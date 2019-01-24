Торги валютой на межбанке 23 января напоминали американские горки

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара то падал, то взлетал, а завершился день подорожанием доллара на 10 копеек - в рамках 27,82-27,90 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Совсем неожиданный поворот после того, как утром «американец» стоил лишь 27,60 грн./$. По этой цене Нацбанк набивал им свои золотовалютные резервы. Набивал, что есть силы: по одним оценкам скупил $30 млн., по другим - все $40 млн.

«Разнонаправленная курсовая динамика сегодняшнего дня стала отражением комбинации факторов: утренних заниженных котировок на ожиданиях роста продажи валюты для оплат по вчерашним размещениям Минфином ОВГЗ, выкупа валюты регулятором, роста спроса со стороны импортеров и нерезидентов, который постепенно уравновесился предложением, после чего тренд вновь развернулся», - описал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Разброд и шатания на рынке спровоцировал Нацбанк, чьи валютные закупки, как говорили казначеи, были ничем не обоснованы. На торгах были покупатели доллара. Именно они и взвинтили курс, как только НБУ закончил торговать.

Регулятор скупал доллар, который продавали иностранцы, чтобы оплатить, купленные вчера гривневые гособлигации Минфина. Это главный фактор двух дней - доллар сдают, чтобы купить правительственные долги. Сегодня был последний день проплат за гособлигации, и нерезиденты очень боялись опоздать с проплатой, потому согласились на конвертацию по 27,60. Хотя потом об этом очень пожалели, поскольку выяснилось, что на межбанке было предостаточно покупателей валюты. Они были готовы брать дороже, что подтвердилось финальными котировками.

«Такое движение курса вниз позволило участникам рынка закрыть короткие позиции по доллару и открыть длинные», - прокомментировал банковскую реакцию на курсовые движения начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.

Вслед за межбанковскими котировками 23 января раскачивались и наличные. Утром после нацбанковского провала курса, цены в обменниках ушли к 27,74-27,79 грн./$, к середине дня они поднялись до 27,81-27,88 грн./$. А к вечеру таких ценников осталось совсем немного, и средний курсовой диапазон на продаже американской валюты был в рамках 27,90-28,0 грн./$. В нем доллар продавали Пиреус Банк, Укрэксимбанк, Universal Bank, ПУМБ, УкрСиббанк, Проминвестбанк, Укргазбанк, Кредобанк, Приватбанк.

Минимальный стоимость наличного доллара на продаже вечером - 27,80 грн./$ (Банк ¾), максимальная - 28,40 грн./$ (банк «Центр»).

Выкупали валюту у населения сегодня в достаточно широком диапазоне - 27,50-27,95 грн./$.

«Наличные курсы действительно активно менялись вслед за межбанковским движением. Но это не спровоцировало какого-то ажиотажа в кассах. Ни на покупке доллара, ни на его сдаче. На наличном рынке был привычный ровный день», - прокомментировал ситуацию Юрий Гриненко.

После сегодняшних курсовых кульбитов на межбанке, финансисты очень аккуратно дают новые прогнозы.

«Думаю, 24 января межбанк будет стартовать широко - 27,80-27,90 грн./$. В принципе повышенного спроса на валюту быть не должно. Глобальные выплаты по НДС еще далеко, отдельные компании получают небольшие выплаты в рамках старых долгов. Так что курс доллара не должен расти. Однако точные прогнозы пока сложно давать, потому на завтрашний день закладываю колебания в рамках 27,70-27,90 грн./$», - сказал Юрий Гриненко.

Олег Куринной прогнозирует завтра торговлю в рамках 27,75-27,85 грн./$. Его коллеги ждут курсовых откатов, потому советуют продавать доллар и даже использовать деньги клиентов (короткую позицию). В расчете откупить валюту дешевле на снижении курса.

«В области сегодняшнего максимума можно продавать доллары и заходить в короткую позицию. Ждем снижения доллара ближайшие торговые сессии», - резюмировал Олег Ропяк.