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ПАСЕ призвала РФ освободить украинских моряков и обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив
13:59 24.01.2019 |
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию по эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе.
Так, за данную резолюцию проголосовали 103 парламентария, 3 депутата выступили против, а 16 воздержались.
"Резолюция ПАСЕ по Азову, над которой работали 2 месяца, принято. 103 за! Текст хороший. Приветствую делегацию с замечательным результатом работы", - написал народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев на своей странице в миклоблоге Твиттер в четверг.
Докладчиком по резолюции выступил член ПАСЕ от Германии Андреас Ник.
Согласно проекту резолюции, размещенном на сайте ПАСЕ, Ассамблея осуждает применение военной силы Российской Федерацией против украинских военных кораблей и их экипажей, а также призывает Москву немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить им необходимую медицинскую, юридическую и/или консульскую помощь.
Также Ассамблея обратилась с требованием обеспечить свободу прохода в Азовском море и Керченском проливе в соответствии с договором между РФ и Украиной "О сотрудничестве в области использования Азовского моря и Керченского пролива", а также воздерживаться от насилия.
ПАСЕ также выразила озабоченность политикой Москвы по выборочному досмотру украинских и международных судов, что может препятствовать судоходству в Азовском море.
Парламентарии также поддерживают предложение Германии и Франции о том, чтобы наблюдатели от третьих стран следили за движением судов и гарантировали свободу судоходства в Керченском проливе.
Кроме того, ПАСЕ призвала Международный Комитет Красного Креста и Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП), посетить украинских военнослужащих, находящихся в тюрьме.
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