ГФС сообщила об оформлении рекордных 2,7 тыс. авто на еврономерах в сутки

24.01 Цифровое радио. Когда Украина откажется от FM

24.01 Энергосообщество ожидает принятия Украиной закона о «зеленых» аукционах в феврале-марте

24.01 Проблемы импортозамещения. Сможет ли Украина сама построить десятки самолетов для Нацгвардии

• дальше…

24.01 Сколько миллиардов может потерять Путин в Венесуэле

24.01 Как выжить в белорусской глубинке на среднюю зарплату

24.01 Китай заблокировал доступ к поисковику Bing от Microsoft

24.01 Розничный рынок Китая станет крупнейшим в мире в 2019 году

24.01 Навальный основал собственный профсоюз

24.01 Драги ожидаемо заявил об ухудшении рисков для экономических прогнозов в еврозоне

24.01 Sony перенесет свою европейскую штаб-квартиру из Великобритании в Нидерланды

24.01 ПАСЕ призвала РФ освободить украинских моряков и обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив

24.01 Предлагать новую формулу отношений с РФ до выполнения ею Минских соглашений нельзя, убежден Порошенко

24.01 Демократов в США интересуют деловые связи Трампа с Deutsche Bank

24.01 США отказались вывезти своих дипломатов из Венесуэлы

24.01 Пелоси заблокировала обращение Трампа к Конгрессу

23.01 Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом. Его признал Трамп

23.01 Китай в 2018г увеличил расходы бюджета на 8,7% - до рекорда

23.01 Один из крупнейших спонсоров кампании за Brexit переводит бизнес в Сингапур

• дальше…

24.01 За время действия «строительной амнистии» украинцы узаконили около 9 тыс. домов

24.01 Цифровое радио. Когда Украина откажется от FM

21.01 В Украине почти 5 тысяч миллионеров, самому младшему - 7 лет

21.01 Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в конце февраля

18.01 В Украине возрождается интерес к доходным домам

18.01 Первую платную дорогу в Польшу начнут строить в 2020 году

18.01 К «охоте на зайцев» в киевском транспорте подключат полицейских

18.01 «Нафтогаз» назвал завышенные платежки для киевлян предвыборной провокацией бывших регионалов

17.01 В Украине предлагают оформлять водительские права онлайн

17.01 «Карточкой киевлянина» теперь можно рассчитаться в наземном транспорте

15.01 9 новых правил: что можно делать с квартирами и домами без разрешения

14.01 В пяти областях Украины запустят телемедицину

11.01 Скидки на киевские новостройки продлят до конца января

10.01 В Киеве построят мусороперерабатывающий завод до 2021 года

09.01 В декабре средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21136 грн

• дальше…

24.01 Азовская сессия ПАСЕ: чем важно для Украины новое решение из Страсбурга

24.01 Заложница мессианства: Почему у Тимошенко получился прокол с VIP-агитаторами на съезде

24.01 Суд приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы

24.01 Многозначительная пауза Вакарчука с окончательным решением насчет его политического будущего явно излишне затянулась

24.01 ПАСЕ призвала РФ освободить украинских моряков и обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив

24.01 Предлагать новую формулу отношений с РФ до выполнения ею Минских соглашений нельзя, убежден Порошенко

24.01 Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны

23.01 Зачем Садовому троллить Тимошенко

23.01 Третья попытка: Как Тимошенко «подменяла» собой сотую годовщину Воссоединения

23.01 Пять стран выделят деньги на суд над виновными в крушении MH17

22.01 Ягланд хочет перераспределить полномочия в Совете Европы ради возвращения России

22.01 Освобождение моряков и миссия в Керченском проливе: проект доклада ПАСЕ по Азову

22.01 Судебные схемы Сытника. Зачем НАБУ уподобилось телефонному террористу

21.01 Доклад по Азову в ПАСЕ представит немец, против которого голосовали украинцы

21.01 В хорошие руки. Почему Россия отбирает у главарей ОРДЛО железную дорогу

• дальше…

24.01 Китай заблокировал доступ к поисковику Bing от Microsoft

24.01 Vivo показала свой «цельнолитой» смартфон без разъемов и кнопок

24.01 Sony перенесет свою европейскую штаб-квартиру из Великобритании в Нидерланды

24.01 Топ-6 крупнейших производителей компьютеров в мире

24.01 Uber займется разработкой беспилотных электровелосипедов и самокатов

23.01 Boeing провел первые испытания беспилотного аэротакси

23.01 Meizu представила смартфон без разъемов и кнопок

23.01 Джон Макафи сбежал от властей США из-за обвинений в налоговом мошенничестве

23.01 Swiss Re прогнозирует рост рынка персонального страхования от киберугроз до $3 млрд к 2025 году

23.01 Игра Xiaomi Survival Game — клон PUBG и Fortnite — стала доступна всем желающим

23.01 Президент Xiaomi продемонстрировал складной смартфон с гибким экраном, превращающийся в планшет

23.01 Китайцы создали приложение для обнаружения должников

23.01 10 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов 2019 года

23.01 Швеция запретит двигатели внутреннего сгорания в 2030 году

22.01 Android 10 Q позволит операторам запрещать смартфонам пользоваться конкретными сотовыми сетями

• дальше…

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно