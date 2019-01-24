Финансовые новости
- |
- 24.01.19
- |
- 11:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны
10:23 24.01.2019 |
Оболонский районный суд Киева признал бывшего Президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
Данную часть приговора огласил судья Максим Титов, передают Українськi Новини.
"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (госизмена), частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", - сказал он.
В настоящее время оглашение приговора продолжается.
Как сообщали Українськi Новини, прокуратура просит суд заочно приговорить Януковича за его преступления к 15 годам лишения свободы.
Защита экс-Президента просит суд оправдать его.
Суд удалился для вынесения приговора в совещательную комнату 5 декабря 2018 года и, таким образом, находился в ней почти 1,5 месяца.
Экс-Президент обвиняется по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Проблемы импортозамещения. Сможет ли Украина сама построить десятки самолетов для Нацгвардии
|В Давосе дали старт реализации крупного энергетического проекта в Украине
|Торги валютой на межбанке 23 января напоминали американские горки
|Зачем Садовому троллить Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Elbit Systems для армии: Что за израильская фирма будет сотрудничать с Украиной
|Третья попытка: Как Тимошенко «подменяла» собой сотую годовщину Воссоединения
|Доллар на межбанке 22 января обвалили, чтобы заработать у Минфина
|Як медом намазано: хто і чому приходить по український IT-сервіс
|Як будуть продавати та купувати землю: новий законопроект
|Судебные схемы Сытника. Зачем НАБУ уподобилось телефонному террористу
Это интересно
|Китайцы создали приложение для обнаружения должников
|10 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов 2019 года
|Швеция запретит двигатели внутреннего сгорания в 2030 году
|Android 10 Q позволит операторам запрещать смартфонам пользоваться конкретными сотовыми сетями
|Кому принадлежит Луна и ее полезные ископаемые?
|После недовольства клиентов Tesla решила увеличить стоимость зарядки на фирменных станциях Supercharger не на 33%, а на 10%
|НКЦБФР выявила мошенников, продающих акции Tesla