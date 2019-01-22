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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украинцы смогут снять наличные с карты на кассе супермаркета

 Алексей Ермоленко / UBR.ua

Украинцам готовят настоящую безналичную революцию. На 2019 год намечен старт ряда громких проектов, которые существенно расширят возможности владельцев банковских карт и счетов. Покупка и продажа долларов с экрана смартфона, массовые платежи при помощи QR-кодов, открытие счетов не выходя из дома - далеко не полный перечень финансовых ноу-хау года.

На днях стало известно, что уже в ближайшее время украинцы смогут снимать наличные с банковских карт прямо на кассе супермаркета. Обещают горожанам и полноценное внедрение безналичной оплаты в наземном транспорте, а также широкое распространение моментальной рассрочки при покупке товаров банковской карточкой.

POS-терминал наоборот

Уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга «обналички» денег с карты любого банка на кассе магазина. Аналогичный сервис давно доступен жителям США, Европы, Турции и даже России. Однако в Украине снять кэш с карты можно пока только в банкоматах.

«Есть шансы, что этот сервис заработает до лета, так как ряд банков совместно с MasterCard уже тестируют эту систему. Если точнее, то все должно решиться в 90 дней», - прокомментировал директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Подтверждают эту информацию и другие эксперты, уточняя, что у проекта есть вполне определенные бенефициары.

«Инициатива изначально исходила от банка «Восток», собственником которого является ЧАО «Фоззи». Они вместе с MasterCard и Visa лоббируют этот проект - чтобы через торговые сети можно было выдавать наличку. Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тыс. грн.», - рассказал аналитик финансовых рынков Василий Невмержицкий.

Обналичка в магазине

Новый сервис придется по нраву прежде всего жителям глубинки - избалованные развитой банковской инфраструктурой горожане вряд ли оценят ее по достоинству. А вот на периферии, где до банкомата порой нужно шагать не один километр, услуга позволит ощутимо сэкономить время. Правда, получить наличку можно будет далеко не в каждом магазине - торговая точка должна располагать соответствующим оборудованием.

«Услуга весьма востребована, она позволит решить проблему недостаточного развития инфраструктуры там, где, например, нет банкомата, но есть терминал как приема, так и выдачи. Предусматривается, что выдача денег будет происходить параллельно с продажей какого-либо товара. Для торговцев плюс в привлечении новых клиентов и в экономии затрат на инкассацию. Для потребителя удобство в том, что не нужно искать банкомат - деньги можно снять, например, на заправке. Мы рассчитываем, что сервис заработает уже в первом квартале», - рассказал координатор Комитета по электронным платежам Европейской бизнес ассоциации Евгений Веремейченко.

Во сколько именно будет обходиться обналичка в магазине, пока никто точно сказать не может. Но, говорят эксперты, вряд ли торговцы станут задирать комиссию. Скорее всего, стоимость операции будет соответствовать снятию средств с карты через банкомат «чужого» банка.

«Размер комиссионных пока никому неизвестен. В любом случае снятие с чужого банкомата или снятие с терминала для банка по сути одна и та же операция. Сейчас она стоит примерно 0,4%. Но в итоге цена услуги будет определяться договоренностями с MasterCard и Visa, переговоры с которыми сейчас идут», - высказал предположение Василий Невмержицкий.

Смарт-революция

Впрочем, значительного развития новая услуга может так и не получить. Ведь доля безналичных платежей в Украине растет из года в год - люди все реже пользуются услугами банкоматов, предпочитая рассчитываться картой напрямую. Так, по данным НБУ, с сентября 2017-го по сентябрь 2018 процент безналичных карточных операций в объеме вырос с 38,6 до 44,3%. При этом только 22% карточных транзакций являлись операциями по снятию наличных.

И хотя по оценкам Европейской бизнес- ассоциации, в общей структуре розничных продаж на карточные оплаты в 2018 году приходились всего 15% покупок, в этом году цифра запросто может вырасти до 20%, прогнозирует Евгений Веремейченко.

В первую очередь этому будет способствовать развитие платежной инфраструктуры. К примеру, в 2019 году ожидается масштабный запуск безналичной оплаты в коммунальном наземном транспорта. Такой сервис уже запустили в Чернигове, Черновцах, Тернополе и ряде других городов. А в ближайшее время он должен заработать и в столице, которая уже давно анонсировала запуск услуги для горожан.

Поможет делу Cashless и запуск безналичного валютообмена, который намечен на февраль 2019 года, а также намерение НБУ подготовить нормативку и стандартизировать услугу оплаты при помощи QR-кодов.

Впрочем, вся эта технологическая революция большей частью доступна лишь жителям крупнейших украинских городов. А в лидерах по безналичным платежам в статистке Нацбанка неизменно фигурируют Киев, Днепр и Харьков. В этих городах без труда можно рассчитаться картой не только в небольших магазинах, но даже купить кофе у уличного бариста. Но стоит отъехать на 10-20 км от мегаполиса, и ситуация выглядит иначе.

«В сфере торговли и услуг, ориентированной на обычных граждан, работают примерно 500 тыс. субъектов хозяйствования, но из них только около 200 тыс. принимает к оплате банковские карты, хотя спрос на эти услуги у покупателей есть. И это несмотря на то, что постановлением Кабмина уже к 2013 году все торговые точки должны были быть оборудованы соответствующими устройствами», - указывает Александр Карпов.

Его слова подтверждает и официальная статистика Нацбанка. К примеру, за III квартала 2018 года число розничных торговцев, готовых принять к оплате карту, увеличилось всего на 13% до 196,4 тыс. И это при том, что 77,9% всех карточных операций украинцев в этот период были безналичными.
 

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