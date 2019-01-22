Доллар чуть подорожал на вялых торгах 21 января и ждет раскачки завтра

Елена Лысенко / UBR.ua

Вялые торги на валютном межбанке 21 января завершились 2-копеечным подорожанием доллара - в рамках 27,98-28,0 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Курс подрос лишь под финиш рынка, потому не сильно сказался на настроениях участников.

В США сегодня отмечали День Мартина Лютера Кинга, потому американские банки не работали и долларовые платежи наших компаний не ходили. Отсюда и неактивная валютная торговля.

«Низкая активность и вялая курсовая динамика сегодняшних торгов были обусловлены проведением операций с долларом завтрашней датой валютирования, в связи с выходным днем в США. Что частично отложило спрос и уравняло его с предложением валюты. Попытки раскачать курс на малообъемном рынке успехом не увенчались, тем более, при отсутствии поддержки со стороны наличного рынка», - описал ситуацию на торгах директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Небольшое превалирование валютных продаж позволило Нацбанку немного пополнить свои резервы. Казначеи рассказывают, что он выкупал «американца» по 27,97 грн./$, и приобрел до $10 млн.

Спокойные безналичные торги вылились в снижение ценников в кассах.

«Наличный рынок открылся котировками 27,92-27,97 грн./$, к середине дня они снизились до 27,88-27,93 грн./$», - уточнил Куринной.

Завтра спрос на безналичную валюту может подрасти за счет отложенных с сегодняшнего дня покупок, и до конца непонятно - припасли ли экспортеры доллар на продажу.

«Скорее всего, межбанк будет стартовать в рамках 27,97-28,05 грн./$, и только после этого будет понятно, куда двинется курс. Посмотрим, как поведет себя спрос. Если котировки полетят вверх, то импортеры вполне могут взять паузу и дождаться, когда подрастут экспортные поступления», - отметил Юрий Гриненко.

Рядом находится и прогноз Олега Куринного - 27,95-28,05 грн./$.