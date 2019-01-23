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Зачем Садовому троллить Тимошенко
18:20 23.01.2019 |
Львовский мэр и по совместительству глава "Самопомочі" Андрей Садовый разразился довольно неожиданным ироничным комментарием в соцсети, предложив Юлии Тимошенко сняться с выборов в его пользу.
Заявление явно обескуражило приверженцев Тимошенко, ведь раньше Андрей Иванович среди ее критиков замечен не был. Потроллив леди Ю за высказывание о недопустимости попадания во власть тех, кто "любит деньги и не любит Украину", Садовый не на шутку разозлил юлефанов, а всех остальных заставил призадуматься о причинах такого кульбита.
Конкурента в лидере "Батьківщини" он явно не видит, понимая, что она находится в другой весовой категории. Сам поход на весенние выборы для Андрея Ивановича - это скорее необходимость. Даже рискуя получить весьма невысокие результаты, как глава пока еще парламентской партии он должен продемонстрировать амбиции и в полной мере использовать президентскую кампанию для "артподготовки" к осенним выборам в Верховную Раду. Для возвращения "Самопомочі" прежних довольно прочных позиций Садовый идет на самые разнообразные ухищрения, например, пытается заполучить к себе в список до сих пор не определившегося, с кем и куда он идет, "гуру" нации Святослава Вакарчука.
Проводя переговоры со всеми, но так и не договорившись ни с кем из "демократической оппозиции", львовский градоначальник создал проблемы своим более мощным конкурентам. Глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко не раз заявлял, что у него с Садовым и его партией почти синергия в целях и идеологии, которую можно условно определить как умеренно правоконсервативную, следовательно, неплохо бы объединиться. После затянувшейся паузы в ответ он услышал, что "в Украине не швейцарская модель и пятерых президентов одновременно быть не может". Таким образом, шансы претендовавшего на лавры главного объединителя оппозиционеров Анатолия Гриценко выйти во второй тур значительно снизились.
В определенной мере шутник может навредить и Юлии Тимошенко, откусив у нее какую-то часть голосов активных городских жителей среднего возраста. Версия о том, что таким образом он помогает главному конкуренту леди Ю, конечно, не лишена смысла, но есть и другие причины, по которым Садовому не по пути с Тимошенко.
Несмотря на то что в последнее время критики в адрес Юлии Владимировны со стороны Садового не было, история их сотрудничества далеко не безоблачна. Многолетний мэр Львова наверняка помнит, как десять лет назад партия Тимошенко и "Наша Украина" совместными усилиями пытались лишить его кресла, тогда это им не удалось, но методы работы "Батьківщини" оставили осадок.
Устойчивый политический образ градоначальника большого города - "мэр-хозяйственник", который в свое время эксплуатировал и Садовый, предполагает тесное сотрудничество и отсутствие конфликтов со столичной властью. Львовскому градоначальнику удавалось лавировать при Ющенко, прошел он "між крапельками" и при Януковиче. Но "мусорная" история, которая подпортила имидж "хозяйственника", напомнила, что местная власть у нас, конечно, довольно самостоятельна и имеет много полномочий, но противодействие центра может конкретно усложнить жизнь любому мэру.
Повоевав с центральной властью и чуть ли не "утонув" в галицком мусоре, львовский городской голова решил прекратить конфронтацию и, видимо, нашел правильный баланс взаимодействия, который бы устраивал обе стороны. Соответственно, и критики главы Львовской ОГА Синютки и политики Банковой от него не слышно уже довольно давно. Своими действиями Садовый даже дал повод недоброжелателям обвинить его в договоренностях с Банковой.
Что же касается сценария "Тимошенко-президент", то здесь Андрей Иванович, зная характер Юлии Владимировны (как и другие мэры крупных городов), в своем будущем уверен гораздо меньше. Поэтому, вызвав возмущенный гул приверженцев "Батьківщини" и обвинения недоброжелателей в работе на другого кандидата, Садовый сделал окончательную ставку на мартовском празднике волеизъявления.
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