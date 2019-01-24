Заложница мессианства: Почему у Тимошенко получился прокол с VIP-агитаторами на съезде

Юрій Васильченко / Depo.ua

Вслед за "киборгами" и Пауло Коэльо от поддержки лидера "Батькивщины" отказался экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Впрочем, в ее штабе, похоже, проблемы с этим не видят.

Бывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен опроверг, что он поддержал выдвижение лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на пост президента Украины. "Нет. Не правда, я не поддерживал ни одного кандидата. Я лишь обратился к украинцам в видео с тем, что, если страна выбрала путь в направлении ЕС, то должна проводить реформы. Это мое послание всем кандидатам. И видео доступно для всех кандидатов", - отметил он в комментарии "Прямом".

Напомним, вчера известный писатель Пауло Коэльо, слова которого также были в ролике, показанном во время съезда "Батькивщины", сообщил, что никогда не записывал ни одного сообщения в поддержку кандидатства Тимошенко. "Хотя она мне нравится как человек, украинская политика - не мое дело", - подчеркнул Коэльо.

Ответ команды Юлии Владимировны не заставил себя ждать. По мнению пресс-секретаря лидера "Батькивщины" Марины Сороки, фильм о Юлии Тимошенко со словами Пауло Коэльо является биографическим, а не агитационным. Но есть одно весомое "но" - показали его во время партийного съезда, а не в домашнем кругу будущей претендентки на главную должность в государстве. Проще говоря, сманипулировали. Так же было и с Расмуссеном.

Громким скандалом ожидаемо закончилось и участие в съезде группы "киборгов". Сначала оказалось, что Натан (Андрей) Хазин, который назвал Тимошенко "политическим киборгом", не воевал за Донецкий аэропорт. Как отметил блогер Андрей Дзиндзя, Хазин действительно был в "плену", но не у боевиков, а у своих, когда 9 мая 2014 года его приняли за сепаратиста и надели наручники. "Плен продолжался два часа. После чего Хазин и Ярослав Гончар похитили оружие, выданное "Азову", поехали в Киев и так и не вернулись" - рассказал Дзиндзя.

Еще одна неприятная для Тимошенко история произошла в Каменце. Там председатель союза "Побратимы" Александр Барановский сложил полномочия из-за участия "киборгов" в партийном мероприятии "Батькивщины". "Выхожу из организации "Побратимы" в связи с тем, что категорически не поддерживаю единоличное решение руководства союза, которое своими действиями запятнало честное имя "киборгов и ветеранов войны с Россией" - написал он.

Учитывая достаточно негативную реакцию настоящих ветеранов АТО на поступок группы своих побратимов, не исключено, что заявление Барановского не последнее. Также, напомним, в кино про Юлю включили экс-президента Польши Александра Квасьневского и президента Европейской народной партии Жозефа Доля. Вот и эти два уважаемых политика могут приобщиться к Коэльо и Расмуссену. Если, конечно, их использовали "в темную".

Это далеко не первый скандал во время предвыборной кампании Тимошенко. Издание VoxUkraine, проанализировав "Новый курс", насчитало там много заимствований и плагиата. Тогда в "Батькивщине" отмахнулись: "больше бы плагиата правильных идей и реформ", заявила Алена Шкрум. И обвинила авторов анализа в политической заангажированности.

Была еще история с использованием фото шоумена Сергея Притулы для продвижения страницы Волынской областной организации партии "Батькивщина" на "Фейсбук", и использованием фото бойца АТО Александра Лысенко в качестве иллюстрации к статье в партийной газете. Эти и другие "зашквары" штаб Юлии Владимировны пытался погасить. Параллельно с этим тех, кто распространял информацию о штабных "проколах", обзывали "порохоботами". Собственно, ничего в поведении не изменилось и сейчас. А это означает, что на собственных ошибках команда Тимошенко учиться не собирается и поэтому обречена их повторять.

По правде говоря, болезнью повышения роли своей личности на фоне масштабных фигур страдают и другие наши политики. Пока это случалось в меньших размерах, хотя также не осталось незамеченным. Возможно потому, что реакция на разоблачения была более адекватной и не привлекала дополнительного внимания к скандалам.

Чтобы не попадать в неприятности с плагиатом, с использованием известных фигур в качестве VIP-агитаторов без их согласия, нужно не только аккуратно подбирать технологические ходы, но и отказаться от ореола мессианизма, присущего многим нашим кандидатам в президенты. Можно же было обойтись без показа Коэльо, тем более, что эта запись не новая. Или по крайней мере предварительно сообщить писателю, что ролик с его участием покажут на партийном съезде. Или боялись, что тот откажет и придется вырезать знаменитость из агитки?

Впрочем, учитывая реакцию членов команды Тимошенко на свои проколы, их все эти истории не слишком беспокоят. И причин тому несколько. Первая - у избирателя короткая память, такие ляпы быстро забываются. Или же перебиваются новыми, которые также быстро забудутся. Вторая причина - медиа-скандалы в основном живут в Интернете и в "Фейсбуке". А среднестатистический избиратель ориентируется на телевизор. Там картинка со съезда выглядела эффектно. А тех, кому не понравились нюансы, традиционно запишут в "порохоботы".

