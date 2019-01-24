Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны

Оболонский районный суд Киева признал бывшего Президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Данную часть приговора огласил судья Максим Титов, передают Українськi Новини.

"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (госизмена), частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", - сказал он.

В настоящее время оглашение приговора продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура просит суд заочно приговорить Януковича за его преступления к 15 годам лишения свободы.

Защита экс-Президента просит суд оправдать его.

Суд удалился для вынесения приговора в совещательную комнату 5 декабря 2018 года и, таким образом, находился в ней почти 1,5 месяца.

Экс-Президент обвиняется по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.