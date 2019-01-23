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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Третья попытка: Как Тимошенко «подменяла» собой сотую годовщину Воссоединения

09:00 23.01.2019 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Режиссерам и сценаристам съезда можно поставить твердую пятерку - все прошло так, что и иголки не подточишь. Удачно выбран день - сотая годовщина Воссоединения (По телевидению должны были бы рассказывать только про этот символ единения нации, но рассказывали еще и о политическом шоу "Батькивщины"), платье Тимошенко бордового цвета, что кое-кто истолковал едва не как троллинг Банковой - в бордовом цвете выдержаны билборды Порошенко. Хорошо была организована и семейная партия - выступление дочери Евгении, присутствие в зале мужа претендентки на президентское кресло. Все это должно растрогать сторонников традиционных ценностей. На предыдущих выборах, а для Юлии Владимировны это третья попытка стать главой государства, семейную партию так мощно не разыгрывали.

Особенно же эффектно выглядели на сцене "киборги". Их присутствие должно было символизировать поддержку военными Тимошенко в качестве главнокомандующего. Известно, что против лидера "Батькивщины" используют технологию - армейцы против женщины-главнокомандующего. Голос "киборгов" нанес существенный удар по этой технологии. Однако вчера были и другие участники АТО, которые протестовали против выдвижения Тимошенко кандидатом в президенты. Правда, не в зале, а на улице. То есть, телеканалы будут иметь и альтернативную картинку, а кто уже какую покажет, зависит от политических симпатий владельцев каналов и их редакционной политики.

 

Свою способность командовать войсками подчеркивала и главная героиня этого праздника. В качестве доказательства силы женщин-руководительниц она привела княгиню Ольгу и бывшего британского премьера Маргарет Тэтчер. Прямо скажем - неоднозначные примеры. Несмотря на неоспоримые заслуги, княгине Ольге не удалось христианизировать Русь, и в конце концов ее отстранил от власти ее сын, воинственный князь Святослав. А из военных успехов Ольги запомнилась разве что жестокая месть древлянам за убийство ее мужа, князя Игоря.

Что же касается Тэтчер, которую идеализировали после ухода от власти, то период ее правления ознаменовался внутренней нестабильностью в Великобритании, вызванной реформами ее правительства, и войной за Фолклендские острова. "Железная леди", в отличие от Тимошенко, не занималась социальным популизмом, а наоборот - проводила жесткий экономический курс и урезала социальные расходы. Можно вспомнить массовые протесты британских шахтеров 1984-85 годов, на которые их поднял шахтерский профсоюз. С протестующими Тэтчер не церемонилась - за год горняцких акций в результате столкновений с полицией погибли 10 человек. В конце концов, профсоюзы сдались и нерентабельные рудники закрыли.

Другая история - внешнеполитическая. Из нее Тэтчер также вышла победительницей, но и здесь не обошлось без человеческих жертв. Военный конфликт с Аргентиной за Фолклендские острова продолжалось с 2 апреля по 14 июня 1982 года. Его спровоцировала Аргентина, которая предъявила претензии на соседние с ней острова. Не будем долго описывать преамбулу и ход войны - Британия ее выиграла благодаря лучшей военной организации и техническому превосходству. В результате противостояния погибли 649 аргентинских и 255 британских солдат. Также Лондон потерял 2 фрегата, 2 эсминца, 1 контейнеровоз, 1 десантный корабль, 1 десантный катер, 24 вертолета и 10 самолетов. Технические потери аргентинцев были сопоставимы. Вокруг тех событий до сих пор продолжается дискуссия.

Не обошлось на съезде и без нескольких весьма заметных проколов. Первый - лозунг "Верю в Украину! Юлия Тимошенко" был подобен другому лозунгу "Виктор Ющенко: верю в Украину". Впрочем, Тимошенко в плагиате обвиняли и раньше, так что одним больше, одним меньше.

Второй прокол - похвальба Порошенко патриархом Филаретом. Хорошо известно, что у Тимошенко всегда были хорошие отношения с руководством УПЦ КП, а настоятель Владимирского собора Борис Табачек (он был в зале) считается ее духовником. В своих заявлениях о Томосе Юлия Владимировна избегает упоминаний заслуг Порошенко в получении поместного статуса украинской церковью, делая упор исключительно на заслугах Филарета. Патриарх в своем выступлении призвал политиков к единству (это уже не слишком вписывалось в сценарий), а еще отметил роль Порошенко в обретении независимости нашей церковью. Заявление патриарха сразу же подхватили все СМИ, истолковав его чуть ли не как пощечину Тимошенко. Однако, вряд ли Филарет имел цель навредить главной героине дня. Он просто сказал правду.

Третий прокол - в приветствии участникам съезда экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен высоко оценил реформы, которые происходят в Украине, и призвал к их продолжению. Вся же идеологическая канва мероприятия была выстроена так, что реформ нет, а те, которые есть, непутевые. Расмуссен, как говорится, выпал из этой схемы.

 

Что же касается других известных деятелей, задействованных в сценарии, но не членов Юлиной команды - Леонида Кравчука, Валентина Наливайченко, Михаила Саакашвили - так тут еще надо подумать, добавили ли они рейтинговых очков Тимошенко. Наливайченко баллотируется в президенты, то есть, будет отбирать голоса у лидера "Батькивщины", Кравчук с кем только не был - и с Виктором Медведчуком, и во времена Януковича возглавлял конституционную ассамблею. Что же касется выступления Саакашвили, который из-за рубежа поддержал Тимошенко и, наверное, единственный, кто жестко прошелся лично по Порошенко (сама Юлия Владимировна говорила обтекаемо про нынешнюю власть, Банковую, где находится голова коррупции и так далее), то слова бывшего грузинского президента вызвали отвращение у многих, кто помнит поведение фракции БЮТ во время голосования за постановление ВР в 2008 году с осуждением российской агрессии против Грузии. Тогда постановление поддержали только три "бютовца". Так что поддержка Тимошенко Саакашвили скорее пойдет ей в минус. По крайней мере, она получит медийные атаки в свою сторону.

Были и другие проколы, помельче. Чувствовалось, что в зале есть люди для массовки, чувствовался и "сектантский" дух боготворения Юлии Тимошенко ее сторонниками. То есть, вещи, которых следует избегать. Что же касается заявлений самого лидера "Батькивщины", то почти в ста процентах это - повтор тезисов "Нового курса" и проповедь принятия новой Конституции на референдуме. Указ о нем Тимошенко обещала подписать среди первоочередных. Напомним, закона о референдуме до сих пор нет, поэтому по каким правилам его проводить - неизвестно.

Пообещала Юлия Владимировна уменьшить численность депутатского корпуса до 350 человек. Это тоже не ноу-хау, сократить количество депутатов собирался еще Леонид Кучма. Безуспешно. Но самым интересным в выступлении Тимошенко стало заявление о готовности сложить президентские полномочия, если за сто дней ее работы украинцы не почувствуют существенных изменений. Неужели нас ожидают выборы не только в марте и апреле (в случае второго тура), а еще и в начале августа?

Впрочем, на самом деле, обещания о 100 днях - удобная политтехнология. Во-первых, за такое время кто-либо из президентов воплотит какие-то изменения, а дальше дело политтехнологов - раздуть из этих изменений большой информационный пузырь. Во-вторых, если будут мешать воплощать обещанное, всегда можно спихнуть на предшественников или на врагов, которые не дают работать.
 

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