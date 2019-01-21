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Масштабная сделка. Как украинские ракеты «Корсар» стали иорданскими «Терминаторами»
08:23 21.01.2019 |
Одним из немногих довольно востребованных на мировом рынке продуктов отечественной оборонной промышленности являются противотанковые управляемые ракеты. Причем их производство сосредоточено на единственном предприятии - киевском КБ "Луч".
Предприятие, основанное в далеком 1965 г. как разработчик унифицированных систем и комплексов автоматизированного контроля и диагностики авиационных ракет и морских торпед после 1991 г. стало активно заниматься в том числе разработкой и мелкосерийным производством противотанковых ракетных комплексов.
Первым в начале "нулевых" был "Барьер", затем была "Стугна", "Комбат", "Корсар", "Скиф". Комплексы оказались вполне на уровне конкурентов (прежде всего российских) и самое главное дешевле и поэтому получили довольно широкое распространение в мире.
Конкретные контракты попадают в открытую печать достаточно нечасто, но, например, известно, что в 2017 г. комплексы "Скиф" поставлялись как минимум в Азербайджан и ОАЭ.
Достаточно серьезные объемы ракет и комплексов пошли и в отечественную армию - так, только за 2018 г. ВСУ получили 200 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов "Стугна" и около 3 тысяч ракет к ним.
При этом основной позицией КБ "Луч" на международном рынке было нежелание организовывать передачу технологий под любым соусом иностранному заказчику. И вот буквально на днях появляется сообщение, что в 2018 г. иорданская компания Jadara Equipment начинает лицензионное производство ПТРК "Корсар" под местным весьма воинственным наименованием - Terminator.
Интересно, что местная версия имеет несколько измененный прицельный комплекс с тепловизором и адаптированную под песчаный грунт треногу. Непосредственно в Иордании будет налажена сборка ракет РК-3К с тандемной кумулятивной боевой частью и РК-3ОФ с осколочно-фугасной.
Объемы производства на данный момент пока неизвестны. Но, по всей видимости, иорданцы рассчитывают на достаточно большие объемы получения ракет, иначе сложно объяснить, например, разработку как минимум двух боевых модулей с использованием украинских ракет. Речь идет о Twin Jadara Terminator (7,62-мм пулемет и 2 пусковые установки) и Quad Jadara Terminator (четыре пусковые установки). На оружейных выставках они пока демонстрируются установленными на базе внедорожника Toyota Land Cruiser, однако с большой долей вероятности можно говорить о том, что они разрабатывались для установки на легкой бронированной технике.
Из открытых источников пока известно только об одной поставке от компании "Укрінмаш" для Jadara Equipment виде 25 приборов наведения для ракет и собственно 150 комплектов для сборки ракеты РК-3К на общую сумму в $5 млн. Эта поставка "засветилась" в мае прошлого года, но вероятно были и в дальнейшем.
Почему так кардинально изменилась позиция КБ "Луч", а вероятнее стоит говорить о "Укроборонпроме" чем о конкретном предприятии. Вариантов может быть несколько - начиная от банальной попытки просто подороже продать эксклюзивный военный продукт до прямой "просьбы" тех же США помочь с усилением обороноспособности одного из ключевых арабских союзников в регионе.
Однако, как мне видится, есть один интересный момент во всей этой истории. Как и в случае с Турцией вполне может оказаться, что передача (хотя и частичная) технологий производства противотанковых ракетных комплексов может оказаться частью более масштабной сделки.
Дело в том, что осенью 2018 г. Министерство обороны Иордании выставило на распродажу просто огромное количество авиационной техники, ранее эксплуатировавшейся местными ВВС. Это 12 учебно-боевых самолетов ВАЕ Hawk Mk 63, один военно-транспортный самолет Lockheed C-130B Hercules, два военно-транспортных самолета Airbus C295M, 17 боевых вертолетов Bell AH-1F Cobra, 21 многоцелевой вертолет (13 Bell UH-1H Huey и 8 Sikorsky UH-60L Black Hawk).
А еще они распродают авиатехнику Сил специальных операций - два самолета - "ганшипа" Airbus AC235 - уникальные самолеты, изготовленные специально для ВВС Иордании на базе военно-транспортного самолета Airbus CN-235. Оба самолета до недавнего времени использовались в боевых действия на стороне просаудовских сил в Йемене. Кроме того, есть информация, чтов ближайшее время на продажу будут выставлены также легкие боевые вертолеты MD Helicopters MD530FF Little Bird.
Практически вся техника достаточно новая - те же UH-60L Black Hawk, например, поставлены в 2007 г., а "ганшипы" вообще в 2014 г.
Причин такого кардинального решения иорданского короля несколько - те же американские вертолеты оказались несовместимыми с парком аппаратов европейского производства, учебные ВАЕ Hawk - производства 1983-1988 гг., то есть весьма устаревшие по любым меркам.
Однако в любом случае для нас такое возможное пополнение авиационного парка было бы просто "находкой" - ведь стоит они будут решительно меньше, чем новая техника. К тому же будут соблюдены некие условности, ведь Европа, завязанная на российский газ, до сих пор с крайней неохотой продает нам военную технику и оборудование. Истории с провальными попытками закупки можно перечислять достаточно долго - от немецких двигателей до британских вертолетов. Именно поэтому мы вынуждены покупать, например, китайские дизельные двигатели, а также те "крохи", которые нам может предоставить польский военпром. Во многом этим обусловлена и плотное сотрудничество с Турцией.
Подводя итог, хотелось бы думать, что налицо продуманная государственная политика, а не просто попытка заработать "легкие деньги", продавая все еще конкурентноспособные военные технологии. И у военно-политического руководства страны есть четкое понимание "плюсов" и "минусов" нашего военно-промышленного комплекса.
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