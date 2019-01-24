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Суд приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы
17:30 24.01.2019 |
Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.
Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко, передают Українськi Новини.
Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч.5 ст.27, ч.2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.
Экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.
"Его перевоспитание и исправление невозможно без изоляции от общества", - сказано в приговоре.
Суд признал смягчающим обстоятельством то, что Янукович действовал под влиянием российских властей.
Отягчающих обстоятельств суд не нашел.
Суд также учел, что Янукович ранее не был судим, не состоит на учете у психиатра и нарколога, имеет высшее образование, прошел значительный трудовой путь.
Суд указал, что имущество Януковича остается под арестом.
Осужденный обязан возместить 98 561 гривну процессуальных расходов на экспертизы.
Как сообщали Українськi Новини, прокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.
Защита экс-Президента просила суд оправдать его.
Суд начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года.
В ходе процесса было проведено 90 заседаний суда, были допрошены 52 свидетеля, в том числе Президент Петр Порошенко.
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